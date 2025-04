Mein Google Pixel 8 Pro hat eine praktische Funktion, mit der ich meine Kaffeetasse nicht mehr aus der Hand geben muss

Kurz die Rückseite meines Google Pixel 8 Pro zweimal antippen, schon habe ich einen Screenshot aufgenommen und kann ihn direkt verschicken, ohne akrobatische Kunststücke mit meinen Händen vollführen zu müssen. Das „Schnelltippen“-Feature nutze ich mehrmals täglich und sollte meiner Meinung nach bei vielen weiteren Herstellern Schule machen.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google macht’s mir leicht: Zweimal tippen – fertig!

Morgens, kleine Kaffeepause im Home-Office: in der einen Hand die Tasse, in der anderen mein Pixel 8 Pro (Test). Beiläufig will ich einem Kollegen einen zugeschnittenen Screenshot per Slack schicken. Bei vielen Android-Handys müsste ich jetzt meinen Kaffee abstellen, damit ich mit der einen Hand die Power-Taste und mit der anderen die Leiser-Taste gleichzeitig drücken kann.

Anzeige

Dank einer genialen Funktion meines Google-Handys kann ich mir das jedoch sparen. Zweimal kurz auf die Rückseite meines Pixels tippen – fertig. Die Kaffeetasse bleibt, wo sie hingehört: sicher in meiner Hand.

Ein praktisches Feature, das alle Smartphones haben sollten

Nicht nur Pixel-Besitzer können die Funktion verwenden. Auch Xiaomi, Motorola und Apple haben den Mehrwert erkannt und bieten ähnliche Funktionen ab Werk an – Xiaomi und Apple sind der Konkurrenz sogar voraus. Denn iPhone- und Xiaomi-Nutzer können unterschiedliche Aktionen für das Doppel- und fürs Dreifach-Tippen auswählen.

Anzeige

Gut zu wissen: In den meisten Fällen kann die durch das Tippen ausgelöste Aktion frei ausgewählt werden. Ich nutze sie zwar für Screenshots aus, aber genauso gut könnt ihr sie dazu nutzen, um die Taschenlampe aktivieren, die Kamera starten (auch wenn das schon über das zweimalige Drücken der Power-Taste geht) oder eine bestimmte App zu öffnen.

Diese Funktionen stehen euch auf Pixel-Handys zur Verfügung. (© GIGA)

Anzeige

Auf Pixel-Handys findet ihr die Funktion ganz einfach, indem ihr in der Suche innerhalb der Einstellungen nach „Schnelltippen“ sucht. Bei Xiaomi- und Motorola-Handys findet ihr sie in den Einstellungen im Gesten-Menü eures Smartphones, während iPhone-Nutzer dafür einen Blick in das Bedienungshilfen-Menü werfen müssen.

Meiner Meinung nach sollte die Funktion auf jeden Fall Schule machen und schlichtweg bei jedem aktuellen Smartphone zum Einsatz kommen und die ausgelöste Aktion frei belegbar sein sollte. Denn ich bin mir sicher, dass so ziemlich jeder Handy-Besitzer einen Einsatzzweck dafür findet.

4 geniale iPhone-Tricks, die Android-Nutzer verpassen! Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.