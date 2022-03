Während der Quest „Zufluchtssuche“ in AC Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks sollt ihr alle Zufluchten der Zwerge Svartalfaheims finden. Die ungefähre Position wird euch dabei auf der Karte angezeigt. Die genauen Zugänge zeigen wir euch in diesem Guide.

Alle Zufluchten in „Die Zeichen Ragnaröks“ finden

Die Unterkünfte der Zwerge sind in Svartalfaheim teilweise sehr gut versteckt und werden euch nur ungefähr auf der Karte markiert. Seid ihr im Suchbereich angekommen, müsst ihr nach orangen Zufluchtszeichen in der Umgebung Ausschau halten, die euch zum Eingang führen. Nutzt hier am besten die Odin-Sicht, um diese besser zu erkennen.

Die erste Zuflucht in Jördber schaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte frei. Anschließend müsst ihr in der Quest „Zufluchtssuche“ die restlichen drei Unterkünfte finden. In jeder Zuflucht findet ihr Schmiede, Händler und andere NPCs, die euch im Spielverlauf hilfreich sein werden.

Unter anderem müsst ihr alle Zufluchten finden, um mit „Höhlenforscher der Æsir“ eine der Trophäen und Erfolge von Assassin's Creed Valhalla freizuschalten. Im folgenden Video zeigen wir euch alle Fundorte auf einen Blick. Unter dem Video folgt der Guide in Textform.

Greinahellir-Zuflucht

Region: Gullinmar

Fundort: Springt in das Loch im Boden, das nördlich des Berges in einem kleinen Waldstück zu finden ist.

Bei der Greinahellir-Zuflucht gibt es folgende Einrichtungen:

Schmiede

Handelsposten

Tätowierwerkstatt

Edelsteinsammler

Die Tausend Augen

Jardareygr-Zuflucht

Region: Svaladal

Fundort: Springt in das Loch östlich der Yrkjandi-Mühle.

Bei der Jardareygr-Zuflucht gibt es folgende Einrichtungen:

Schmiede

Handelsposten

Tätowierwerkstatt

Schiffswerkstatt

Fischerhütte

Wetttrinken

Die Tausend Augen

Hodda-Zuflucht

Region: Vangrinn

Fundort: Folgt dem Weg unter den Wasserfällen entlang, der nach rechts entlang der Klippen bis zum Eingang führt.

Bei der Hodda-Zuflucht gibt es folgende Einrichtungen:

Schmiede

Handelsposten

Stall und Vogelhaus

Kriegerlager

Die Tausend Augen

