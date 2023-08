Habt ihr keine Lust oder Zeit mehr für das Dating-Portal Finya, könnt ihr euer Konto entweder löschen oder bei Finya pausieren. Was ist der Unterschied, wie lässt sich der Account deaktivieren und was passiert, wenn man seinen Auftritt in der Dating-Plattform pausiert?

Seid ihr sicher, das Dating-Portal nicht mehr nutzen zu wollen, könnt ihr euer Profil vollständig löschen. Wollt ihr hingegen nur vorübergehend nicht aktiv auf Dating-Jagd gehen, solltet ihr das Konto bei Finya pausieren.

Was passiert, wenn man bei Finya pausiert?

Während alle Daten beim Löschen endgültig aus der Datenbank entfernt werden, bleiben eure Informationen beim Pausieren erhalten. Das Profil wird dann lediglich eingefroren. Kontakte, Nachrichten und Einstellungen bleiben erhalten. Euer Auftritt ist lediglich für andere Nutzer nicht mehr sichtbar und wird zum Beispiel über die Suchfunktion nicht mehr bei anderen angezeigt. Es ist dann auch nicht mehr möglich, euch bei Finya zu kontaktieren. Weitere Nachteile entstehen euch dadurch nicht. Bestehende Kontakte werden also zum Beispiel dadurch nicht gelöscht, Nachrichten können weiterhin gelesen werden.

Wollt ihr wieder aktiv werden, könnt ihr die Pause einfach beenden und Finya wie gewohnt kostenlos weiternutzen.

So kann man seinen Account bei Finya pausieren

So lässt sich der Account bei Finya pausieren:

Loggt euch ein euer Profil bei der Single-Börse ein. Steuert den Bereich „Benutzerkonto“ an. Hier findet ihr die Option „Mitgliedschaft beenden/pausieren“. Wählt die Option für die Dating-Pause. Folgt den weiteren Schritten. Bestätigt den Vorgang, indem ihr euer Passwort noch einmal eingebt.

Im Benutzerkonto könnt ihr die Pause auch wieder aufheben und Finya weiternutzen.

