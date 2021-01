In Hitman 3 wollen in erster Linie zahlreiche Attentate verübt werden, allerdings verbirgt sich der Zugang zu diesen Zielen häufig hinter verschlossenen Türen. Auch versperrte Tresore und abgeschlossene Safes machen Agent 47 das Leben schwer. Deshalb haben wir alle Codes und Kombinationen für euch gesammelt.

Um an die unterschiedlichen Codes und Zahlenkombinationen zu gelangen, müsst ihr euch in Aufmerksamkeit und Geduld üben. Für gewöhnlich könnt ihr immer einen entscheidenden Hinweis auf die richtige Zahlenfolge erhalten, sofern ihr die Level gründlich genug erkundet. Hin und wieder könnt ihr sogar Charaktere belauschen, welche die richtigen Ziffern laut ausplaudern. Solltet ihr trotz allem einmal feststecken, findet ihr hier alle Zugangscodes aus Hitman 3. Alle Codes und Zahlenkombinationen in Dubai

In Dubai braucht ihr drei verschiedene Codes, um zu alle versperrten Türen und Safes zu öffnen:

Türcode im Atrium: 4706 Ihr braucht zunächst die richtige Verkleidung, um das Tastenfeld hinter der Bar zu erreichen. Den Code findet ihr auf dem Whiteboard im Meeting-Raum. Folgt der Story-Mission „Wie die Mächtigen fallen“, um den Zugangscode automatisch von Grey zu erhalten.



Safe-Code im Sicherheitsraum : 6927 Den Code erfahrt ihr, indem ihr die beiden Wachen belauscht. Im Safe findet ihr eine der beiden Evakuierungskarten. Die zweite Evakuierungskarte findet ihr im Safe des Sicherheitsraum auf Ebene 3.



Tresor-Code im Penthouse: 7465 Das Schlafzimmer mit dem Tresor ist verschlossen. Den Schlüssel findet ihr auf dem Wohnzimmertisch im linken Raum in der vierten Etage.



Alle Codes und Zahlenkombinationen in Dartmoor

In Dartmoor müsst ihr neben dem Attentat auch noch eure Finger an eine Fallakte bekommen. Diese befindet sich in einem verschlossenen Safe in der obersten Etage. Wie ihr die Akte erhaltet, ohne den Code knacken zu müssen, erfahrt ihr in unserem Guide.

Safe-Code in Alexa Carlisles Arbeitszimmer: 1975 Um den Tresor freizulegen, müsst ihr zunächst den Knopf in der Sessellehne drücken. Dadurch schwenkt eine Gemälde zur Seite. Die Zeichen über dem Safe geben euch Hinweise auf den Code. Ihr findet die Zahlen beim Kamin, dem Teleskop, dem Elchkopf und der Uhr. 1975 ist außerdem das Todesjahr von Alexa Carlisles Bruder.



Alle Codes und Zahlenkombinationen in Berlin

Safe-Code im Büro des Clubbesitzers: 1989 Ihr findet das Büro auf Ebene -2 auf der rechten Seite. Bei dem Code 1989 handelt es sich um das Jahr des Mauerfalls. Ihr erhaltet den Hinweis, indem ihr zwei Mitarbeiter belauscht.



Alle Codes und Zahlenkombinationen in Chongqing:

In Chongqing benötigt ihr nur zwei Codes, die dafür gleich mehrere Türen öffnen.

Tür-Code der ICA-Einrichtung: 0118 Ihr erfahrt den Code, indem ihr die Wachen bei den Containern unter dem Fußgängerüberweg belauscht. Ihr könnt außerdem den Anrufbeantworter im Zimmer des Prüfers abhören. Der Tür-Code öffnet das ICA-Apartment des Prüfers, die Tür im Waschsalon auf Ebene 1 und den Containerzugang zum ICA-Data-Center.



Tür-Code zur Hushs Forschungseinrichtung: 2552 Ihr findet den Code auf dem Whiteboard im fünften Stock. Der Code öffnet vier Türen: Die Tür im vierten Stock, Hushs privates Labor, den Arcade-Laden im Erdgeschoss und die versteckte Luke im Hof hinter der Arcade.



Alle Codes und Zahlenkombinationen in Mendoza:

Laser-Code im Weinkeller: 1945 Ihr erfahrt den Code, indem ihr den Sommelier belauscht. Bei dem Code handelt es sich um den Jahrgang des Grand Paladin.



Safe-Code im Keller der Villa: 2006 Das Treffen der ICA-Mitglieder findet im Keller der Villa statt. Im selben Gewölbe befindet sich ein Safe. Belauscht die Wachen außerhalb der Villa um den Hinweis zu erhalten, dass es sich bei dem Code um das Hochzeitsjahr von Yates und seiner Frau handelt. Im ersten Stock der Villa findet ihr einen Kalender, auf dem eine Kristallhochzeit vermerkt ist. Hitman 3 spielt im Jahr 2021, 15 Jahre zuvor fand die Hochzeit also 2006 statt.



Alle Codes und Zahlenkombinationen in den Karpaten: