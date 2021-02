In Season 5, Woche 12 müsst ihr in Fortnite drei Orte auf der Karte besuchen. Wir zeigen euch, wo genau ihr den Aussichtspunkt, die Schöne Schlucht und Mount Kay finden könnt.

Fortnite Facts

Die Fundorte des Aussichtspunkts, der Schönen Schlucht sowie von Mount Kay werden euch zwar im Spiel markiert, allerdings ist es nicht offensichtlich, wann genau ihr den Quest-Trigger erhaltet. Unser Guide soll euch dabei helfen, die Herausforderung innerhalb eines Matches abzuschließen.

Startet dazu beim nördlichsten Ort, dem Aussichtspunkt, und bahnt euch von dort euren Weg nach Süden.

Besuche den Aussichtspunkt

Den Aussichtspunkt könnt ihr bereits direkt zum Beginn der Partie abhaken, indem ihr mit eurem Gleiter dort landet.

Praktisch: In der Regel findet ihr am Aussichtspunkt direkt den ein oder anderen Ausrüstungsgegenstand sowie ein Auto. Damit könnt ihr die zwei anderen Orte in kürzester Zeit erreichen.

Besuche die Schöne Schlucht

Falls ihr am Aussichtspunkt ein Auto gefunden habt, könnt ihr damit direkt nach Süden durch die Wüste hindurchfahren. Am Ende des trockenen Gebiets erwartet euch die Schöne Schlucht. Um den Quest-Trigger zu erhalten, müsst ihr tief in die Schlucht hineinfahren. Wenn ihr euch euren Weg bis zum Lagerfeuer bahnt, von dem ihr dem Wasserfall sehen könnt, seid ihr auf der sicheren Seite.

Besuche Mount Kay

Der letzte Fundort ist Mount Kay, der höchste Punkt der Karte. Falls ihr bereits mit dem Auto in der Schönen Schlucht wart, könnt ihr von dort euren Weg nach Osten zu Retail Row fortsetzen. Von dort führt eine Straße nach Süden und direkt zu Mount Kay.

Um die Quests abzuschließen, reicht es leider nicht, die Lager am Fuß des Berges zu besuchen. Stattdessen müsst ihr den Gipfel von Mount Kay erklimmen, zu erkennen an der Flagge. Sollte euch die Zeit ausgehen, da der Sturm das Gebiet bereits vereinnahmt hat, könnt ihr die Partie auch einfach neu starten und beim nächsten Anlauf direkt auf dem Gipfel von Mount Kay landen.

Sobald ihr sowohl den Aussichtspunkt, die Schöne Schlucht als auch Mount Kay besucht habt, werdet ihr mit 20.000 Erfahrungspunkten für euren Battle Pass belohnt.