Neben der Weekend League gehören für viele Spieler die Division Rivals in FIFA 22 zu den Lieblingsherausforderungen in FIFA Ultimate Team. Hier tretet ihr online gegen andere, reale Spieler an und spielt um saftige Belohnungen in verschiedenen Divisionen und Rängen. Wir zeigen euch, wann ihr die Division Rivals Rewards immer bekommt und wie sich der Modus in diesem Jahr verändert hat.

Die überarbeitenen Division Rivals in FIFA 22

Die Division Rivals in FUT bahnen euch nicht nur den Weg in die Weekend League, die am Freitag, den 08. Oktober 2021, zum ersten Mal startet, sondern helfen euch auch aufgrund der umfangreichen Belohnungen die auf euch warten. Mit den neu erspielten Packs und Münzen könnt ihr euren FUT-Club nochmal verstärken. Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge in FIFA 22 erspielen wollt, kommt ihr übrigens nicht an FUT vorbei.

Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich der Modus allerdings etwas verändert. Alle Spieler beginnen in Division 10 und steigen durch Siege bis in Division 1 auf. Danach wartet die Elite Division auf euch, in der sich nur die besten Spieler der Welt tummeln. Je höher die Division, desto besser die Belohnungen natürlich. Alle Divisionen werden dabei in maximal 3 Ränge unterteilt. Wenn ihr Spiele verliert, verliert ihr ebenfalls am Ranking.

Neben Packs und Münzen bekommt ihr in den Division Rivals Rewards auch Champions-Qualifikationspunkte. Sie sind sozusagen eure Eintrittskarte für die Weekend League, die, wie der Name erahnen lässt, immer nur am Wochenende stattfindet.

Wann kommen die Division Rivals Belohnungen?

Euer Fortschritt in den Division Rivals wird jede Woche donnerstags um 10 Uhr zurückgesetzt, daraufhin könnt ihr eure Belohnungen abholen. Falls ihr eure Rewards nicht sofort erhaltet, können Server-Probleme oder unvorhergesehene Updates der Grund dafür sein. Dann müsst ihr euch einfach nur etwas in Geduld üben, sie sind nicht verloren.

Alle Division Rivals Rewards im Überblick

Die Belohnungen könnt ihr euch aus verschiedenen Optionen selbst aussuchen. Je höher ihr in den Divisionen aufsteigt, desto umfangreicher fallen die Rewards aus. Je nach Rang innerhalb der Division, wählt ihr einen von drei Belohnungen aus. So bestimmt ihr also selbst, wie ihr euren Verein am besten verstärkt.

Neu ist zudem das sogenannte Bonus-Upgrade. Diese gibt es, wenn ihr über die angegebene Anzahl an Partien hinaus weitere Siege einfahren konntet. Für die Wochenboni müsst ihr eine festgelegte Anzahl an Spielen gewinnen.

Wichtiger Hinweis: Zum Zeitpunkt des Artikels (Stand: 05.10.2021) ist es nicht möglich, dass ihr die Division Rivals Belohnungen weder über die Companion-App, noch über die Web-App abholen könnt. Ihr müsst die Rewards im Spiel selbst abholen.

Alle Belohnungen in Division 10

Ränge Belohnungen Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Gemischtes-Spieler-Pack (klein) und 50 Champions-Punkte

• Oder: 2x Gemischtes-Spieler-Pack (klein/untauschbar) und 50 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Gold-Pack (untauschbar) und 50 Champions-Punkte Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 1.750 Münzen und 50 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein/untauschbar), 1.750 Münzen und 50 Champions-Punkte

• Oder: 1x Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein) und 50 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Gemischte-Spieler-Pack (klein), 250 Münzen und 50 Champions-Punkte

• Oder: 2x Gemischte-Spieler-Packs (klein/untauschbar) und 50 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Gold-Pack (untauschbar), 250 Münzen und 50 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 2.000 Münzen und 50 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Gemischte-Spieler-Packs (klein/untauschbar), 2.000 Münzen und 50 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack und 50 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 9

Ränge Belohnungen Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack, 500 Münzen und 60 Champions-Punkte

• Oder: 2x Premium-Electrum-Spieler-Packs (untauschbar), 500 Münzen und 60 Champions-Punkte

• Oder: 1x Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein) und 60 Champions-Punkte Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack, 5.000 Münzen und 60 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 9.000 Münzen und 60 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 500 Münzen und 60 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack, 750 Münzen und 60 Champions-Punkte

• Oder: 2x Premium-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 750 Münzen und 60 Champions-Punkte

• Oder: 1x Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 500 Münzen und 60 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 6.000 Münzen und 60 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 11.000 Münzen und 60 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack, 1.500 Münzen und 60 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 8

Ränge Belohnungen Rang 3 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 1.500 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1.500 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Premium-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein) und 80 Champions-Punkte Rang 3 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 6.500 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 11.500 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein) und 80 Champions-Punkte Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 2.000 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 2.000 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein) und 80 Champions-Punkte Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 7.500 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 12.500 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein) und 80 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack und 80 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Electrum-Spieler-Packs (untauschbar) und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 750 Münzen und 80 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 8.500 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 14.000 Münzen und 80 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 1.000 Münzen und 80 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 7

