Gefahr durch Powerbanks: Reisende müssen unterwegs wichtige Regeln beachten

Die Sicherheitsvorschriften für Powerbanks in Flugzeugen ändern sich. Nach einem Flugzeugbrand dürfen Passagiere nur noch eine begrenzte Anzahl tragbarer Batterien mit an Bord nehmen. Auch das Aufladen der Powerbanks während des Fluges ist verboten.

Südkorea: Strengere Powerbank-Regeln im Flugzeug

Nachdem Ende Januar in einer Maschine der Fluggesellschaft Air Busan ein Feuer ausgebrochen war, reagiert die südkoreanische Regierung nun mit neuen Vorschriften. Obwohl die Brandursache nach wie vor unklar ist, wollen die Behörden nach eigenen Angaben das Risiko von Batteriebränden minimieren.

Laut südkoreanischem Verkehrsministerium dürfen Passagiere künftig maximal fünf Powerbanks mit einer Kapazität von bis zu je 100 Wattstunden mitführen. Akkus mit einer Leistung von mehr als 160 Wattstunden sind unabhängig vom Gerätetyp komplett verboten.

Neben der Wattstundenzahl müssen sich Reisende auf weitere Einschränkungen einstellen, denn die Sicherheitskontrollen an südkoreanischen Flughäfen werden ebenfalls verschärft. Künftig soll nicht nur die Anzahl, sondern auch die Art der mitgeführten Akkus genau überprüft werden.

Zudem dürfen Powerbanks und E-Zigaretten nicht mehr in den Gepäckfächern über den Sitzen verstaut werden. Wer eine Powerbank mit an Bord nimmt, muss sie also immer griffbereit haben.

Powerbanks im Flugzeug: Andere Länder könnten nachziehen

Die neuen Regeln gelten zunächst nur für südkoreanische Airlines, könnten aber schnell zum Vorbild für andere Länder werden. Einige asiatische Fluggesellschaften haben zuvor bereits ähnliche Maßnahmen eingeführt.

Ob europäische Airlines nachziehen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedenfalls: Reisende sollten sich vor dem Flug über die aktuellen Regeln ihrer Airline informieren, um Ärger bei der Sicherheitskontrolle zu vermeiden.