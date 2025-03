Schlechte Nachrichten für alle, die eine neue Heizung brauchen

Die künftigen Regierungspartner Union und SPD wollen das erst kürzlich in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz (GEG) komplett abschaffen. Stattdessen planen die Koalitionsunterhändler ein neues Gesetz, das den Klimaschutz im Gebäudesektor grundlegend anders angehen soll. Der radikale Kurswechsel beim umstrittenen „Heizungsgesetz“ sorgt bereits jetzt für heftige Debatten und sorgt bei Verbrauchern für weitere Verwirrung.

CDU und SPD wollen Heizungsgesetz abschaffen

Die Arbeitsgruppe für Verkehr, Infrastruktur, Bauen und Wohnen hat sich auf einen Paradigmenwechsel verständigt. Statt kleinteiliger Vorschriften zum Heizungstausch soll künftig die langfristige Emissionseffizienz von Gebäuden im Fokus stehen. Die bisherige Heizungsförderung soll dabei fortgeführt werden. Besonders die von der Ampel eingeführten detaillierten Regelungen zum Heizungsaustausch werden damit Geschichte.

Die Opposition läuft bereits Sturm gegen die Pläne. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnt eindringlich vor einem Rückschritt beim Klimaschutz. Deutschland hinke im Gebäudesektor ohnehin hinterher. Die Abschaffung des GEG bedeute auch eine Abkehr von den Klimazielen 2030. Zudem entstehe für Millionen Bürger, Kommunen und Unternehmen eine chaotische Situation.

Im Gegenzug für die GEG-Abschaffung hat die Union einer deutlichen Aufstockung des Programms „Junges Wohnen“ zugestimmt. Die Mittel sollen von 500 Millionen auf eine Milliarde Euro verdoppelt werden. Damit rückt das SPD-Wahlversprechen näher, Studierenden und Azubis WG-Zimmer für maximal 400 Euro zu ermöglichen. Eine finale Entscheidung steht allerdings noch aus, da die Chefunterhändler dem Vorschlag noch zustimmen müssen (Quelle: Zeit).

Was bedeutet das für euch?

Statt Klarheit, wird jetzt wieder für neue Verwirrung gesorgt. Erst kürzlich wurde selbst aus den Reihen der CDU festgestellt, dass das Heizungsgesetz nicht einfach so abgeschafft werden kann. Es wären kleine Änderungen möglich, die für mehr Klarheit sorgen sollen. Aktuell ist aber wieder das Gegenteil der Fall. Es ist überhaupt nicht klar, in welche Richtung es geht.

Wer aktuell also eine neue Heizung anschaffen möchte, sollte auf jeden Fall so lange abwarten, bis die neuen Vorgaben schwarz auf weiß geschrieben stehen und sich Experten die Geschichte angeschaut haben. Laut der SPD soll sich nämlich kaum etwas ändern (Quelle: Focus), während die CDU das als großen Erfolg feiert (Quelle: Stern). Erst wenn die Folgen und Regeln wirklich festgehalten sind, wisst ihr, was euch genau erwartet. Aktuell wird das Chaos bei den Heizungen für Deutschland nur erneut entfacht.

