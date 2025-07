Google macht älteres Pixel-Handy nächste Woche schlechter – ob ihr wollt oder nicht

Ein Smartphone-Update, das die Leistung verschlechtert? Bei Google wird dieser Albtraum für Pixel-Besitzer zur Realität.

Google hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass das Pixel 6a ein Software-Update erhalten wird, mit dem der Akku gedrosselt wird. Nun steht das Datum fest, an dem das Zwangs-Update verteilt wird.

Google muss Pixel-6a-Akku limitieren

Nach mehreren Berichten über durchgebrannte Akkus greift Google beim Pixel 6a zu einer radikalen Lösung: Ab dem 8. Juli rollt das Unternehmen ein verpflichtendes Android-16-Update aus, das bei betroffenen Geräten die Akkukapazität deutlich einschränkt. Der Grund für diese ungewöhnliche Maßnahme sind mindestens zwei dokumentierte Fälle, bei denen sich Pixel-6a-Smartphones selbst entzündeten.

Die Einschränkungen greifen nach 400 Ladezyklen und werden die Akkulaufzeit spürbar verkürzen. Google will betroffene Nutzer bereits nach 375 Zyklen per Benachrichtigung vorwarnen. Zusätzlich könnten sich die Ladegeschwindigkeit verringern und die Prozentanzeige für die Restkapazität zunächst ungenauer werden, während sich das System an die geringere Kapazität gewöhnt.

Interessanterweise betrifft das Problem nicht alle Pixel-6a-Handys gleichermaßen. Google hat bisher nicht erklärt, warum einige Smartphones anfällig sind und andere nicht. Für Besitzer der betroffenen Geräte gibt es aber einen Lichtblick: Der Konzern bietet einen kostenlosen Akkutausch an. Über eine spezielle Website können Nutzer prüfen, ob ihr Gerät für den Austausch qualifiziert ist (bei Google prüfen).

Google und die Akku-Probleme

Das Problem beim Pixel 6a reiht sich in eine Serie von Akku-Schwierigkeiten bei Googles günstiger Smartphone-Sparte ein. Beim Vorgängermodell Pixel 4a musste das Unternehmen bereits ähnliche Maßnahmen ergreifen und bot wahlweise einen kostenlosen Akkutausch oder eine Gutschrift von 100 US-Dollar für ein neues Gerät an. Auch beim aktuellen Pixel 7a läuft derzeit ein erweitertes Reparaturprogramm wegen sich aufblähender Akkus.

Bleibt nur zu hoffen, dass Google die Probleme endlich in den Griff bekommt und das Vertrauen der Fans in die sonst eigentlich sehr guten Pixel-Smartphones nicht zerstört wird (Quelle: TheVerge).