Samsung schafft mit Android 16 und One UI 8 auf Smartphones komplett neue Möglichkeiten

Samsung will seinen Galaxy-Smartphones eine mächtige KI-Funktion spendieren: Aus statischen Fotos sollen sich per Künstlicher Intelligenz Videos generieren lassen. Die Technologie könnte bereits in wenigen Monaten mit den neuen Falt-Smartphones starten. Dabei rückt wieder eine große Frage in den Fokus.

Samsung-Handys mit mächtiger KI-Funktion

Die Partnerschaft zwischen Samsung und Google soll mit einer neuen Funktion noch enger werden. Während Samsung bereits jetzt Gemini als Standard-Assistenten und für verschiedene Galaxy-AI-Features nutzt, geht man mit Android 16 und One UI 8 wohl noch einen Schritt weiter. Die Smartphones sollen eine Foto-zu-Video-Generierung erhalten.

Die Video-Generierung soll dabei ähnlich funktionieren wie bei Honor-Smartphones, die bereits eine vergleichbare Funktion nutzen. Dort werden etwa Katzen oder Autos erstaunlich realistisch in Bewegung versetzt. Das könnte also eine schöne Spielerei werden für alle, die Fotos zum Leben erwecken wollen.

Die Erfahrungen von Honor zeigen aber auch die aktuellen Grenzen der Technologie auf: Die Verarbeitung eines einzelnen Videos dauert bis zu zwei Minuten. Zudem ist die Anzahl der Generierungen auf zehn pro Tag begrenzt. Ob Samsung diese Einschränkungen mit einer eigenen KI-Lösung umgehen kann oder ähnliche Limits einführen muss, ist noch unklar.

Wird die neue Funktion kostenlos sein?

Ein genaues Startdatum für die neue Funktion steht noch nicht fest. Firmware-Tests der kommenden One-UI-8-Version zeigen bisher keine Spuren des Features. Brancheninsider vermuten jedoch einen Start zusammen mit den neuen Foldables Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 im Juli (Quelle: SamMobile).

Samsung deutete in der Vergangenheit bereits an, dass nicht alle KI-Funktionen dauerhaft kostenlos bleiben werden. Die Video-Generierung könnte zu den ersten kostenpflichtigen Premium-Features gehören. Immerhin muss man bei Google selbst dafür auch monatlich viel Geld auf den Tisch legen. Eine kostenlose Alternative von Samsung auf den Smartphones wäre eine Überraschung. Sobald neue Informationen auftauchen, werden wir euch informieren.