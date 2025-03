Geld sparen beim Duschen: Diese Matte macht es möglich

Wenn ihr viel und lange duscht, dann kennt ihr das Problem. Die Kosten für die Erwärmung des Wassers sind nicht ohne. Als Single lässt sich das noch irgendwie verkraften, bei einer großen Familie geht wirklich viel Geld durch den Abfluss. Der Warmduscher soll durch Wärmerückgewinnung entlasten. Ob das klappt, hat ein Experte in einem einjährigen Experiment ausprobiert.

Wärmerückgewinnung in der Dusche

Das System ist ganz einfach. Wenn ihr duscht und heißes Wasser auf dem Boden landet, dann fließt es normalerweise direkt in den Abfluss. Je nach Wärmequelle ist das ziemlich teuer. Der Warmduscher soll Abhilfe schaffen. Durch Wärmerückgewinnung am Boden lassen sich die Kosten für warmes Wasser spürbar senken. Es kommt aber sehr darauf an, wie ihr warmes Wasser erzeugt.

Der als „Der Akku Doktor“ auf YouTube bekannte Andreas Schmitz hat das ein Jahr ausprobiert und die Ersparnis genau berechnet. Das Ergebnis ist beachtlich und je nach Anzahl der Duschvorgänge und Personen im Haushalt könnte sich die Anschaffung vom Warmduscher für 450 Euro auf lange Sicht lohnen (bei Warmduscher anschauen).

So viel Geld könnt ihr sparen

Wenn ihr alleine lebt und jeden Tag einmal duscht, dann könnt ihr laut seiner Berechnung im Jahr 100 kWh an Energie sparen. Bei einer Familie mit vier Personen sind es über 400 kWh im Jahr.

Gas: Erwärmt ihr das Wasser mit Gas, dann ist eure Ersparnis im Jahr dadurch nicht sehr groß. Bei einem Wirkungsgrad von 95 Prozent würde die Ersparnis nur bei 11 bis 44 Euro liegen (bei einem Gaspreis von etwa 11 Cent pro kWh).

Ganz ähnlich sieht es bei der Wärmepumpe aus. Bei einem Strompreis von etwa 36 Cent und einer Leistungszahl von 3, aus einer kWh Strom werden drei kWh Heizenergie erzeugt, liegt die Ersparnis bei etwa 12 bis 48 Euro im Jahr. Durchlauferhitzer: Erwärmt ihr euer Wasser hingegen mit einem Durchlauferhitzer, dann sieht es ganz anders aus. Bei einem Strompreis von etwa 36 Cent könnt ihr pro Jahr 100 bis 400 Euro sparen. Der Wert ist so viel höher, weil es sich um eine Stromdirektheizung handelt, die eine kWh Strom in eine kWh Heizenergie verwandelt.

Fazit zum Warmduscher

Nur wenn ihr einen Durchlauferhitzer nutzt und mindestens zwei Personen im Haushalt seid, die täglich duschen, rentiert sich die Anschaffung des Warmduschers für 450 Euro. Andreas Schmitz hat dabei eine Amortisationszeit von maximal sieben Jahren angenommen. Je mehr Personen mit einem Durchlauferhitzer duschen, desto mehr lohnt sich die Anschaffung – besonders in Mietwohnungen, weil die Installation sehr einfach ist.

Schaut euch das Video von ihm an, denn nicht jeder Durchlauferhitzer eignet sich für den Einsatz:

