Neuer Preis-Leistungs-Knaller von Xiaomi kommt mit einzigartigem Design

Xiaomi hat mit dem Poco X7 Pro einen neuen Preis-Leistungs-Kracher vorgestellt, der in Deutschland tatsächlich auch in einer Sonderedition angeboten wird. Normalerweise sind diese Modelle nur in China erhältlich. Iron-Man-Fans dürften das Smartphone feiern. Für alle anderen gibt es aber auch eine entschärfte Version.

Xiaomi bietet Poco X7 Pro in limitierter Edition an

Der chinesische Hersteller Poco, der zu Xiaomi gehört, setzt bei der Special Edition des X7 Pro voll auf das Iron-Man-Design. Die Rückseite ziert Tony Starks kultiger Arc-Reaktor, während sich die charakteristischen Farben Rot, Schwarz und Gold durch das gesamte Design ziehen. Selbst der Power-Button erstrahlt in knalligem Rot. Eine speziell entwickelte transparente Schutzhülle mit Tony Starks Signatur komplettiert den Marvel-Look.

Mit diesem Xiaomi-Handy fallt ihr definitiv auf. (© Poco)

Die Iron-Man-Edition beschränkt sich aber nicht nur auf das Äußere. Poco spendiert dem Smartphone eine angepasste Benutzeroberfläche im Superhelden-Design. Auch die Verpackung wurde komplett überarbeitet und enthält rote Ladekabel sowie ein besonderes SIM-Karten-Tool. Mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher ist das Gerät zudem maximal ausgestattet.

Auch die weitere technische Ausstattung kann sich mit dem 6,67-Zoll-Display, 120 Hz, Dimensity-8400-Ultra-Chip, 50-MP-Hauptkamera und riesigem 6.000-mAh-Akku wirklich sehen lassen. Wenn ihr euch für die Iron-Man-Edition entscheidet, erhaltet ihr das 120-Watt-Schnellladenetzteil kostenlos dazu. Ihr könnt außerdem aus kostenlosen Kopfhörern oder einer Heißluftfritteuse von Xiaomi als weiteres Geschenk wählen. Der Preis fällt mit 399 Euro auch nicht zu hoch aus für so eine Sonderedition (bei Poco anschauen).

Xiaomi bietet auch „normales“ Design an

Das Poco-Handy gibt es auch mit gewöhnlicherem Äußeren. (© Poco)

Smartphones von Poco fallen optisch schon immer auf, denn die Xiaomi-Marke möchte eher jüngere Menschen ansprechen. Es gibt das Poco X7 Pro deswegen auch in normalen Farben, die dann noch günstiger sind. Technisch gibt es keine Unterschiede, nur beim Speicher habt ihr viel mehr Auswahl (bei Poco anschauen).