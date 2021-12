Für Season 25 wurde das Arachyr-Set des Hexendoktors in Diablo 3 gründlich umgestaltet. Es erlaubt euch jetzt, eine Riesenspinne zu befehligen. Wir haben alle nötigen Skills und Items für euch zusammengefasst.

Das Set Geist von Arachyr gehörte in der Vergangenheit nicht zu den beliebtesten Builds für Hexendoktoren in Diablo 3, da die anderen Optionen deutlich stärker waren. Grund genüg für das Entwicklerteam, dem Set eine Generalüberholung zu verpassen. In der aktuellen Version gehört das Set nun zu den besten Optionen für Hexendoktoren.

Geist von Arachyr: Ausrüstung

Da ihr nur fünf der sechs Teile des Arachyr-Sets tragt, braucht ihr den Ring des Königlichen Prunks. In unserer Version des Builds, ist dieser in Kanais Würfel aktiviert.

Geist von Arachyr: Kanais Würfel

Geist von Arachyr: Edelsteine

Diese drei legendären Edelsteine platziert ihr in eurem Amulett und euren beiden Ringe:

Aufgrund des Season-Themas sind euer Helm und eure linke Waffe bereits mit einem Seelensplitter belegt. Daher habt ihr nur noch in den Beinen und eurer Rüstung Platz für Edelsteine. Bis ihr einen passenden Seelensplitter gefunden habt, könnt ihr jedoch auch einen Diamant oder Rubin in euren Helm einsetzen.

Rüstung / Beine: Topas

Geist von Arachyr: Fähigkeiten

Die Rune Sprungspinnen für den Skill Leichenspinnen erleichtert es euch, die Angriffe eurer Spinnenbegleiter gezielt auf Feinde zu lenken. Alternativ könnt ihr jedoch auch mit der Rune Witwenmacher in den Kampf ziehen. In diesem Fall ist der Schaden insgesamt höher, dafür habt ihr aber weniger direkte Kontrolle über eure Begleiter.

Season 25 Seelensplitter

In Season 25 wird eure Ausrüstung durch mächtige Seelensplitter verbessert. Diese verschwinden nach dem Ende der Season und sollten dann jeweils durch Smaragde und Topase ersetzt werden. Behaltet also im Hinterkopf, dass der Build nach dem Ende der Season insgesamt etwas schwächer sein wird.

Waffe: Sediment der Lügen

Kopf: Scherbe des Schreckens