In Season 7 von Fortnite Battle Royale wurden die Charaktere und NPCs auf der Karte wieder ausgewechselt und ihr könnt neue Charaktere für eure Sammlung finden. Wir zeigen euch hier die Fundorte aller 16 NPCs von Kapitel 2, Season 7 auf der Karte.

Fortnite Facts

Fundorte aller NPCs und Charaktere in Season 7 (Fortnite)

Keiner der alten Charaktere aus Season 6 ist mehr auf der Karte zu finden. Stattdessen gibt es 16 neue NPCs, die sich zudem an anderen Orten aufhalten. Auf der folgenden Karte sind die Fundorte aller 16 Charaktere von Season 7 markiert. Darunter folgt eine Liste zu allen NPCs und den Diensten, die sie euch anbieten.

Guggimon (Muss erst besiegt werden): Aufträge, Käufliche Waffe (Exotischer Revolver mit Zielfernrohr), Trinkgeld geben Expertin: Aufträge, Käufliche Waffen (Epische und legendäre Pistolen sowie exotische Pistole mit Schalldämpfer), Nächstes Auge des Strums aufdecken Sunny: Aufträge, Käufliche Waffen (Seltene Pumpguns), Trinkgeld geben Buschranger: Aufträge, Gewöhnliche Schildpilze, Objekttarnung Doktor Slone: Reiner Bossgegner, der u.a. Slones Impulsgewehr (Mythisch) als Beute droppt. Heumichel: Aufträge, Objekttarnung, Vollständige Heilung Joey: Aufträge, Käufliche Waffe (Legendäres Sturmgewehr), Objekttarnung Rook: Aufträge, Gewöhnliche Schildpilze, Käufliche Waffen (Seltene Scharfschützengewehre), Vorratslieferung Traumblume: Aufträge, Käufliche Fische (Epische Schlürffische), Trinkgeld geben, Vollständige Heilung Rick Sanchez: Aufträge, Schrauben und Muttern, Verbände, Riss-Aktivierung Marigold: Aufträge, Schrauben und Muttern, Vorratslieferung Abstrakt: Aufträge, Käufliche Waffen (Exotische Revolver), Objekttarnung Spezialkommando: Aufträge, Käufliche Waffen (Seltene MPs), Rekrutierung, Duell Riot (Muss erst besiegt werden): Aufträge, Käufliche Waffen (Exotische schwere Scharfschützengewehre), Vorratslieferung Sumpfjägerin: Aufträge, Käufliche Fische (Epische Schlürffische), Schrauben und Muttern, Holz Bunker-Jonesy: Aufträge, Verbände, Riss-Aktivierung

Beachtet, dass euch die meisten Charaktere grundsätzlich neutral begegnen, es seid denn, ihr schießt auf sie, dann werden sie entsprechend aggressiv reagieren. Sollte sich ein NPC nicht an der Stelle auf der Karte aufhalten, ist er wahrscheinlich schon von einem anderen Spieler getötet worden. Allerdings patroullieren die Charaktere auch immer etwas in der Gegend, sucht den entsprechenden Bereich also gut ab.

