In Blox Fruits erlebt ihr Abenteuer auf hoher See, erkundet Inseln oder kämpft gegen andere Spielerinnen und Spieler. Jeder Vorteil ist dabei willkommen. Glücklicherweise erhaltet ihr mit Codes gratis Boni wie Geld, EXP, Titel oder Stat Resets. In diesem Artikel fassen wir alle funktionierenden Codes für euch zusammen.

Roblox Facts

Alle aktuellen Codes für Blox Fruits

Die Entwickler von Blox Fruits veröffentlichen regelmäßig neue Codes in den sozialen Netzwerken. Damit ihr den Überblick behaltet, listen wir in der folgenden Tabelle alle Codes auf, die ihr einlösen könnt.

Codes Belohnungen AXIORE 2x EXP (20 Minuten) BIGNEWS Ingame-Titel BLUXXY 2x EXP (20 Minuten) CINCODEMAYO_BOOST 2x EXP (20 Minuten) DEVSCOOKING 2x EXP (20 Minuten) DRAGONABUSE 2x EXP (20 Minuten) ENYU_IS_PRO 2x EXP (20 Minuten) FUDD10 1 Beli FUDD10_V2 2 Beli JCWK 2x EXP (20 Minuten) JULYUPDATE_RESET Stat Reset KITTGAMING 2x EXP (20 Minuten) MAGICBUS 2x EXP (20 Minuten) STARCODEHEO 2x EXP (20 Minuten) STRAWHATMAINE 2x EXP (20 Minuten) SUB2CAPTAINMAUI 2x EXP (20 Minuten) SUB2DAIGROCK 2x EXP (15 Minuten) SUB2FER999 2x EXP (30 Minuten) SUB2GAMERROBOT_EXP1 2x EXP (30 Minuten) SUB2GAMERROBOT_RESET1 Stat Reset SUB2NOOBMASTER123 2x EXP (15 Minuten) SUB2OFFICIALNOOBIE 2x EXP (20 Minuten) SUB2UNCLEKIZARU Stat Reset TANTAIGAMING 2x EXP (15 Minuten) THEGREATACE 2x EXP (20 Minuten)

Codes in Blox Fruits eingeben

Wenn ihr Blox Fruits gerade erst angefangen habt, fragt ihr euch bestimmt, wie ihr die oben aufgelisteten Codes überhaupt einlösen könnt. Das ist zum Glück ganz einfach. Auf der linken Bildschirmseite seht ihr in der Mitte verschiedene Icons aufgereiht. Ihr müsst auf das blaue Twitter-Symbol klicken, um das Eingabefeld für Codes zu öffnen. Hier tragt ihr die Codes ein, um eure Belohnungen zu erhalten. Auf Groß- und Kleinschreibung müsst ihr dabei nicht achten. Sollten die Codes bereits abgelaufen sein, erhaltet ihr eine Nachricht, dass eure Eingabe ungültig war.

Klickt mit eurer Maus auf das Twitter-Symbol, um Codes in Blox Fruits einzulösen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

