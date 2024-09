Zum Sparpreis bei Amazon: Dieser USB-C-Hub macht Schluss mit Kabelsalat

Für jeden, der aufgrund der Verwendung vieler kabelgebundener Geräte Bedarf an einer zentralen Anschlussmöglichkeit hat, gibt es gute Nachrichten: Bei Amazon ist derzeit ein USB-C-Hub zum Sparpreis erhältlich, an welchen ihr fasst alle eure Geräte anschließen könnt und der so Schluss mit nervigem Kabelsalat am heimischen Schreibtisch macht. Wir haben uns das Angebot angesehen.

USB-C-Hub von Ugreen bei Amazon zum Sparpreis erhältlich

Der Revodok USB-C-Hub vom Hersteller Ugreen verfügt über einen USB-C-Anschluss, über den ihr eure Geräte mit maximal 100 Watt aufladen könnt, sowie einen 4K-HDMI-Anschluss, einen USB-A-3.0-Anschluss und zwei USB-A-2.0-Anschlüsse. Der Multiport-Adapter ist momentan bei Amazon zum Preis von 11,89 Euro erhältlich. (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen Revodok USB-C-Hub Statt 16,99 Euro: USB-C-Port (100 W Ladeleistung), 4K HDMI-Anschluss, 1 USB-A-3.0-Port (5 Gbps), 2 USB-A-2.0-Ports (480 Mbps).

Der USB-C-Hub von Ugreen ist mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel: Dazu gehören Laptops, Smartphones und Tablets, die USB C unterstützen. Weiterhin funktioniert der Hub problemlos mit gängigen Geräten wie iPhone 15, iPhone 15 Max, iPhone 15 Pro, MacBook Pro 2022/2021, MacBook Air 2022/2021, iPad Pro/Air 2022/2021 , Surface Pro 9/8/7, Surface Go, Galaxy Tab, Galaxy S23/S22, Steam Deck und weiteren Geräten. Auch werden von dem USB-C- Adapter verschiedene Systeme wie Mac OS, Windows, Linux und Android unterstützt.

Durch das verwendete, hochwertige Aluminium-Material weist der Ugreen Revodok USB-C-Hub weiterhin nicht nur ein hochwertiges Aussehen auf, sondern verfügt auch über eine gute Wärmeableitung und Haltbarkeit.

Für wen lohnt sich der USB-C-Hub von Ugreen?

Der Revodok USB-C-Hub von Ugreen eignet sich eindeutig für jeden, der viele kabelgebundene Geräte besitzt und diese zentral anschließen möchte, um Kabelsalat vorzubeugen beziehungsweise diesen zu beheben. Bei dem derzeitigen, günstigen Preis kann man bei der hochwertigen Verarbeitung, den guten technischen Daten und der breiten Unterstützung anschließbarer Geräte mit einem Kauf nichts falsch machen.

Ugreen Revodok USB-C-Hub jetzt ab 11,89 € bei Amazon

