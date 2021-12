Wenn ihr im LS 22 Zuckerrohr pflanzen wollt, müsst ihr im Gegensatz zu anderen Feldfrüchten einiges beachten. Wie der Anbau von Zuckerrohr funktioniert und welche Maschinen ihr hier genau benutzen müsst, erfahrt ihr im Folgenden.

Zuckerrohr pflanzen & anbauen (LS 22)

Zuckerrohr benötigt die längste Zeit zum Wachsen, hat dafür aber auch zwei immense Vorteile. Zum einen kann es nicht verfaulen und zum anderen wächst Zuckerrohr nach der Ernte wieder nach.

Bei der Aussaat von Zuckerrohr müsst ihr spezielle Sämaschinen nutzen. Ihr benötigt dafür sogenannte Billet-Planter wie etwa den Gessner Single Row Billet Planter. Diese Maschine füllt ihr beim ersten Anbau mit gekauften Paletten Zuckerrohr vom Händler. Nach eurer ersten Ernte könnt ihr dann die abgeernteten Zuckerrohrhalme benutzen, um weitere Felder zu säen.

Die Zuckerrohr-Paletten bzw. die Halme könnt ihr mit einem Kipper oder einem Rad/Telelader samt Schaufel in den Billet-Planter laden.

Hinweis: Da Zuckerrohr selbstständig nachwächst, müsst ihr kaum Da Zuckerrohr selbstständig nachwächst, müsst ihr kaum Bodenbearbeitung betreiben. Nur wenn ihr mit dem Modifikator „Periodisches Pflügen“ spielt, solltet ihr nach jeder dritten Ernte den Boden mit einem Tiefenlockerer wie dem KUHN DC 401 auflockern, um den vollen Ertrag zu bekommen. Alternativ könnt ihr auch normale Pflüge benutzen und nach dem Auflockern die Zuckerrohrstecklinge setzen.

Zuckerrohr ernten

Auch bei der Ernte benötigt ihr für Zuckerrohr bestimmte Maschinen. Dafür gibt es spezielle Zuckerrohrernter beim Händler. Diese entfernen die Blätter und schneiden den Zuckerrohr in kompaktere Stücke.

Wie die Feldhäcksler für Häckselgut besitzen Zuckerrohrernter keinen eigenen Tank. Ihr müsst also parallel einen Traktor mit Kipper mitfahren lassen, der den Zuckerrohr auffängt. Auch hier gibt es spezielle Zuckerrohr-Kipper mit hoher Kipphöhe, so dass ihr die Halme direkt in einen LKW-Auflieger überladen könnt. Nutzt dann beispielsweise KI-Helfer, um die Ernte abzutransportieren.

Zuckerrohr lagern, verkaufen & zur Zuckerfabrik bringen

Zuckerrohr kann nicht in Silos gelagert werden. Ihr könnt es einfach an beliebigen Stellen abladen und so zwischenlagern. Da Zuckerrohr nicht verfault, müsst ihr euch hier keine weiteren Gedanken machen. Alternativ verkauft ihr es direkt bei Verkaufsstellen auf der Karte.

Zudem können die Zuckerrohrhalme zu einer Zuckerfabrik für die Weiterverarbeitung geliefert werden. Solche Fabriken könnt ihr über den Baumodus platzieren. Falls euch die Euros dafür fehlen, könnt ihr auch den Geld-Cheat im LS 22 nutzen.

Habt ihr noch Fragen oder Probleme beim Anbau und der Ernte von Zuckerrohr im Landwirtschafts-Simulator 22? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig!

