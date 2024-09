Nach Vorstellung der PS5 Pro: Disk-Laufwerk ist bei Sony ausverkauft – hier kriegt ihr es noch

Der Hype um die PS5 Pro dürfte sich für Sony schon jetzt gelohnt haben – denn das offizielle PS5-Laufwerk ist im PlayStation-Direct-Shop aktuell ausverkauft. Wer sich das Zubehör trotzdem noch schnappen will, wird bei MediaMarkt oder Saturn fündig.

Disk-Laufwerk für PS5 Digital Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2024 12:43 Uhr

MediaMarkt und Saturn haben das PS5-Laufwerk noch im Angebot

Die PS5 Pro wird ab Werk ohne Laufwerk ausgeliefert. Auch wenn die neue Sony-Konsole erst im November im Handel landet, scheinen sich schon jetzt einige PlayStation-Fans auf den Kauf der PS5 Pro vorzubereiten, indem sie sich mit einem Disk-Laufwerk eindecken. Die Nachfrage scheint groß zu sein: Das legt zumindest ein Blick in den PlayStation-Direct-Shop nahe. Dort ist das PS5-Zubehör aktuell nicht verfügbar. Wann Sony wieder Bestellungen annimmt, ist nicht bekannt.

Wer nicht so lange warten will, kann im Moment noch bei Saturn oder MediaMarkt das PS5-Laufwerk ergattern – ganz regulär zum UVP von 119,99 Euro (bei Saturn anschauen). Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an.

Für wen lohnt sich die Anschaffung des PS5-Laufwerks?

Ein Blick in den Preisverlauf auf Geizhals zeigt: Der Preis des Laufwerks war bisher sehr stabil – nur selten gab es das PS5-Zubehör mal ein paar Euro günstiger zu ergattern.



Wichtiger Hinweis: Zum aktuellen Zeitpunkt können wir nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, ob das PS5-Laufwerk auch mit der PS5 Pro kompatibel ist. Sony schreibt zwar in einem Blogeintrag, dass dem so sei. Gleichzeitig steht auf der Produktseite des Laufwerks im PlayStation-Direct-Shop aber Folgendes: „Dieses Produkt gibt es nur für PS5 Digital Edition-Konsolen (Modellgruppe CFI-2000 - slim)“.

Wir haben bei Sony nachgefragt, um die Verwirrung aus der Welt zu schaffen und geben euch ein Update, sobald wir eine Antwort erhalten.

