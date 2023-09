iOS 17: Probleme & Fehler – diese Fehler treten auf

iOS 17 ist endlich da. Wie bei jedem großen Release lässt es sich bei all den verschiedenen Hard- und Software-Konfigurationen nicht verhindern, dass es zu dem einen oder anderen Problem mit der neuen iOS-Version kommt.

iOS Facts

Große Fehler und Störungen treten nach den ersten Stunden mit iOS 17 jedoch nicht auf. Bislang werden lediglich kleinere Bugs gemeldet.

Generell sollte man sich nicht beunruhigen lassen, wenn das iPhone unmittelbar nach dem Update sehr langsam läuft und der Akku schnell leer gesogen wird. Das hat Tradition bei großen Releases von neuen Betriebssystem-Versionen. Intern müssen die Dienste, Apps und Prozesse auf die neue iOS-Version umgestellt werden. Das erfordert einen höheren Ressourceneinsatz. Nach wenigen Stunden sollte sich das aber normalisieren und das iPhone wieder wie gewohnt laufen. Je nachdem, wie viele Daten sich auf dem iPhone befinden, kann das manchmal auch einen Tag dauern. Teilweise reicht auch ein Neustart, um Prozesse nach dem Update wieder sauber in Gang zu setzen.

Auch der Speicherplatz könnte vorübergehend strapaziert werden. So berichten Nutzer, dass im Bereich „Synchronisierte Inhalte“ plötzlich mehrere Gigabyte beansprucht werden. Auch das sollte nur vorübergehend der Fall sein und sich nach kurzer Zeit von selbst lösen.

Weitere Bugs & Probleme in iOS 17

Diese Fehler, Bugs und Probleme sind bislang bekannt:

Einer der bislang gravierendsten Fehler betrifft Apps, die mit JavaScript arbeiten. Derzeit kommt es vermehrt zu Abstürzen bei den entsprechenden Anwendungen. Die Entwickler von „Omni“ berichten, dass Apple bereits informiert sei. Mit einem Bugfix sollte also zeitnah zu rechnen sein.

arbeiten. Derzeit kommt es vermehrt zu Abstürzen bei den entsprechenden Anwendungen. Die Entwickler von „Omni“ berichten, dass Apple bereits informiert sei. Mit einem Bugfix sollte also zeitnah zu rechnen sein. Öffnet man den „Wo ist?“-Bereich, kann die Funktion einfrieren , sobald man hier einen Nutzer auswählt. Der Service muss dann manuell geschlossen werden, um das iPhone wieder bedienen zu können. Geräte wie AirTags sind hingegen nicht betroffen.

, sobald man hier einen Nutzer auswählt. Der Service muss dann manuell geschlossen werden, um das iPhone wieder bedienen zu können. Geräte wie AirTags sind hingegen nicht betroffen. Mit iOS 17 hat Apple die neuen „Kontaktposter“ für Anrufe eingeführt. Es gibt aber Berichte, dass die eingerichteten Poster bei Anrufen auf iPhones anderer Nutzer nicht angezeigt werden.

werden. Kein Bug an sich, aber einige iOS-17-Nutzer sind unzufrieden damit, dass die Kontaktposter für eingehende Anrufe automatisch aktiviert sind . Die Option kann sich derzeit noch nicht global ausstellen lassen, stattdessen muss man die Kontaktposteransicht für jeden Kontakt separat deaktivieren .

. Die Option kann sich derzeit noch nicht global ausstellen lassen, stattdessen muss man die Kontaktposteransicht für jeden Kontakt . Manchmal erscheint das Kontaktposter ungewollt , wenn man eigentlich die neue Funktion zur Datenübertragung oder Namedrop nutzen will, indem man zwei iPhones nah zueinander hält.

, wenn man eigentlich die neue Funktion zur Datenübertragung oder Namedrop nutzen will, indem man zwei iPhones nah zueinander hält. Bei einigen Nutzern wurden automatisch Funktionen aktiviert, die vorher ausgeschaltet waren . Das betrifft zum Beispiel den „iCloud-Schlüsselbund“, durch den Passwörter in die iCloud übertragen waren.

. Das betrifft zum Beispiel den „iCloud-Schlüsselbund“, durch den Passwörter in die iCloud übertragen waren. Auch einzelne Einstellungen in Ortungsdiensten wie „ Wichtige Orte “ werden teilweise geändert.

“ werden teilweise geändert. Apple kündigte an, dass sich Siri mit iOS 17 direkt mit „Siri“ anstatt mit dem Kommando „Hey, Siri!“ aktivieren lässt. Das funktioniert in Deutschland aber noch nicht .

. Die Autokorrektur sollte mit dem neuen iOS-Update ebenfalls erneuert werden. Für die deutsche Sprache gibt es aber aktuell noch keine Verbesserungen.

sollte mit dem neuen iOS-Update ebenfalls erneuert werden. Für die deutsche Sprache gibt es aber aktuell noch keine Verbesserungen. Mit iOS 17 hat Apple neue Klingeltöne am iPhone eingeführt. Problem hierbei ist, dass einige bekannte Töne leiser geworden sind. Das lässt sich derzeit nicht umgehen oder zurücksetzen.

sind. Das lässt sich derzeit nicht umgehen oder zurücksetzen. Einige Nutzer berichten auch, dass sie keine eigenen Töne mehr für Benachrichtigungen festlegen können.

Bei einigen Nutzern verbraucht die Fitness-App nach dem Update plötzlich mehrere Gigabyte an Daten . Die Ursache dafür ist nicht bekannt.

. Die Ursache dafür ist nicht bekannt. Teilweise wird angezeigt, dass der iCloud-Speicher bereits voll ist, obwohl noch genügend Speicherplatz vorhanden ist. Das lässt sich beheben, indem man sich von der iCloud abmeldet und sich danach wieder einloggt.

Es gibt auch einige Apps, die vermutlich noch nicht mit iOS 17 kompatibel sind. So melden mehrere Nutzer der Sparkassen-App, dass sie nicht mehr auf das Online-Banking zugreifen können, seitdem das Update installiert wurde.

Wie in den letzten Jahren, dürfte es in den kommenden Tagen noch einige kleinere Aktualisierungen von Apple geben, bei denen viele der genannten Fehler behoben werden. Alles in allem sollte man aber iOS 17 beruhigt installieren können, ohne auf große Fehler zu stoßen.

