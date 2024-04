Manor Lords: Kleidung herstellen und Bedürfnis erfüllen

In Manor Lords ist es eine eurer Aufgaben die Bedürfnisse eurer Einwohner zu erfüllen. Eines ihrer Bedürfnisse ist Kleidung. Aber mal ehrlich: Wer würde schon gerne in zerschlissenen Lumpen sein Tageswerk verrichten? In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr das Bedürfnis „Bekleidung“ erfüllt und wie ihr Kleidung herstellen könnt.

Anzeige

Das Bedürfnis „Bekleidung“ erfüllen

Um eine Hofstätte auf Stufe 2 ausbauen zu können, müsst ihr erst sämtliche Bedüfnisse erfüllen, welche die Bewohner haben. Klickt ihr eine Hofstätte an, seht ihr auf einem Blick all ihre Bedürfnisse. Neben einem Wasserzugang, einer Kirche, einem Brennstoff- und Lebensmittelstand wollen die Bürgen auch mit Kleidung versorgt werden.

Bei genauerer Betrachtung des Bekleidungsbedürfnisses erfahrt ihr, dass es ausreicht, wenn auf dem Marktplatz ausreichend Leinen, Leder oder Garn angeboten wird. Ihr müsst also (noch) keine vollwertigen Mäntel oder Schuhe herstellen, um die Zufriedenheit eurer Bevölkerung zu steigern.

Anzeige

Leder herstellen

Der einfachste und schnellste Weg das Bedürfnis zu erfüllen ist es, wenn ihr aus Tierhäuten Leder herstellt. In eurer ersten Region gibt es ein Vorkommen wilder Tiere. Platziert in der Nähe ein Jägerlager (Sammelgebäude) und weist ihm eine Familie zu. Die Arbeiter des Jägerlagers gewinnen automatisch das Fleisch und die Häute erlegter Tiere.

Alternativ könnt ihr eine Hofstätte (Stufe 1) auch mit einem Ziegenstall ausbauen, der für ein Passiveinkommen an Häuten sorgt. Allerdings kostet euch der Ziegenstall Regionsvermögen, welches gerade anfangs nur schwer verdient wird.

Anzeige

Die Gerberei stellt Leder aus Häuten her. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Platziert danach eine Gerberei (Industriegebäude) in der Nähe des Lagerhauses und weist auch ihm Arbeiter zu. Habt ihr noch keinen Marktplatz (Wohngebäude) errichtet, solltet ihr das jetzt tun. Sorgt bei der Platzierung dafür, dass eure Hofstätten den Marktplatz erreichen können und schon nach einigen Tagen sollte das Bedürfnis erfüllt sein.

Garn herstellen

Wollt ihr stattdessen Garn herstellen, benötigt ihr zunächst Schafe. Errichtet eine Weide (Landwirtschaftsgebäude) und einen Viehhandelsposten (Handelsgebäude) und importiert bei letzterem einige Schafe. Ihr müsst dem Gebäude eine Familie zuweisen, damit diese die Tiere vom nächsten Händler abholt. Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Widmet euch also zunächst anderen Tätigkeiten.

Anzeige

Die Schafe sorgen für die Wolle, die ihr für den Garn benötigt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Es empfiehlt sich die Entwicklung „Schafzucht“ freizuschalten, weil sich die Schafe dann automatisch vermehren. So müsst ihr nicht unmengen Geld ausgeben und könnt stattdessen die Vermehrung der Schafe abwarten.

Danach benötigt ihr eine Schafzucht (Landwirtschaftsgebäude), damit die dort zuständigen Arbeitskräfte die Schafe scheren und euer Lagerhaus mit Wolle füllen. Zuletzt solltet ihr noch eine Weberei (Industriegebäude) bauen und dem Gebäude Arbeitskräfte zuweisen. Die Weberei verwendet die Wolle schließlich zur Herstellung von Garn.

Leinen herstellen

Habt ihr alle Schritte befolgt, die benötigt werden um Garn herzustellen, könnt ihr im nächsten Schritt Leinen erzeugen. Dazu braucht ihr allerdings noch ein Feld (Landwirtschaft), auf dem ihr Flachs anbaut. Öffnet das Gebäudemenü und überprüft über das Overlay auf der rechten Bildschirmseite, ob eure Region über fruchtbares Land für Flachs verfügt.

Anzeige

Platziert das Feld, richtet im Infokasten den Anbau von Flachs ein und baut danach in der Nähe ein Bauernhaus (Landwirtschaftsgebäude). Sobald die Bauern das Feld gesät und geerntet haben, verfügt ihr über Flachs. Sobald ihr sowohl Flachs als auch Garn gelagert habt, stellt die Weberei Leinen her.

Tipp: Alternativ könnt ihr jede Ressource, die ihr über eure Region nicht herstellen könnt, auch über den Handelsposten kaufen.

Kleidung, Mäntel und Schuhe herstellen

Sobald eure Hofstätten Stufe 2 erreicht haben, sind eure Bewohner zu bequem geworden, um sich mit Leder, Garn oder Leinen selbst Kleidung anzufertigen. Damit ihr die Hofstätten auf Stufe 3 befördern könnt, müsst ihr Schuhe, Mäntel oder eben Kleidung selbst herstellen und auf dem Marktplatz feilbieten.

Wählt den Reiter „Allgemein“ der Schneiderei und danach den Produktionsfokus. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das tut ihr, indem ihr Hofstätten (Stufe 2) mit einer Schneiderei oder einer Schusterwerkstatt ausbaut. Die Kosten belaufen sich jeweils auf 5 Regionsvermögen und 5 Bretter. Die Schneiderei kann Mäntel und Kleidung herstellen. Wählt sie aus und klickt im Infokasten auf den Reiter „Allgemein“. Hier findet ihr den Produktionsfokus, bei dem ihr bestimmen könnt, welches Produkt hergestellt werden soll.

Für Mäntel werden Garn und Farbstoffe benötigt. Wie ihr Garn herstellen könnt, wisst ihr bereits. Farbstoffe erhaltet ihr durch die Färberei (Industriegebäude), allerdings benötigt diese für den Betrieb zuerst Beeren. Sucht eure Region nach Beerenbüschen ab und errichtet eine Sammlerhütte (Sammelgebäude) in der Nähe, um die Beeren abzubauen. Schneider transportieren die Farbstoffe schließlich nachhause und stellen automatisch Mäntel her. Mit der Kleidung verhält es sich ähnlich, nur wird Leinen anstelle von Garn benötigt.

Die Schusterwerkstatt stellt ausschließlich Schuhe her, benötigt aber lediglich Leder, um die Arbeit aufzunehmen. Es handelt es sich daher um die einfachste Möglichkeit Kleidung herzustellen und das erweiterte Bedürfnis zu erfüllen.

Welche Gaming-Plattform passt am besten zu dir?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.