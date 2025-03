Wärmepumpen-Falle: Dieser Fehler kommt euch teuer zu stehen

Der sogenannte „Angstzuschlag“ bei Wärmepumpen treibt die Kosten unnötig in die Höhe. Experten warnen vor überdimensionierten Anlagen, die nicht nur beim Kauf teurer sind, sondern auch schneller verschleißen. Eine präzise Bedarfsberechnung kann euch vor dieser kostspieligen Falle bewahren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Angstzuschlag“ bei Wärmepumpen vermeiden

Die Entscheidung für eine Wärmepumpe steht bei vielen Hausbesitzern an. Doch statt auf exakte Berechnungen zu setzen, empfehlen manche Fachleute sicherheitshalber größere Modelle. Dieser „Angstzuschlag“ entpuppt sich als teurer Bumerang. Was bei Gasheizungen früher gerne gemacht wurde und oft nicht geschadet hat, ist bei einer Wärmepumpe ein fataler Fehler.

Anzeige

Eine Wärmepumpe braucht für optimale Effizienz die exakt passende Größe. Anders als bei konventionellen Heizungen führt Überdimensionierung zu massiven Problemen. Die Anlage taktet ständig – schaltet sich also in kurzen Abständen ein und aus. Das belastet nicht nur die Technik, sondern verkürzt auch die Lebensdauer erheblich.

Die Lösung liegt in der präzisen Heizlastberechnung. Dafür müsst ihr verschiedene Faktoren einbeziehen:

Die tatsächlich benötigte Heizleistung

Dokumentierte Verbrauchswerte der alten Heizung

Daten aus dem Baualtersklassenkatalog bei Bestandsgebäuden

Systemtemperaturen und vorhandene Hydraulik

Anzeige

Nur wenn diese Werte korrekt ermittelt werden, lässt sich die optimal dimensionierte Wärmepumpe auswählen. Das spart nicht nur Anschaffungskosten, sondern verhindert auch teure Reparaturen oder gar einen vorzeitigen Austausch (Quelle: T-Online).

Heizlastberechnung fehlt oft

Die Hersteller bieten Wärmepumpen mittlerweile in vielen verschiedenen Dimensionen und Leistungen an, damit Verbraucherinnen und Verbraucher genau das Modell bekommen, das wirklich gebraucht wird. Wenn ihr euch also für eine Wärmepumpe interessiert, solltet ihr auf eine Heizlastberechnung bestehen – ansonsten habt ihr in Zukunft nur Probleme.

Anzeige

Bosch bietet eine Gasheizung an, die sich in eine Wärmepumpe verwandelt:

Bosch Compress Hybrid 5800i G vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.