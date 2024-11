Den Kaffeevollautomaten-Testsieger der Stiftung Warentest kriegt ihr jetzt für 699 Euro

Ein Top-Kaffeevollautomat muss kein Vermögen kosten – vor allem nicht rund um den Black Friday. eBay, Expert und Euronics bieten zum Beispiel mit der De'Longhi ECAM 450.55 Eletta Explore den StiWa-Testsieger für 699 Euro an.

De'Longhi ECAM 450.55 Eletta Explore für 699 Euro bei eBay und Co.

Es gibt doch nichts Schöneres, als früh am Morgen mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee aus gerade gemahlenen Bohnen in den Tag zu starten, oder? Wer aber keine Zeit hat, um selbst Kaffee zu mahlen und zu kochen, greift am besten zum Vollautomaten – und warum dann nicht gleich zum Stiftung-Warentest-Sieger?

Der muss auch kein Vermögen kosten. Denn die De'Longhi ECAM 450.55 Eletta Explore (Testnote 1,7 in Ausgabe 11/2022) gibt’s auf eBay und bei Euronics und Expert gerade zum Preis von gerade einmal 699 Euro, Versand inklusive – ein echtes Schnäppchen!

DeLonghi ECAM Eletta Explore Kaffeevollautomat (StiWa-Testsieger)

Der Kaffeevollautomat kann sowohl mit Bohnen als auch Pulver genutzt werden, bietet ein System fürs Aufschäumen von Milch und vier unterschiedliche Nutzerprofile, sodass jeder in der WG oder Familie seine Lieblingseinstellungen für die Kaffeezubereitung abspeichern und kinderleicht wieder aufrufen kann. Temperatur- und Aromaeinstellungen können individuell angepasst werden, gleiches gilt für den Mahlgrad der Bohnen. Die Bedienung erfolgt über ein 3,5 Zoll großes Touch-Display.

Der herausnehmbare Wassertank fasst 1,8 Liter, der wechselbare Wasserfilter (bei Amazon anschauen) ist darin integriert und lässt sich kinderleicht tauschen. Die Brühgruppe lässt sich für die regelmäßige Reinigung ebenfalls ohne große Mühe aus- und wieder einbauen.

Über 20 unterschiedliche Heißgetränke stehen Nutzern zur Auswahl. Vom klassischen Kaffee, Espresso, Latte Macchiato oder Cappuccino über Cortado, Americano, Doppio oder Long – hier findet jeder Kaffeeliebhaber das richtige Getränk für sich. Alternativ lassen sich in der De'Longhi ECAM 450.55 Eletta Explore auch heiße Milch oder Tee zubereiten.

Gut zu wissen: Der Buchstabe hinter der Modellnummer „450.55“ gibt lediglich an, um welche Farbe es sich bei dem Gerät handelt. S steht beispielsweise für Silber.

Top-Kaffee dank Spitzenmaschine! Ich habe mir die De'Longhi ECAM 450.55 Eletta Explore selbst vor zwei Jahren zugelegt, da ich im Home-Office arbeite und Kaffee quasi mein Lebenselixier ist. Mein Fazit: Ich will diesen Kaffeevollautomaten nicht mehr missen! Egal ob Milchkaffee oder klassisch – die Getränke sind stets zu meiner vollsten Zufriedenheit. Ich hatte in all dieser Zeit auch kein einziges Problem mit der Maschine. Wenn sie entkalkt werden muss, werde ich vom System darauf hingewiesen und Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet. Gleiches gilt für den Wechsel des Wasserfilters – einfacher geht’s nun wirklich nicht mehr! Für 699 Euro macht man hier in meinen Augen absolut nichts falsch. Wer noch nach einem größeren Weihnachtsgeschenk für einen Kaffeeliebhaber sucht, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Robert Kohlick

