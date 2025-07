Rasenmähen leicht gemacht: Aldi haut Mähroboter zum Tiefstpreis raus

Wenn ihr genug davon habt, eure Freizeit mit dem Mähen des Rasens zu verbringen, lohnt sich ein Blick in den Online-Shop von Aldi. Dort bietet die Marke Yard Force einen Mähroboter zu einem Preis an, der sich sehen lassen kann. Hier sind die Details.

Wenn ihr auf der Suche nach einem preiswerten Mähroboter seid, solltet ihr dieses Angebot von Aldi unbedingt genauer anschauen. Aktuell könnt ihr den Yard Force MB 400 statt der UVP von 449 Euro für nur 299 Euro ergattern (Zum Angebot bei Aldi). Zusätzlich fallen Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro an. So günstig war dieses Modell bisher noch nie erhältlich – ihr sichert euch hier also einen richtig guten Deal.

Yard Force MB 400 Statt 449 Euro UVP: Mähroboter mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku Neigungs-, Hebe-, Kipp- und Kollisionssensoren. Geeignet für eine Gartenfläche von bis zu 400 m². Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2025 09:52 Uhr

Was bietet euch der Yard Force MB 400 Mähroboter?

Lange Akkulaufzeit und zuverlässiger Betrieb nach Zeitplänen möglich

Bedienung per App

Umfangreiches Zubehör

Mögliche Gartenfläche von bis zu 400 m² verhältnismäßig klein

Der Yard Force MB 400 ist ein praktischer Mähroboter, der sich ideal für die Pflege von Rasenflächen bis zu 400 Quadratmetern eignet. Drei präzise Klingen sorgen dabei für einen gleichmäßigen und sauberen Schnitt. Mit seinem leistungsstarken 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku meistert er sogar leichte Hanglagen mit einer Steigung von bis zu 30 Prozent. Da ihr nicht auf eine Steckdose in der Nähe angewiesen seid, könnt ihr mit ihm mühelos auch entlegene Bereiche eures Gartens trimmen.

Dank integrierter Sensoren und intelligenter Funktionen arbeitet der Mähroboter völlig autonom und sicher. Die Installation ist zudem denkbar einfach: Ihr legt mit dem mitgelieferten Begrenzungskabel den Arbeitsbereich fest, und schon ist der Roboter einsatzbereit. Er erkennt Hindernisse und fährt bei niedrigem Akkustand selbstständig zurück zur Ladestation. Die Steuerung könnt ihr ganz bequem über eine intuitive App auf eurem Smartphone oder direkt über das Bedienfeld vornehmen.

Der Mähroboter arbeitet nach dem Mulchprinzip, was bedeutet, dass das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen gehört eine robuste Garage aus Kunststoff zum Lieferumfang, die das Gerät sowohl vor Sonne als auch vor Regen schützt. Außerdem erhaltet ihr drei Ersatzmesser, 100 Begrenzungsstifte, ein 100 Meter langes Begrenzungskabel, drei Steckverbinder, die Ladestation und eine Bedienungsanleitung – alles, was ihr für den Start benötigt.

Was man vor dem Kauf eines Mähroboters wissen sollte, erfahrt ihr im GIGA-Video:

Darum lohnt sich der Kauf des Mähroboters

Ein Mähroboter ist ein nützlicher Helfer im Garten, der euch jede Menge Arbeit abnehmen kann. So günstig wie jetzt war der Mähroboter von Yard Force bisher noch nie erhältlich. Wenn ihr also auf der Suche nach einem echten Schnäppchen seid, solltet ihr euch das aktuelle Angebot im Aldi-Onlineshop unbedingt anschauen.

Yard Force MB 400 jetzt ab 299,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2025 23:48 Uhr

Ihr wollt noch eine Alternative? Dann hat Amazon ein passendes Angebot für euch auf Lager:

LawnMaster VBRM16 OcuMow Statt 399,99 Euro UVP: kabelloser Mähroboter, mäht 100 bis 150 m² mit einer vollen Akkuladung, Hindernisvermeidung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2025 11:43 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

