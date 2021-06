Die Fundorte der exotischen und mythischen Waffen in Fortnite haben sich mit Season 7 verändert. Zudem gibt es neben ein paar bereits bekannten Waffen auch neue Schießeisen zu finden. Wir zeigen euch, wo ihr die besten Waffen in Season 7 bekommt.

Fortnite Facts

Alle exotischen und mythischen Waffen in Season 7 (Fundorte)

Die mythischen und exotischen Waffen bekommt ihr in Season 7 ausschließlich bei den Charakteren und NPCs auf der Karte. Vier der Waffen könnt ihr bei ihnen kaufen, während ihr die fünfte als mögliche Beute bekommt, wenn ihr einen Boss besiegt.

Die folgende Karte verrät euch die Fundorte der NPCs und ihrer besonderen Waffen. Anhand der Nummern findet ihr genauere Informationen in der Liste unter der Karte.

Nachthabicht (Exotischer Revolver mit Zielfernrohr): Könnt ihr für 400 Barren vom neuen NPC Guggimon (Bugs Bunny Verschnitt) kaufen. Schattentat (Exotische Pistole mit Schalldämpfer): Könnt ihr für 400 Barren vom neuen NPC Expertin kaufen. Slones Impulsgewehr (Mythisch): Bekommt ihr als Beute vom Boss Doktor Slone. Meisterschützen-Schießeisen (Exotischer Revolver): Könnt ihr für 400 Barren vom neuen NPC Abstrakt kaufen. Sturmspäher (Exotisches schweres Scharfschützengewehr): Könnt ihr für 500 Barren vom neuen NPC Riot kaufen.

Werte der mythischen und exotischen Waffen in Season 7

Die Waffen könnt ihr fast alle relativ einfach bei den entsprechenden NPCs kaufen. Nur für das mythische Impulsgewehr müsst ihr den Boss Doktor Slone erledigen. Die Mühe für die exotischen und mythischen Waffen lohnt sich aber. Wie die genauen Werte der Waffen aussehen, könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen:

Waffe Schaden pro Sekunde (DPS) Schaden pro Schuss Nachladegeschwindigkeit Schattentat 195,75 29 1,3 sek. Nachthabicht 70,4 44 2 sek. Meisterschützen-Schießeisen 120 24 2,07 sek. Sturmspäher 76,5 85 2,7 sek. Slones Impulsgewehr 159,6 38 2,68 sek.

Welche exotischen und mythischen Waffen gefallen euch in Season 7 von Fortnite Battle Royale am besten? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Quiz: Wie gut kennst du Fortnite: Battle Royale?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).