Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz – Aamons Allerheiligstes lösen

Aamons Allerheiligstes ist einer der letzten Dungeons in Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz. Um ihn zu durchqueren, müsst ihr ein Rätsel mit verschiedenen Wasserquellen lösen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Quellen drehen müsst, um zum Großen Saal im Allerheiligsten zu gelangen.

Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz Facts

Wie funktioniert das Rätsel in Aamons Allerheiligstem in Dragon Quest Monster: Der dunkle Prinz?

Im gesamten Allerheiligsten findet ihr drehbare Plattformen, die das Wasser umleiten. Mit den Schaltern daneben könnt ihr sie drehen. Auf der Karte seht ihr außerdem, wie die Kanäle verlaufen.

Um zum Ende und zum großen Saal zu gelangen, müsst ihr das Wasser so lenken, dass die verschiedenen Plattformen angehoben werden. Allerdings gelangt ihr zu manchen Schaltern nur durch die Kanäle, also gilt es, den Wasserstand entsprechend zu variieren. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr dabei vorgeht.

Mit diesen Schaltern dreht ihr die Plattformen, um das Wasser umzuleiten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Rätsel in Aamons Allerheiligstem gelöst

Zuerst müsst ihr in den zweiten Bereich der Karte kommen. Dafür könnt ihr über eine Brücke zum rechten Schalter gelangen. Befolgt nun diese Schritte:

Dreht die rechte Plattform nach Süden und die südlichen Holzplanken steigen nach oben.

Überquert die Planken und lauft zur linken Plattform. Dreht sie nach Osten.

Kehrt zur rechten Plattform zurück und dreht sie nach Westen. Nun könnt ihr über die Planken zur Mitte des Raumes gelangen.

Überquert die Planken und begebt euch zur rechten Plattform in der Mitte. Ihr gelangt über eine weitere Planke dorthin.

Wenn ihr die oberen Anweisungen befolgt, sieht eure Karte nun so aus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Gewöhnt euch an diesen Ort, denn ihr werdet ihn öfter besuchen. Von hier könnt ihr nämlich zum Eingang des Dungeons zurückkehren. Und das müsst ihr auch:

Dreht die rechte Plattform in der Mitte nach Süden. Dadurch könnt ihr über die Planke wieder an den Anfang zurück.

Dreht die rechte Plattform am Anfang wieder nach Süden. So erreicht ihr die linke Plattform.

Dreht die linke Plattform nach Norden. So dauert es am Ende nicht so lange, sie zurückzudrehen.

Kehrt über die Planken zur rechten Plattform in der Mitte zurück. Dreht sie zurück nach Norden.

Nachdem ihr die Mitte erreicht habt, müsst ihr die Wasserzufuhr dorthin wieder abbrechen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nun ist alles bereit für den Abschluss. Ihr könnt nun durch den Kanal im Norden zur linken und rechten Plattform gelangen. Dort geht ihr folgendermaßen vor:

Dreht die rechte Plattform nach Westen. Achtet darauf, dass die vorherige Plattform sie nicht mit Wasser versorgt.

Begebt euch zum Schalter der vorherigen Plattform auf der anderen Seite des kleinen Kanals. Ihr könnt ihn mithilfe der Treppen durchqueren.

Dreht die vorherige Plattform so, dass der Kanal geflutet wird.

Dreht die linke Plattform so, dass ihr Ausfluss nach Osten zeigt. Achtet darauf, dass ihr Zufluss noch trocken sein muss.

Öffnet den Zufluss, indem ihr die linke Plattform in der Mitte nach Norden dreht.

Dreht die linke und rechte Plattform in diese Position und sorgt danach für den Zufluss. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Jetzt müsst ihr nur noch die Plattformen am Eingang so drehen, dass das Wasser in die Mitte fließt. Nun könnt ihr zum Eingang des großen Saales gehen und den Teleporter aktivieren.