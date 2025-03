Lidl verkauft wieder einen Mähroboter für kleine Gärten zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch einen Mähroboter kaufen möchtet, aber kein Vermögen ausgeben wollt, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. Der Discounter hat ein neues Modell von Parkside im Angebot, das wenig kostet und direkt mit sämtlichem Zubehör kommt. Es eignet sich perfekt für kleinere Gärten.

Mähroboter sind sehr beliebt, denn sie übernehmen die nervige Arbeit des Rasenmähens. Doch Mähroboter sind auch teuer. Bisher galten Modelle für 500 Euro als günstig. Das ändert Lidl mit dem „Parkside 20 V Mähroboter PAMR 500 A1“. Es handelt sich um einen Mähroboter für kleine Gärten mit bis zu 500 qm, der für schlappe 249 Euro verkauft wird (bei Lidl anschauen).

Vor- und Nachteile des Parkside-Mähroboters bei Lidl:

Einfach: Beim Mähroboter von Parkside handelt es sich um ein Modell der alten Schule. Ihr müsst also einen Draht im Boden vergraben und so die Begrenzung festlegen. Er fährt dann recht wahllos herum und mäht den Rasen.

Günstig: Die einfache Technik sorgt dafür, dass der Mähroboter so günstig ist. Ihr habt keine Kameras oder Sensoren an Bord. Dafür zahlt ihr aber auch sehr wenig und es funktioniert trotzdem.

Keine App: Der größte Nachteil dieses Mähroboters ist, dass ihr keine App habt und alles manuell am Gerät selbst einstellen müsst. Sobald das aber passiert ist, arbeitet der Mähroboter zuverlässig.

Im Gegensatz zu vielen anderen Parkside-Produkten ist bei diesem Mähroboter alles dabei. Ihr bekommt den Mähroboter, die Station, an der ihr das Gerät laden könnt, und den wechselbaren 2-Ah-Akku direkt dazu. Es ist ein Regensensor vorhanden, der den Mähvorgang beendet, wenn es anfängt zu tröpfeln und ihr könnt alles am LC-Display einstellen. So könnt ihr beispielsweise Zeiten programmieren, wann gemäht werden soll.

Dieser Mähroboter arbeitet noch klassisch mit einem Begrenzungsdraht. Teurere Modelle fahren schon ohne. Es liegen 130 Meter Draht und 200 Befestigungshaken dabei. Damit könnt ihr euren Garten einfassen und auch Bereiche abgrenzen, in denen nicht gemäht werden soll. Bewertungen gibt es noch keine, dazu ist der Mähroboter zu neu. Die früheren Versionen haben aber gut abgeschnitten im Hinblick auf den günstigen Preis. Normalerweise müsst ihr dafür 249 Euro zahlen.

Parkside 20 V Mähroboter PAMR 500 A1 mit Akku und Ladestation Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.03.2025 16:28 Uhr

