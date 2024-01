Luminar 4 Download: Fotobearbeitung mit großem Funktionsumfang

Luminar 4 ist eine Bildbearbeitungssoftware des Herstellers Skylum, die lange Zeit nur für MacOS verfügbar war, mittlerweile aber auch für Windows erhältlich ist. Mit dem Programm lassen sich Fotos sowie Rohdateien im RAW-Format bearbeiten, wobei eine breite Palette von Filtern zur Verfügung steht.

Hinweis: Mittlerweile ist mit Luminar Neo ein Nachfolger von Luminar 4 erhältlich, der sich insbesondere durch seinen umfangreichen Einsatz von AI-Funktionen auszeichnet. Über den folgenden Button gelangt ihr zum Hersteller, wo ihr mehr Informationen zu Luminar Neo erhaltet und die Software bei Bedarf per Abo-Modell erwerben könnt:

Fazit: Luminar 4 ist ein Bildbearbeitungsprogramm mit solidem Funktionsumfang inklusive umfangreicher Bibliothek von Presets, Filtern, Effekten und Werkzeugen sowie RAW-Unterstützung, das sich aufgrund seiner einfachen Bedienbarkeit auch gut für Nicht-Profis eignet.

Luminar 4 Download: Umfangreiche Möglichkeiten der Fotobearbeitung

Für die Bearbeitung von Fotos mit Luminar 4 stehen euch unterschiedliche Presets für bestimmte Fotografie-Stile wie Portraits, Landschafts- oder Luftbildaufnahmen mit diversen vorgegebenen Effekten zur Verfügung. Weiterhin steht euch in dem Programm eine große Bibliothek mit Filtern und Effekten zur Verfügung, die ihr auch einzeln verwenden könnt.

Bildquelle: Skylum

Luminar 4: Erweiterte Funktionen

In den erweiterten Funktionen von Luminar 4 lassen sich Parameter wie Belichtung, Sättigung, Fokus und Vignette einstellen. Auch das Arbeiten mit Ebenen wird von dem Programm unterstützt. Weiterhin gibt es einen Vorher-Nachher-Vergleich nach der Bearbeitung von Bildern. Nützliche Werkzeuge wie ein Radier-Tool und ein Transformations-Tool runden die Palette der Bearbeitungsfunktionen von Luminar ab. Für die enthaltenen Bearbeitungs-Tools stellt das Programm außerdem einen praktischen Katalog zur Verfügung, der euch bequem durch die Werkzeuge navigieren lässt.

Luminar-4-Projekte können als Datei exportiert und auf der Festplatte gespeichert oder direkt per E-Mail an Freunde gesendet werden. Außerdem ist es möglich, Luminar als Plugin in Photoshop oder Lightroom zu verwenden.

Hinweis: Um mit Luminar 4 arbeiten zu können, benötigt ihr ein 64-Bit-Betriebssystem.