Lidl verkauft Donnerstag ein Autozubehör, das ein echtes Problem löst

Der Winter hat Deutschland erreicht und sorgt in vielen Regionen für Chaos auf den Straßen. Bevor ihr überhaupt mit eurem Auto losfahren könnt, müsst ihr die Scheiben vom Eis befreien. Bei diesem Ärgernis hilft euch ein Autozubehör von Lidl, das ihr ab dem 16. Januar 2025 für kleines Geld beim Discounter bekommt.

Lidl verkauft elektrischen Eiskratzer für 19,99 Euro

Vereiste Scheiben sind im Winter ein echtes Problem. Man darf sein Auto nicht mehr warmlaufen lassen im Stand und muss mit einem Eiskratzer ran. Das ist nicht nur nervig, sondern auch mühsam. Die Lösung ist ein elektrischer Eiskratzer. Mit diesem Gerät fahrt ihr einige Male über die Autoscheiben und befreit sie so vom Eis. Bei Lidl in den Filialen bekommt ihr so ein Modell am 16. Januar 2025 für nur 19,99 Euro. Online könnt ihr jetzt schon zuschlagen (bei Lidl im Onlineshop anschauen). Dort kommen aber noch Versandkosten hinzu.

Elektrischer Eiskratzer mit rotierender Scheibe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 05:24 Uhr

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Am 16. Januar 2025 erhaltet ihr den elektrischen Eiskratzer bei Lidl. (© Lidl-Prospekt)

Optisch erinnert das Gerät von Lidl sehr an die Lösung von Kärcher. Im Video könnt ihr euch das Original in Aktion anschauen:

Elektrischer Eiskratzer von Kärcher vorgestellt

Was taugen elektrische Eiskratzer?

Die elektrischen Eiskratzer arbeiten dabei alle gleich. Sie nutzen eine rotierende Scheibe, um das Eis ohne Beschädigungen von den Autoscheiben zu entfernen. Das funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut.

Bei dem Angebot von Lidl sind sogar einige Ersatzscheiben dabei, sodass ihr den Eiskratzer lange nutzen könnt. Aufladen könnt ihr das Gerät auch direkt im Auto, denn es liegen ein USB-Kabel und ein Ladegerät für den Zigarettenanzünder dabei.

Der Preis von Lidl ist hervorragend. Alternativen bei Amazon kosten deutlich mehr (bei Amazon anschauen). Wenn ihr so etwas also haben wollt und einen Lidl in der Nähe ist, dann solltet ihr dort am 16. Januar 2025 reinschauen.

Elektrischer Eiskratzer von Yanbaozi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 06:44 Uhr

