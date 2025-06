Ninja Airfryer im Vergleich: Welches Modell passt zu dir?

Ninja hat eine breite Auswahl an Heißluftfritteusen, die sich in Größe, Funktionen und Leistung unterscheiden. Egal ob ihr eine kompakte Fritteuse für den Alltag, ein Gerät für große Haushalte oder einen Airfryer mit mehreren Garzonen sucht – hier findet ihr die wichtigsten Unterschiede und Funktionen im Überblick.

Ninja Airfryer: Die Hauptmodelle

Ninja Heißluftfritteusen lassen sich grundsätzlich in Einzel- und Dual-Zone-Modelle sowie multifunktionale Modelle einteilen.

Einzel-Zone-Modelle: Diese Geräte haben eine einzige Kochzone und sind ideal für kleinere Haushalte oder kleinere Portionen. Sie bieten einfache Handhabung und sind meist kompakt, wie das Modell mit 4,7 Litern Fassungsvermögen. Sie eignen sich perfekt für Frittieren, Backen und Rösten.

Dual-Zone-Modelle: Modelle wie die Ninja Foodi MAX Dual Zone bieten zwei unabhängige Garzonen, in denen unterschiedliche Speisen bei verschiedenen Temperaturen gleichzeitig zubereitet werden können. Diese sind besonders für größere Haushalte oder vielseitige Mahlzeiten geeignet.

Multifunktionale Modelle: Diese Allrounder wie der Ninja Foodi bieten mehrere Zubereitungsfunktionen wie Frittieren, Backen, Grillen und Slow-Cooking. Sie sind größer und bieten mehr Flexibilität bei der Zubereitung von Mahlzeiten.

Die Hauptunterschiede liegen also im Fassungsvermögen, den Zubereitungsfunktionen und der Flexibilität, wie etwa der gleichzeitigen Nutzung mehrerer Garzonen bei den Dual-Zone-Modellen. Je nach Haushaltsgröße und Zubereitungsanforderungen wählt man das passende Modell.

Ninja-Airfryer im Vergleich

Ninja-Airfryer im Vergleich

Ninja Heißluftfritteuse Max Pro AF180EU Ninja Foodi Max Dual-Zone-Heißluftfritteuse AF400EU Ninja Foodi FlexDrawer 10,4 L Heißluftfritteuse AF500EU Ninja Double Stack 2-Ebenen-Heißluftfritteuse 7,6 L - SL300EU Pro & Contra Niedrigtemperatur-Option

Niedrigtemperatur-Option Kein Touchscreen Sehr hohe Maximalleistung

Sehr hohe Maximalleistung Hoher Stromverbrauch 7 Garmethoden

7 Garmethoden Umständliches Leeren der Schublade Platzsparendes Design

Platzsparendes Design Relativ kleine Frittierkörbe Section 1 Fassungsvermögen 6,2 Liter 9,5 Liter 10,4 Liter 7,6 Liter Wattleistung 2.000 Watt 2.470 Watt 2.470 Watt 2.470 Watt Programme 1. Max Crisp, 2. Heißluft-Frittieren, 3. Braten, 4. Backen, 5. Aufwärmen, 6. Dörren 1. Max Crisp, 2. Braten, 3. Backen, 4. Aufwärmen, 5. Dörren, 6. Heißluft-Frittieren 1. Max Crisp, 2. Heißluft-Frittieren, 3. Braten, 4. Backen, 5. Aufwärmen, 6. Dörren, 7. Garen 1. Max Crisp, 2. Heißluft-Frittieren, 3. Dörren, 4. Braten, 5. Backen, 6. Aufwärmen Temperaturbereich 40 bis 240 Grad Celsius 40 bis 240 Grad Celsius 40 bis 240 Grad Celsius 40 bis 240 Grad Celsius Dual-Zone-Technologie Mega-Zone Spülmaschinenfest

Ninja Heißluftfritteuse Max Pro 6,2 L AF180EU

Die Ninja Heißluftfritteuse Max Pro 6,2 L AF180EU ist eine leistungsstarke Heißluftfritteuse, die euch mit sechs Zubereitungsfunktionen und einer hohen Maximaltemperatur von 240 °C viele Möglichkeiten bietet. Ihr 6,2-Liter-Fassungsvermögen eignet sich gut für größere Haushalte oder mehrere Portionen auf einmal. Der spülmaschinenfeste Korb erleichtert die Reinigung, und die einfache Bedienung macht sie auch für Anfänger geeignet.

Trotz der Vorteile gibt es einige Nachteile: Der große Korb ist unpraktisch für kleine Mengen, da er viel Platz einnimmt und für kleine Portionen ineffizient sein kann. Zudem gibt es kein Sichtfenster, sodass ihr den Garfortschritt nicht ohne Öffnen überprüfen könnt. Auch die Vorheizzeit kann etwas länger sein als bei kleineren Modellen. Durch die hohe Leistung ist das Gerät zudem relativ laut. Wenn ihr jedoch eine geräumige und vielseitige Heißluftfritteuse sucht, ist die Max Pro 6,2 L eine solide Wahl.

Ninja Foodi MAX Dual-Zone-Heißluftfritteuse AF400EU

Die Ninja Foodi MAX Dual-Zone-Heißluftfritteuse AF400EU bietet euch mit zwei unabhängigen Garzonen maximale Flexibilität. Ihr könnt gleichzeitig verschiedene Speisen bei unterschiedlichen Temperaturen und Zeiten zubereiten – ideal für größere Haushalte oder vielseitige Mahlzeiten. Mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Litern eignet sie sich auch für größere Portionen. Dank sechs Zubereitungsfunktionen, darunter Heißluftfrittieren, Braten und Aufwärmen, habt ihr viele Möglichkeiten. Die Sync- und Match-Funktion sorgt dafür, dass beide Garzonen zeitgleich fertig werden.