Ränge Belohnungen Rang 3 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 1.200 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1.200 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 250 Münzen und 100 Champions-Punkte Rang 3 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack, 4.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 14.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 1.500 Münzen und 100 Champions-Punkte Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 2.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 2.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 750 Münzen und 100 Champions-Punkte Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack, 5.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 15.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein) und 100 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein) und 100 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar) und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack und 100 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack, 6.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 16.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1.000 Münzen und 100 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 6

Ränge Belohnungen Rang 3 (Wochenbonus) • Entweder 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 1.000 Punkte und 150 Champions-Punkte Rang 3 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack, 9.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 2x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 16.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 2x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Elextrum-Spieler-Pack, 500 Münzen und 150 Champions-Punkte Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1.500 Münzen oder 150 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1.500 Münzen oder 150 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack und 150 Münzen Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack, 10.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 18.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 1.500 Münzen und 150 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 2.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 2.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack, 500 Münzen und 150 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack, 12.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 20.000 Münzen und 150 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Seltenes-Electrum-Spieler-Pack, 2.500 Münzen und 150 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 5

Ränge Belohnungen Rang 3 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 3.000 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 3.000 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein) und 200 Champions-Punkte Rang 3 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 11.000 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 22.000 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 4.000 Münzen und 200 Champions-Punkte Rang 2 (Wochenbonus) • 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 3.500 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 3.500 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 750 Münzen und 200 Champions-Punkte Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 12.000 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 23.000 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 6.000 Münzen und 200 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein) und 200 Champions-Punkte

• 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 2x Prime-Electrum-Spieler-Pack (klein/untauschbar) und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 1.500 Münzen und 200 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 14.000 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 25.000 Münzen und 200 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack und 200 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 4

Ränge Belohnungen Rang 3 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack und 400 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 2x Goldspieler-Pack (untauschbar) und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 1.000 Münzen und 400 Champions-Punkte Rang 3 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 8.000 Münzen und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 16.000 Münzen und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack, 2.000 Münzen und 400 Champions-Punkte Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1x Premium-Electrum-Spieler-Pack und 400 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Jumbo-Gold-Pack (untauschbar) und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 1.500 Münzen und 400 Champions-Punkte Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 10.000 Münzen und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 18.000 Münzen und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack, 3.000 Münzen und 400 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (klein) und 400 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar) und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Electrum-Pack und 400 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 12.000 Münzen und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 20.000 Münzen und 400 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack, 4.000 Münzen und 400 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 3

Ränge Belohnungen Rang 3 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1x Prime-Gemischte-Spieler-Pack und 500 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 2x Goldspieler-Pack (untauschbar) und 500 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 500 Münzen und 500 Champions-Punkte Rang 3 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 10.000 Münzen und 500 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 17.500 Münzen und 500 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack, 5.000 Münzen und 500 Champions-Punkte Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1x Prime-Goldspieler-Pack und 500 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Goldspieler-Pack (klein/untauschbar), 2x Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar) und 500 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 1.000 Münzen und 500 Champions-Punkte Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: • 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 12.000 Münzen und 500 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 20.000 Münzen und 500 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Spieler-Pack, 5.500 Münzen und 500 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 1x Goldspieler-Pack und 500 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 2x Goldspieler-Pack (untauschbar) und 500 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 2.000 Münzen und 500 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 14.000 Münzen und 500 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 22.000 Münzen und 500 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Spieler-Pack, 6.500 Münzen und 500 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 2

Ränge Belohnungen Rang 3 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar) und 600 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein) und 600 Champions-Punkte Rang 3 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 10.000 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 22.500 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 5.000 Münzen und 600 Champions-Punkte Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack, 1.000 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 500 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 500 Münzen und 600 Champions-Punkte Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 12.000 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 25.000 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack und 600 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Prime-Goldspieler-Pack, 1.500 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1.000 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 1.500 Münzen und 600 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack, 1x Seltene-Electrum-Spieler-Pack, 14.000 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 27.500 Münzen und 600 Champions-Punkte

• Oder: 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack, 1.000 Münzen und 600 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in Division 1

Ränge Belohnungen Rang 3 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Goldspieler-Pack, 1.500 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 2x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1.500 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (klein), 1.500 Münzen und 750 Champions-Punkte Rang 3 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 7.500 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 27.500 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Spieler-Pack und 750 Champions-Punkte Rang 2 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Seltene-Spieler-Pack und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1.000 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Electrum-Spieler Rang 2 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 7.500 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 30.000 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Spieler-Pack, 2.000 Münzen und 750 Champions-Punkte Rang 1 (Wochenbonus) • Entweder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack, 500 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 2x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 500 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1x Prime-Electrum-Spieler-Pack, 500 Münzen und 750 Champions-Punkte Rang 1 (Bonus-Upgrade) • Entweder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 10.000 Münzen und 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 32.000 Münzen oder 750 Champions-Punkte

• Oder: 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1x Seltene-Spieler-Pack, 4.000 Münzen und 750 Champions-Punkte

Alle Belohnungen in der Elite Division