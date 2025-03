Für unter 500 Euro: Hochwertiger Microsoft-Laptop historisch günstig bei Amazon

Bei Amazon bekommt ihr im Rahmen der Frühlingsangebote den Laptop Microsoft Surface Go 3 zum historisch günstigen Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Microsoft Suface Go 3 in der Version 2023 kommt mit einem 12,45-Zoll-Display, Intel-Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM und einer SSD mit 256 GB Kapazität. Als Betriebssystem verwendet der Laptop Windows 11 Home. Bei Amazon bekommt ihr das Gerät während der Frühlingsangebote zum historischen Tiefpreis von nur 479 Euro statt 899 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet das Surface-Go-3-Laptop von Microsoft?

Gute Leistungsfähigkeit

Kompakte Abmessungen

Gut zum Arbeiten geeignet

Gut für unterwegs geeignet

Relativ hohe Lautstärke

Das Display des Surface Go 3 ist im 3:2-Format gehalten und als Touchscreen ausgelegt, kann also auch, wie von Smartphone oder Tablet gewohnt, mit Gesten bedient werden. Das Notebook weist mit Abmessungen von nur 278 x 16 x 206 mm ein besonders schlankes Design sowie ein geringes Gewicht von nur 1.130 Gramm auf. Die Akku-Laufzeit beträgt bis zu 15 Stunden. Durch die Fast-Charge-Technologie lädt der Akku in nur einer Stunde um etwa 80 Prozent auf. Der Netzschalter verfügt über einen Fingerabdruckleser zum Anmelden mit einer Berührung.

Für die scharfen und farbenfrohen Bilder des Surface Go 3 sorgt der integrierte Intel-Iris-Xe-Grafikchip, während für den Sound hochwertige Omnisonic-Lautsprecher sorgen. Für Verbindungen sind WiFi 6 und Bluetooth 5.0 zuständig. An Anschlüssen verfügt das Laptop über zweimal USB 3.0, einmal USB-3.2-Typ-C sowie einen Line-Out / Kopfhörerausgang.

Was sagen die bisherigen Käufer des Laptops?

Zufrieden zeigten sich auch die bisherigen Rezensenten bei Amazon, denn diese vergaben als Bewertung im Schnitt 4.2 von 5 Sternen. Positiv erwähnt werden dabei die Leistungsfähigkeit sowie die gute Eignung des Notebooks zum Arbeiten und für unterwegs aufgrund der kompakten Größe. Allerdings gib es unter den Rezensenten auch kritische Stimmen bezüglich der relativ hohen Arbeits-Lautsärke des Laptops.

