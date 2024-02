Comdirect Hotline & Chat: Kontakt mit dem Kunden-Service

Die Comdirect-Bank hat für Kunden ein offenes Ohr und hat für verschiedene Fragen zu den Angeboten oder dem Service sowie für Probleme mit dem Konto eine Telefon-Hotline und weitere Kontaktmöglichkeiten eingerichtet. Über die verschiedenen Kontaktwege können Kunden bei ihren Problemen konkrete Hilfestellungen erhalten. Wie erreicht man den Kunden-Service von Comdirect schnell, einfach und kostenlos?

Wer nicht am Telefon-Hörer hängen möchte, kann den Comdirect-Support per Live-Chat erreichen. Es gibt aber auch den klassischen Weg per Anruf. Viele gängige Fragen werden zudem von anderen Comdirect-Kunden innerhalb der Community besprochen. Hier geht es zum Chat.

Service-Hotline der Comdirect: So erreicht man den Support

Die allgemeine Kunden-Hotline ist unter der Telefonnummer 04106 - 708 25 00 erreichbar.

erreichbar. Seid ihr Kunde, haltet eure Zugangsdaten bereit, zum Beispiel eure Zugangsnummer. Auch Angaben wie die IBAN helfen dem Support-Mitarbeiter, euer Anliegen schnell eurem Konto zuzuordnen.

Mit einer Festnetz-Flatrate ist der Anruf innerhalb Deutschlands kostenlos .

. Wer noch kein Comdirect-Kunde ist und sich für Angebote interessiert, kann mit dem Live-Chat in Kontakt treten. Beachtet, dass das Gespräch überwiegend mit einem Chat-Bot geführt wird und es möglicherweise keine spezifischen, sondern vorformulierte Antworten gibt. Zum Chat.

Für individuelle Anliegen, Fragen und Probleme bietet die Bank zudem ein Kontaktformular an. Dann könnt ihr einen Text verfassen, der an den Kundenservice übermittelt wird. Beachtet, dass eine Bearbeitung und Beantwortung eures Falls je nach Aufkommen anderer Nachrichten einige Werktag ein Anspruch nehmen kann.

Seid ihr bereits Kunden, haltet auch für den schriftlichen Kontakt euren Comdirect-Login bereit. Ohne Konto kommt ihr direkt zum Interessenten-Formular.

Innerhalb der Community findet ein Austausch zwischen anderen Comdirect-Nutzern statt. Dort könnt ihr euch mit anderen Interessenten, Kunden oder Betroffenen unterhalten (zur Community).

Wer lieber schriftlich Kontakt aufnimmt, kann über das Kontaktformular seine Nachricht übermitteln. Bestandskunden können sich dazu in ihren persönlichen Bereich einloggen, damit die Anfrage schneller zugeordnet werden kann.

Wollt ihr euer Anliegen schriftlich per Brief mitteilen, nutzt dafür diese Postadresse:

comdirect

25449 Quickborn

Wer noch ein Fax-Gerät hat, kann diese Service-Nummer für Comdirect nutzen: 04106 - 708 25 85

Comdirect: Notfall-Hotline für Kartensperrung

Falls eure Comdirect-Girokarte oder Kreditkarte gestohlen wurde oder ihr sie verloren habt, bekommt ihr ebenfalls Hilfe. In solchen Notfällen ist der Kommunikationskanal der Wahl ganz klar das Telefon. Unter der Standard-Hotline-Nummer 04106 - 708 25 00 könnt ihr Karten unkompliziert sperren lassen. Habt ihr die American-Express-Gold-Card, wählt die Telefonnummer 069 - 97 97 20 00. Auch der zentrale Sperrnotruf der Banken kann in diesem Fall unter +49 116 116 in diesem Fall angerufen werden und hilft genauso weiter.

