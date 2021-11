Jurassic World Evolution 2 begleitet euch schon mit zahlreichen Tipps. Wir empfehlen euch daher, das Spiel mit der Kampagne zu beginnen. Betrachtet sie als eine Art Tutorial und als Einstieg in Jurassic World Evolution 2. Hierfür geben wir euch ein paar eigene Tipps mit auf den Weg.

Jurassic World Evolution 2 Facts

Die Spielzeit der Kampagne

Um die Kampagne von Jurassic World Evolution durchzuspielen, werdet ihr nicht sehr lange brauchen. Plant dafür ca. 10 Stunden ein. In dieser Zeit werdet ihr nicht nur gute Tipps vom Spiel selbst bekommen, sondern auch ein paar Trophäen freischalten.

In der Kampagne schaltet ihr zudem Dinos und andere Objekte für den Sandmodus frei. Grundsätzlich solltet ihr zunächst alle Modi durchspielen, bevor ihr mit dem Sandmodus startet, um alle Gegenstände für diesen zu bekommen.

Setzt die Pause- und Play-Funktion ein

Einer der einfachsten, aber nützlichsten Tipps für den Anfang, ist die Nutzung der Pausenfunktion. Wollt ihr euch in Ruhe die Durchsagen anhören oder ein Gehege bauen, bevor ein Dinosaurier geliefert wird, dann pausiert das Spiel einfach.

Wichtig ist dabei, dass Zäune und Gebäude erst gebaut werden, wenn ihr wieder auf Play drückt. Deshalb solltet ihr zuvor einiges bedenken. Zum Beispiel solltet ihr Lebendfutter erst dann im Gehege platzieren, wenn die Zäune bereits gebaut wurden. Andernfalls rennt euch die erste Ziege weg.

Die Umgebung der Gehege lässt sich wiederum ohne Probleme in der Pause errichten. Setzt zwischendurch aber das Spiel fort, um zu sehen, welche Auswirkungen eure Anpassungen auf den Bewohner des Geheges haben. Andernfalls gebt ihr unnötig zu viel Geld aus.

Während ihr das Spiel pausiert habt, könnt ihr den Rangern auch Aufgaben zuweisen, einen Transport in Auftrag geben oder beim Sturm durchatmen, um wieder klaren Kopf zu bekommen, falls eure Fleischfresser wieder durch die Zäune gebrochen sind.

Nutzt die Anlagendetails in der Verwaltungsansicht

Wenn in eurem Park irgendetwas nicht glatt läuft, dann könnt ihr in der Verwaltungsansicht überprüfen, woran es liegen könnte. Geht dafür in das Verwaltungsmenü und schaut dort in den ersten Reiter Anlagendetails. Hier solltet ihr besonders Folgendes überprüfen:

Die Anziehungskraft der Saurier ist einer der wichtigsten Posten. Auf den ersten Blick seht ihr in diesem Menü, ob alle eure Saurier für die Agenten sichtbar sind . Die Sichtbarkeit der Dinos war schon im Vorgänger von Jurassic World 2 der wichtigste Faktor, um mit dem Park Geld einzunehmen.

. Die Sichtbarkeit der Dinos war schon im Vorgänger von Jurassic World 2 der wichtigste Faktor, um mit dem Park Geld einzunehmen. Sind nicht alle Dinos sichtbar, dann könnt ihr von diesem Menü aus die Sauriersichtbarkeitsanzeige öffnen und so schauen, wo ihr weitere Beobachtungsgalerien benötigt.

und so schauen, wo ihr weitere Beobachtungsgalerien benötigt. In den Anlagendetails könnt ihr auch die Arbeitgeber-Zustimmungsrate einsehen. Sie zeigt euch, wie zufrieden eure Mitarbeiter sind und wovon ihre Zufriedenheit abhängt . Hier könnt ihr euch Tipps holen, was ihr ändern müsst, damit die Zustimmung steigt.

. Hier könnt ihr euch Tipps holen, was ihr ändern müsst, damit die Zustimmung steigt. Von dem Menüpunkt aus, könnt ihr direkt die Überfüllungsanzeige öffnen, die sich auf die Zufriedenheit der Agenten auswirkt. Ihr könnt zum Beispiel Wege verbessern, um Überfüllung zu beseitigen. Überfüllung gibt es immer vor den wichtigsten Attraktionen, die euch auch das meiste Geld einbringen.

Schutzraum als eines der wichtigsten Gebäude

Der Schutzraum bietet den Besuchern eurer Anlage Schutz, wenn mal wieder ein Dinosaurier ausbricht. Bevor ihr also euren Park den Besuchern zugänglich macht, solltet ihr mindestens einen Schutzraum errichten. Folgendes solltet ihr dabei beachten:

Es reicht nicht, Schutzräume zu errichten. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie in gefährlichen Situationen offen sind . Das bedeutet, sobald ein Dinosaurier oder ein Sturm ausbricht, überprüft als erstes, ob eure Schutzräume offen sind.

. Das bedeutet, sobald ein Dinosaurier oder ein Sturm ausbricht, überprüft als erstes, ob eure Schutzräume offen sind. Wenn ihr mehrere Schutzräume habt, dann reicht es, wenn ihr auf einen davon klickt. Ganz unten findet ihr dann die Option, alle Schutzräume zu öffnen .

. Die Platzierung der Schutzräume ist wichtig. Schaut euch an, wo die meisten Parkbesucher unterwegs sind und baut den Raum dort auf, wo die Wege rot sind.

Wenn ihr den Schutzräumen die notwendige Aufmerksamkeit schenkt, dann wird sich das in einer besseren Anlagenbewertung widerspiegeln.

Betäubung der Dinos aufheben

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp für die ungeduldigen Spieler unter euch. Manchmal bietet es sich an, eure Saurier zu betäuben, damit ihr in Ruhe die zerstörten Zäune wieder reparieren oder andere Anpassungen an euren Gehegen vornehmen könnt.

In der Regel bleiben die Urzeittiere für 10 Minuten betäubt, was in einem Spiel wie Jurassic World Evolution 2 eine lange Zeit sein kann. Um die Betäubung schneller wieder aufzuheben, könnt ihr einfach einen Transportauftrag aufgeben. Ihr könnt den Dino dann einfach nur ein paar Meter weiter ablegen und schon ist er wach. Bedenkt, dass ihr ihn dann vielleicht noch einmal scannen lassen müsst.

Mit diesen Tipps solltet ihr es in den ersten Stunden eurer Kampagnen-Spielzeit etwas leichter haben. Demnächst wir versorgen euch mit weiteren Tipps zu Jurassic World Evolution 2.