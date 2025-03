Neue Wärmepumpe löst eines der größten Probleme der klimafreundlichen Heizung

Triple Solar hat mit der PVT-Wärmepumpe 5.0 eine neue Heizlösung vorgestellt. Das innovative System vereint Photovoltaik- und Wärmepumpentechnologie, kommt ohne Außengerät aus und nutzt umweltfreundliches Propan als Kältemittel. Die neue Generation der Wärmepumpe verspricht bis zu 20 Prozent mehr Effizienz als herkömmliche Systeme – und wäre damit eine spannende Alternative zu bisherigen Lösungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Triple Solar verzichtet bei neuer Wärmepumpe auf Außengerät

Die PVT-Wärmepumpe 5.0 setzt auf ein cleveres System: Spezielle Module auf dem Dach erzeugen nicht nur Solarstrom, sondern gewinnen gleichzeitig Umgebungswärme aus der Luft. Diese Doppelnutzung steigert die Effizienz des Systems deutlich. Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad Celsius und einem Leistungsbereich von 1,2 bis 5,0 Kilowatt erfüllt die Wärmepumpe alle Anforderungen moderner Gebäudetechnik und ermöglicht den breiten Einsatz.

Anzeige

Durch den Einsatz der speziellen Module auf dem Dach entfällt das klassische Außengerät. Auf der Vorderseite kommen Solarmodule des Herstellers Bisol zum Einsatz, die einen Wirkungsgrad von 22 Prozent besitzen. Statt klimaschädlicher synthetischer Kältemittel kommt zudem das natürliche Propan (R290) zum Einsatz.

So sieht die PVT-Wärmepumpe 5.0 von Triple Solar aus. (© Triple Solar)

Anzeige

Bei einem Gesamtgewicht von 55 Kilogramm, einer durchdachten Modulbauweise und Maßen von nur 100 x 38 x 65 Zentimetern passt sich die PVT-Wärmepumpe 5.0 nahezu jedem Heizungsraum an. Der Verzicht auf eine Außeneinheit macht das System besonders attraktiv für Hausbesitzer, die ihren Garten oder ihre Fassade nicht durch technische Anlagen beeinträchtigen wollen. Außerdem ist das System überall dort sinnvoll, wo eine externe Einheit überhaupt nicht verbaut werden darf.

Triple Solar aus Europa

Mit einem „Global Warming Potential“ von nur 3 setzt das System neue Maßstäbe in Sachen Klimaschutz. Die Produktion erfolgt laut Hersteller mit hochwertigen europäischen Komponenten in den Niederlanden – kurze Transportwege inklusive. Über 7.000 Installationen in Deutschland und den Niederlanden beweisen bereits die Praxistauglichkeit der Technologie (Quelle: PDF von Triple Solar).

Anzeige

Das müsst ihr über klassische Wärmepumpen wissen:

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.