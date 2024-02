Comdirect: Zugangsnummer finden – wo steht sie?

Um sich für das Online-Banking bei der Comdirect anzumelden, benötigt man die Zugangsnummer. Wo findet man diese Nummer und was kann man tun, wenn man sie vergessen hat?

Online-Shops Facts

Die Zugangsnummer benötigt man zum einen für den Online-Login und zudem, wenn man die Comdirect-Hotline per Telefon kontaktiert und gezielt Fragen zu seinem Konto hat. Dabei handelt es sich nicht um die Kontonummer oder eine Angabe, die man zum Beispiel auf der Kreditkarte oder Girocard von Comdirect findet. Man bekommt sie zugewiesen, sobald man das Konto oder Depot bei Comdirect eröffnet.

Anzeige

Wo steht die Zugangsnummer bei Comdirect?

Die Zugangsnummer besteht aus 8 Ziffern .

. Anders als den Benutzernamen sucht man sich die Ziffern nicht selbst aus, sondern bekommt eine automatisch generierte Zugangsnummer .

. Sie lässt sich nicht ableiten , etwa von der Kontonummer oder dem Geburtsdatum.

, etwa von der Kontonummer oder dem Geburtsdatum. Sucht also nach euren Unterlagen, die ihr direkt nach dem Vertragsabschluss, wenn ihr die Zugangsnummer verloren habt. Üblicherweise wird die Zugangsnummer per SMS an die Nummer gesendet, die man bei der Konto- oder Depoteröffnung bei Comdirect hinterlegt hat,

an die Nummer gesendet, die man bei der Konto- oder Depoteröffnung bei Comdirect hinterlegt hat, Notiert die Zugangsnummer oder merkt sie euch gut. Achtet aber darauf, dass sie nicht in fremde Hände gerät und gebt sie zum Beispiel nicht auf Seiten ein, die in Links aus E-Mails verlinkt sind. Betrüger verschicken immer wieder gefälschte Kontonachrichten im Namen von Comdirect und anderen Banken und versuchen so, per Phishing Login-Daten zu stehlen.

Anzeige

Tagesgeldkonto: Was ist das und brauchst du das überhaupt? Abonniere uns

auf YouTube

Comdirect: Zugangsnummer vergessen – was tun?

Wie bei allen Login-Daten und Passwörtern kann es auch passieren, dass man die Zugangsnummer vergisst. Ist das der Fall, kann man neue Zugangsdaten anfordern. Das funktioniert anders als zum Beispiel bei normalen Kennwörtern aber nicht online. Stattdessen muss man ein Formular ausfüllen und dann per E-Mail Post oder Fax an Comdirect senden. Das Formular findet man hier:

Gebt dort die notwendigen Informationen in die entsprechenden Felder ein. Dazu gehören eure persönlichen Daten. Zudem kreuzt ihr unten an, dass euch eine neue Zugangsnummer zugeschickt werden soll. Unterschreibt das Formular und fotografiert es ab beziehungsweise scannt es ein. Danach könnt ihr es per E-Mail an info@comdirect.de senden. Beachtet, dass die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nimmt und es einige Tage dauern kann, bis ihr neue Zugangsdaten zugeschickt bekommt.

Anzeige

sendet es per Post an die Adresse oder per Fax an die Nummer: 04106 - 708 25 85

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.