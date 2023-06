Anfang Juni 2023 hat Apple im Rahmen der WWDC 2023 neue Features für iOS 17 vorgestellt. Eines davon trägt die Bezeichnung „NameDrop“. Damit lassen sich Kontaktdaten wie Telefonnummern zwischen zwei iPhones schnell und einfach austauschen.

iOS Facts

Mit der Funktion erspart ihr euch das Eintippen von Kontaktinformationen. Stattdessen haltet ihr zwei iOS-Geräte einfach übereinander, damit die Daten kontaktlos übertragen werden.

So funktioniert NameDrop in iOS 17

„NameDrop“ baut auf das „AirDrop“-Feature von iOS auf. Die Animation von Apple zeigt, wie einfach sich darüber Daten wie die Handynummer, der Name und weitere Informationen zwischen zwei iPhones austauschen lassen.

Auch das neue „Kontakt-Poster“, ein Profilbild, das über den ganzen Bildschirm angezeigt wird, lässt sich so übertragen. Sind mehrere Daten wie E-Mail-Adressen oder Nummern gespeichert, kann man einzelne Einträge zum Teilen auswählen.

Das Feature eignet sich zum Beispiel, wenn man auf einer Konferenz mit neuen Geschäftspartnern schnell Kontaktdaten austauschen will. Im privaten Rahmen kann man die Funktion zum Beispiel auf Partys nutzen, wenn man neue Leute kennengelernt hat und die Information nicht mühselig in das Telefonbuch am iPhone eintippen will.

NameDrop in iOS 17: So funktioniert es

Neben Kontaktinformationen können darüber auch andere Daten zwischen zwei iPhones ausgetauscht werden. Hält man die beiden Geräte mit iOS 17 übereinander, lassen sich zum Beispiel auch Fotos und andere Medieninhalte von einem iPhone auf ein anderes übertragen. Das funktioniert auch zwischen iPhones und Apple Watches. „SharePlay“-Features lassen sich so ebenfalls freigeben, um mit anderen iPhones zusammen Musik zu hören, Videos zu schauen oder andere Inhalte von einem Bildschirm auf den anderen zu übertragen.

„NameDrop“ wird für iPhones im Herbst 2023 mit dem Update auf iOS 17 eingeführt. Nicht alle iPhones, die mit iOS 16 laufen, werden die neue Aktualisierung auch erhalten. Diese Geräte sind dabei. Für Apple Watches wird die Funktion etwas später freigeschaltet.