Allerdings ist die Fritteuse relativ groß und schwer, sodass sie viel Platz auf der Arbeitsfläche einnimmt. Zudem benötigt sie mehr Energie als kleinere Modelle, und die Reinigung der beiden Körbe kann etwas aufwendiger sein. Auch die Lautstärke im Betrieb ist nicht zu unterschätzen. Wenn ihr jedoch eine leistungsstarke, flexible Heißluftfritteuse mit viel Kapazität sucht, ist die AF400EU eine ausgezeichnete Wahl.

Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse AF500EU

Die Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse AF500EU bietet euch eine besondere Flexibilität in der Küche. Ihr könnt sie entweder als eine große 10,4-Liter-Garzone nutzen oder den Raum mit einem Trenneinsatz in zwei separate Zonen aufteilen. Das ist ideal, wenn ihr entweder eine große Portion oder verschiedene Speisen gleichzeitig zubereiten möchtet. Dank der sechs Zubereitungsfunktionen könnt ihr nicht nur frittieren, sondern auch backen, grillen oder aufwärmen.

Ein möglicher Nachteil ist die Größe des Geräts, denn es benötigt viel Platz auf der Arbeitsfläche. Zudem ist der Trenneinsatz nicht höhenverstellbar, was die Flexibilität bei manchen Speisen etwas einschränken kann. Auch der Energieverbrauch ist durch das große Volumen höher als bei kleineren Modellen. Trotzdem ist die AF500EU eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine vielseitige Heißluftfritteuse suchen, die sich flexibel an verschiedene Bedürfnisse anpassen lässt.

Ninja Double Stack 2-Ebenen-Heißluftfritteuse SL300EU

Die Ninja Double Stack 2-Ebenen-Heißluftfritteuse SL300EU hebt sich durch ihr vertikales Design von anderen Modellen ab. Statt zwei nebeneinanderliegenden Körben nutzt sie zwei übereinanderliegende Ebenen, wodurch ihr auf weniger Stellfläche mehr Garraum bekommt. Mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Litern eignet sie sich gut für Familien oder größere Portionen. Dank der sechs Zubereitungsfunktionen, darunter Heißluftfrittieren, Braten und Dörren, könnt ihr vielseitig kochen. Besonders praktisch: Die Sync-Funktion sorgt dafür, dass beide Ebenen zur gleichen Zeit fertig werden.

Ein Nachteil dieses Designs ist, dass nicht alle Speisen gleich gut für die obere und untere Ebene geeignet sind, da sich die Hitzeverteilung leicht unterscheiden kann. Zudem kann es umständlich sein, auf die untere Ebene zuzugreifen, wenn die obere in Benutzung ist. Auch die Reinigung der einzelnen Komponenten nimmt etwas Zeit in Anspruch. Dennoch ist die SL300EU eine clevere Wahl für alle, die eine platzsparende und effiziente Heißluftfritteuse mit viel Kapazität suchen.

Welcher Ninja-Airfryer passt zu mir?

Bei der Wahl des richtigen Ninja Airfryers sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden:

Fassungsvermögen : Für größere Haushalte oder mehrere Portionen sind Modelle mit 7 Litern oder mehr ideal

: Für größere Haushalte oder mehrere Portionen sind Modelle mit 7 Litern oder mehr ideal Kochfunktionen : Vielseitige Modelle bieten zusätzliche Funktionen wie Braten, Grillen oder Dörren

: Vielseitige Modelle bieten zusätzliche Funktionen wie Braten, Grillen oder Dörren Design und Platzbedarf : Kleinere Modelle eignen sich für begrenzten Platz, während größere Modelle mehr Kapazität bieten

: Kleinere Modelle eignen sich für begrenzten Platz, während größere Modelle mehr Kapazität bieten Zahl der Garzonen : Modelle mit Dual Zone ermöglichen das gleichzeitige Zubereiten verschiedener Speisen

: Modelle mit ermöglichen das gleichzeitige Zubereiten verschiedener Speisen Benutzerfreundlichkeit : Digitale Steuerungen und spülmaschinenfeste Teile erleichtern den Betrieb und die Reinigung

: Digitale Steuerungen und spülmaschinenfeste Teile erleichtern den Betrieb und die Reinigung Preis: Der Preis variiert je nach Größe und Funktionen

Fazit

Wenn ihr eine Heißluftfritteuse sucht, kommt es darauf an, was euch wichtig ist: Die Foodi FlexDrawer AF500EU (179,99 Euro) bietet mit ihrer flexiblen 10,4-Liter-Garzone am meisten Vielseitigkeit – ideal für große oder unterschiedliche Portionen. Die AF400EU (156,99 Euro) punktet mit zwei komplett unabhängigen Garzonen und ist somit praktisch für paralleles Kochen. Wer wenig Platz hat, profitiert vom vertikalen Design der SL300EU (179,99 Euro), auch wenn der Zugriff auf die untere Ebene etwas umständlich ist. Und wenn ihr ein günstiges, solides Modell wollt, ist die Max Pro AF180EU (109,99 Euro) mit 6,2 Litern eine gute Wahl.

Unser Favorit: die FlexDrawer – wegen ihrer Anpassungsfähigkeit an fast jede Küchensituation.

Hat dir der Beitrag gefallen?