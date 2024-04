Dragon's Dogma 2: Gwyfencha bekommen und Nutriabh kochen

Bei eurem Besuch in „Heilige Laube“, dem Sitz der Elben, trefft ihr auf Doireann, die euch von dem Laubenherz erzählt. Folgt ihr der Elbin in die Halle und sprecht sie an, erfahrt ihr von Gwyfencha. Nach dem Gespräch startet die Mission „Das notleidende Laubenherz“, die später zu „Vom Wald in die Schmiede“ wird.

Dragon's Dogma 2 Facts

Anzeige

Was ist Gwyfencha?

Direann erklärt euch, dass das Laubenherz Gwyfencha benötigt, damit es überleben kann. Habt ihr einen Vasallen dabei, der Elbisch sprechen kann, dann wird er oder sie euch sogleich erklären, dass Gwyfencha für Schuppenzunder steht. Ist dem nicht so, müsst ihr es im Rahmen der Nebenquest „Das notleidende Laubenherz“ herausfinden.

Entweder ihr bringt also eurem Vasallen die elbische Sprache bei oder ihr sucht euch einfach über den Riftstein einen Begleiter, der über diese Spezialisierung verfügt. Solltet ihr auf beides verzichten wollen, dann könnt ihr euch auch zum orangen Punkt im Süden von „Heilige Laube“ (siehe Bild) begeben. Hier trefft ihr einen Elben, der euch Gwyfencha übersetzt.

Anzeige

Hier trefft ihr auf den Elben Glyndwr, der euch verrät, dass Gwyfencha Schuppenzunder heißt. Sprecht ihn einfach an. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

„Das notleidende Laubenherz“ abschließen

Nachdem ihr erfahren habt, dass Schuppenzunder ein Nebenprodukt des Schmiedestils ist, müsst ihr euch zum Schmied in Bakbattahl begeben, um mehr zu erfahren. Seid ihr in der Stadt angekommen, begebt euch zum Questmarker, wo ihr die Schmiede und den Zwerg Brokkr finden werdet.

Anzeige

Da Brokkr nicht daran interessiert ist, euch zu helfen, müsst ihr mit Sara im hinteren Raum der Schmiede sprechen. Die Helferin erzählt euch, dass sie viel Gwyfencha haben, aber dass der Zwerg keiner Elbin helfen wird. Sie bittet euch, das elbische Gericht Nutriabh zubereiten zu lassen, um Brokkr zu überzeugen. Damit endet die Quest „Das notleidende Laubenherz“ und die Mission „Vom Wald in die Schmiede“ startet.

Zutaten für Nutriabh besorgen

Begebt euch zurück zu „Heilige Laube“ und erstattet Doireann Bericht. Sie wird euch darum bitten, die Zutaten für Nutriabh zu sammeln. Ihr müsst verfaulte Äpfel und verfaulten Fisch besorgen, die sich in der Nähe befinden sollen. Erfreulicherweise müssen die Zutaten nicht frisch sein, was euch ermöglicht, einfach später mit den Äpfeln und dem Fisch zurückzukommen, wenn ihr sie gefunden habt. Beachtet dabei folgende Tipps:

Wir haben es uns leicht gemacht und sind zur Gaststätte in „Heilige Laube“ gegangen. Hier habt ihr Zugriff auf eure Lagerkiste. Solltet ihr also bereits Fisch und Äpfel darin verwahren, könnt ihr sie entnehmen und Doireann bringen.

Solltet ihr also bereits Fisch und Äpfel darin verwahren, könnt ihr sie entnehmen und Doireann bringen. Direkt vor dem Laubenherz findet ihr eine Bank, auf der ihr so lange sitzen könnt, bis die frischen Zutaten verfault sind.

auf der ihr so lange sitzen könnt, bis die frischen Zutaten verfault sind. Wenn einer eurer Vasallen Logistiker ist, dann wird er aus euren Zutaten trockenen Fisch oder trockenes Obst herstellen. Das passiert sobald ihr mehr als ein Item derselben Art im Inventar habt. Um das zu verhindern, übergebt die Äpfel und Fische den anderen Begleitern und tragt sie nicht in einem bzw. eurem Inventar.

ist, dann wird er aus euren Zutaten trockenen Fisch oder trockenes Obst herstellen. Das passiert sobald ihr mehr als ein Item derselben Art im Inventar habt. Um das zu verhindern, übergebt die Äpfel und Fische den anderen Begleitern und tragt sie nicht in einem bzw. eurem Inventar. Es scheint so, als benötigt man jeweils zwei Äpfel und zwei Fische , damit das Häkchen im Logbuch gesetzt wird und ihr die Zutaten an Doireann übergeben könnt. Sie braucht effektiv aber nur einen verfaulten Apfel und einen verfaulten Fisch.

, damit das Häkchen im Logbuch gesetzt wird und ihr die Zutaten an Doireann übergeben könnt. Sie braucht effektiv aber nur einen verfaulten Apfel und einen verfaulten Fisch. Äpfel wachsen auf Bäumen in Vermund, aber auch Goblins lassen sie fallen, wenn sie besiegt werden.

wachsen auf Bäumen in Vermund, aber auch Goblins lassen sie fallen, wenn sie besiegt werden. Fische werden häufig von Echsen fallengelassen.

Anzeige

Schuppenzunder sammeln

Nachdem ihr Doireann die Zutaten gebracht und sie das Nutriabh gekocht hat, schenkt sie euch einen Reisestein, damit ihr schnell nach Bakbattahl reisen könnt. Begebt euch also dorthin und lauft zum Questmarker. In der Schmiede sprecht ihr mit Sara und sie wird euch zur Höhle bringen, in der es viel Schuppenzunder gibt.

Betretet nach dem Gespräch am Eingang die Höhle und sammelt so viel Schuppenzunder, wie ihr finden könnt. Zerstört die Holzkisten, da sich die grüne Substanz oft darunter befindet. Das folgende Bild zeigt euch, wonach ihr Ausschau halten müsst.

Das grüne Zeug auf dem Boden ist Schuppenzunder (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr genug gesammelt, wird euch Sara unterbrechen und ihr verlasst die Höhle. Doch keine Sorge, solltet ihr noch nicht jeden Winkel erkundet haben, könnt ihr später zurückkommen. Hier gibt es nämlich auch eine Kiste und ein paar Items zum Einsammeln. Wir hatten 5x Schuppenzunder gesammelt, bevor Sara uns unterbrach und die Menge hat ausgereicht.

Übergebt alles Doireann, die Quest „Vom Wald in die Schmiede“ ist damit abgeschlossen und das Laubenherz gerettet. Als Belohnung erhaltet ihr 2.800 EP, 13.000 G, das Grasmücken-Capelet und eine Quitte.