Neben der Geschichte in Forspoken könnt ihr in der Open World von Athia viele Nebenaktivitäten abschließen und Sammelobjekte einsammeln, dazu zählen unter anderem die Tantra-Vertrauen. Im Folgenden verraten wir euch, wo ihr alle Tanta-Vertrauten findet und welche Belohnung ihr für sie erhaltet.

Forspoken Facts

Alle Tantra-Vertrauen - Fundorte

Nicht nur die Segensbornen könnt ihr in Athia aufsuchen, sondern auch die Tanta-Vertrauten. Bei den Tanta-Vertrauten handelt es sich um ganz besondere Katzen, die sich auf magische Weise von normalen Katzen unterscheiden, was sich vor allem durch ihr Äußeres bemerkbar macht.

Insgesamt gibt es 20 Tanta-Vertraute in Forspoken und ihre Fundorte sind ziemlich weitläufig in der Open World verteilt. Den letzten Bereich (Junoon) könnt ihr übrigens erst nach Abschluss aller Hauptmissionen vollständig erkunden.

Die Monumente der Tanta-Vertrauten erkennt ihr auf eurer Map an dem Tatzen-Symbol. Um mit einer Katze eine Freundschaft zu schließen, müsst ihr euch zuerst dem Monument nähern. Sobald ihr nah genug dran steht, spawnt die Katze in eurer Nähe.

Nachdem die Katze an ihrem Platz gespawnt ist, müsst ihr euch ihr langsam nähern. Ab einer gewissen Entfernung müsst ihr L2 halten, um euch in die Hocke zu begeben. Nun müsst ihr euch an sie heranschleichen.

Wenn die Katze misstrauisch wird, erscheint ein gelbes Ausrufezeichen über ihr, dann müsst ihr sofort stehenbleiben. Sobald sie sich wieder beruhigt hat, nähert ihr euch ihr weiter. Wenn ihr nah genug dran seid, drückt ihr R2, um sie zu streicheln. Danach habt ihr die Freundschaft geschlossen.

Im Folgenden Video zeigen unsere Kollegen von spieletipps alle 20 Fundorte der Tanta-Vertrauen:

Katzenfreundin freischalten - Belohnung

Im Vergleich zu den Segensbornen erhaltet ihr durch die Tanta-Vertrauten leider keine Gameplay-Vorteile. Wenn ihr mit einer Katze eine Freundschaft geschlossen habt, befindet sie sich daraufhin in euren Zuflüchten, die in der Welt verteilt sind.

Sobald ihr alle 20 Tanta-Vertrauten gefunden und eingesammelt habt, erhaltet ihr die Trophäe „Katzenfreundein“, das ist auch die einzige Belohnung. Falls ihr euren Katzen aber einen Gefallen tun wollt, könnt ihr in Cipal Spielzeug für sie kaufen. Das findet ihr bei einem der Händler in der Stadt.

Tanta-Vertraute mögen anscheinend Sitzkreise. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr Probleme beim schließen der Freundschaften mit den Tanta-Vertrauten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir versuchen euch dann zu helfen.

