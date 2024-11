McDonalds Gold Card: Was steckt dahinter und wie bekomme ich sie?

In den sozialen Medien kursieren immer wieder Storys über eine „Gold Card“ bei McDonalds, die angeblich unbegrenztes Essen in allen Filialen ermöglicht. Aber existiert diese „McDonalds-Flatrate“ wirklich oder ist das nur ein Mythos, der online weiterlebt?

Tatsächlich scheint es sogar mehrere Varianten der „VIP“-Karte zu geben. Neben der Gold Card für unbegrenzte Mahlzeiten gibt es auch Gerüchte über eine schwarze Karte. Wie kann man die Karte bekommen?

Anzeige

Wie kann man die McDonalds Gold Card bekommen?

Offizielle Angaben zu einer McDonalds-Gold Card für eine Flatrate auf Lebenszeit gibt es nicht. Man kann die Karte also nicht einfach in einer Filiale kaufen, um sie einem Burger-Fan zu schenken oder selbst zu benutzen. Es gibt aber einen Weg, um sie zu bekommen:

Im Rahmen des „Monopoly“-Gewinnspiels von McDonalds werden einige Gold Cards als Sofort- und Sammelgewinne vergeben.

Dafür muss man also Glück haben. Bei dem Gewinnspiel findet man auf Verpackungen von Aktionsprodukten Codes . Diese Codes werden in der McDonalds-App eingelöst, um zu erfahren, ob man etwas gewonnen hat.

. Diese Codes werden in der McDonalds-App eingelöst, um zu erfahren, ob man etwas gewonnen hat. 2024 wird die Gold Card 10 Mal als „Sofortgewinn“ und 15 Mal als „Sammelgewinn“ vergeben.

vergeben. Für den Sammelgewinn muss man digitale Straßenkarten einer Farbe in der App sammeln.

in der App sammeln. Anders als bei den „VIP“-Karten aus den Gerüchten kann man damit aber nicht unbegrenzt auf Lebenszeit bei McDonalds essen, sondern „nur“ in einem Zeitraum von 6 Monaten in einer bestimmten Filiale.

Anzeige

Die in Deutschland verfügbaren Cards sind nicht in allen Filialen gültig. Sie werden von den Franchisenehmern ausgegeben, daher können sie auch nur in den dazugehörigen Filialen genutzt werden. Die Franchisenehmer bestimmen selbst, ob und unter welchen Bedingungen solche Karten ausgegeben werden.

McDonalds Gold Card: Diese Personen haben sie

Daneben gibt es die unbestätigte „goldene“ McDonalds-Karte, mit der Inhaber angeblich so viel und so lange essen können, wie sie wollen. Angeblich sollen sie nur besonders Prominente bekommen haben, dazu zählen Schauspieler Rob Lowe, Bill Gates oder Warren Buffett (Quelle: Business Insider). Warum die reichsten Leute der Welt eine solche Karte haben sollen, ist nicht bekannt. In Deutschland soll „Kay One“ eine Black Card haben, mit der er kostenlos in McDonalds-Restaurants essen können soll.

Anzeige

Auch Tanzverbot hat bei YouTube schon über die Goldkarte berichtet. Laut eigenen Aussagen gehört er zu den wenigen Personen in Deutschland, die so eine Karte haben. Dabei soll das Unternehmen auf ihn zugekommen sein. Kaufen lässt sich die „Flatrate“-Karte nicht so einfach.

Auch der YouTuber Seox kennt zumindest jemanden, der die Karte hat, allerdings auch nur aus einem Gewinnspiel bei der Gamescom:

Wer also selbst eine „McDonald Gold Card“ haben möchte, muss entweder viel Glück bei einem Gewinnspiel haben oder sehr berühmt werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.