Comdirect: PhotoTAN-App auf neues Handy übertragen

Um euch im Online-Banking der Comdirect-Bank einzuloggen oder um Überweisungen und andere Aktionen freizugeben, könnt ihr die PhotoTAN-App verwenden. Die App muss für ein Gerät freigeschaltet werden. Wie geht man vor, wenn man die PhotoTAN-App auf ein neues Handy übertragen möchte?

Bei der ersten Einrichtung der Sicherheits-App bekommt ihr einen Aktivierungsbrief mit einer Grafik. Diesen Brief müsst ihr sorgfältig aufbewahren. Er wird nämlich auch benötigt, wenn ihr später ein neues Smartphone für die PhotoTAN-App freischalten wollt.

PhotoTAN-App: Neues Handy aktivieren

Habt ihr den Brief noch, könnt ihr die Anwendung schnell und einfach einrichten:

Ladet die PhotoTAN-App auf das neue Smartphone herunter (Download für iOS | Download für Android). Startet die App. Loggt euch mit eurer Zugangsnummer und der 6-stelligen PIN ein. Danach wird die Aktivierungsgrafik benötigt. Dafür wird die Smartphone-Kamera aktiviert und ihr könnt die Grafik einscannen. Anschließend wird die PhotoTAN-App automatisch für das neue Handy freigeschaltet. Zukünftig könnt ihr eure Bankgeschäfte mit dem Neugerät verwalten.

Aktivierungsbrief nicht vorhanden? So aktiviert man das Gerät für PhotoTAN

Habt ihr den Brief mit der Aktivierungsgrafik nicht mehr, könnt ihr die PhotoTAN-App nicht direkt in Betrieb nehmen, sondern müsst erst einen neuen Brief anfordern:

Im Login-Fenster könnt ihr an der Stelle, an der die Grafik eingescannt werden soll, die Option „TAN-Verfahren wiederherstellen“ auswählen. Danach bestätigt ihr, dass der Brief an die Adresse verschickt wird, die bei Comdirect gespeichert ist.

Alternativ könnt ihr den Brief auch im Kundenkonto anfordern:

Öffnet dafür den „Persönlichen Bereich“. Im Abschnitt „Verwaltung“ wählt ihr „PIN/TAN-Verwaltung“. Ruft die Optionen für die „PhotoTAN“ auf. Hier könnt ihr ein „Weiteres Gerät aktivieren“ auswählen. Gebt an, dass ihr einen neuen Brief für die Anmeldung benötigt.

Ihr könnt euch auch telefonisch an die Comdirect-Hotline wenden, um die benötigten Unterlagen anzufordern. Wählt dafür die Nummer 04106 – 708 25 00 und haltet eure Zugangsnummer bereit. Eine Anfrage per E-Mail ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

