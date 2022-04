Barbaren in Diablo 3 können sich dank Season 26 auf eine ganz neue Erfahrung freuen, denn das Set Das Erbe Raekors wurde komplett überarbeitet und macht euch jetzt zum Fernkämpfer.

Wer in Diablo 3 am liebsten einen Barbaren spielt, hat in Season gleich drei Gründe, das Raekor-Set auszuprobieren. Zum einen wurde der Spielstil des Sets von Grund auf überarbeitet, zum anderen erhaltet ihr das Set automatisch aus Haedrigs Geschenk. Darüber hinaus gehört es in der aktuellen Version auch zu den stärksten Builds überhaupt, die dem Barbaren zur Auswahl stehen.

Raekor: Ausrüstung

Ihr braucht ihr den Ring des Königlichen Prunks, um sowohl den vollen Set-Bonus von Das Erbe Raekors als auch des Karmesin-Sets zu erhalten. In unserer Version des Builds, ist dieser in Kanais Würfel aktiviert.

Raekor: Kanais Würfel

Raekor: Edelsteine

Diese drei legendären Edelsteine platziert ihr in eurem Amulett und euren beiden Ringe:

Raekor: Fähigkeiten

Statt auf klassischen Nahkampf verlässt sich der überarbeitete Raekor-Barbar in Diablo 3 auf Fernkampfangriffe wie Waffenwurf und Speer der Urahnen.

Setzt widerholt euren Waffenwurf ein, um mit Hilfe eures Set-Bonus 5 Stapel aufzubauen. Diese erhöhen anschließend enorm den Schaden eures Speers der Urahnen. Der Skill Wütender Ansturm hilft euch ebenfalls beim Aufbauen der Stapel.

