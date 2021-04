Sobald ihr in Fortnite Season 6 Level 49 eures Battle Passes erreicht habt, erhaltet ihr die Mission „Lege die Verkleidung an und lasse drei Kristalle bei The Spire erklingen.“ Wir zeigen euch die Fundorte, um den Auftrag schnell lösen zu können.

Mit zunehmendem Fortschritt eures Battle Passes schaltet ihr in Fortnite Season 6 zusätzliche Quests frei. Während ihr ab Level 14 eine Anomalie in Lazy Lake untersuchen und bei Level 28 eine Anomalie auf der Haifischinsel finden müsst, schaltet ihr mit Level 49 eine etwas andere Herausforderung frei.

Euer Auftrag ist es, eine Verkleidung anzulegen und drei Kristalle bei The Spire erklingen zu lassen. The Spire befindet sich genau im Zentrum der Karte. Wir verraten euch die genauen Fundorte der Verkleidung und der Kristalle.

Fundorte: Verkleidung und Kristalle bei The Spire

Die Gute Nachricht: Es gibt mehr als nur eine Verkleidung und weit mehr als drei Kristalle, die ihr finden könnt. Mit ein wenig Geduld solltet ihr die Quest also auch problemlos ohne Hilfe lösen können, da die Kristalle sehr großzügig rund um The Spire verteilt sind.

Solltet ihr dennoch Schwierigkeiten haben, zeigen wir euch, wie wir die Quest gelöst haben.

Verkleidung bei The Spire finden

Die Verkleidung findet ihr am äußeren Rand der Spire. Wir empfehlen euch den Fundort ganz im Süden, da ihr von dort in kurzer Zeit drei Kristalle erreichen könnt. Tretet einfach an die kleine Plattform heran und haltet die Interagieren-Taste gedrückt. Dadurch werdet ihr in ein Wächter-Kostüm gehüllt. Jetzt ist es eure Aufgabe, drei Kristalle mit eurer Spitzhacke zu schlagen.

Kristalle erklingen lassen

Bei den gesuchten Kristallen handelt es sich um die rosafarbenen Steine, die ihr in einigen Wänden entdecken könnt. Schlagt sie mit eurer Spitzhacke, um sie erklingen zu lassen.

Einen der Kristalle findet ihr, indem ihr nach dem Einsammeln der Verkleidung dem Weg aufwärts folgt und dann nach rechts auf die Treppe abbiegt. Die genauen Fundorte könnt ihr euch in unserem Video ansehen.

Sobald ihr drei Kristalle zum Erklingen gebracht habt, werdet ihr mit 60.000 Erfahrungspunkten belohnt und schaltet außerdem einen neuen Rucksack-Stil frei.