Monopoly online spielen: Kostenlos und mit Freunden (2024)

Auch 2024 könnt ihr das mitunter beliebteste Brettspiel Monopoly online spielen und euer kapitalistisches Gespür gegen Freunde oder den Computer beweisen. Doch wie sieht es im Internet mit kostenlosen Möglichkeiten für Monopoly aus? Wir zeigen euch dafür die besten Seiten und Anlaufstellen.

Anzeige

Monopoly kostenlos online spielen

Das originale Monopoly könnt ihr kostenlos auf der Seite von Gamepix im Browser spielen. Hier könnt ihr an einem Computer mit bis zu vier Spielern eine Partie starten. Einen Online-Modus gibt es hier aber nicht! Ihr könnt dafür ohne Anmeldung oder sonstige Registrierung kostenlos spielen, solltet euch aber auf etwas Werbung im Spiel gefasst machen.

Jeder Spieler darf sich einen Namen geben, eine Farbe aussuchen und eine der originalen Spielfiguren auswählen. Das Spielbrett wird dabei komplett in 3D dargestellt und selbst die Würfel fallen realistisch. Kleiner Wehrmutstropfen: Auf Gamepix könnt ihr Monopoly nur im Orginal mit britischen Straßennamen spielen. Auch sonstige Texte im Spiel wurden nicht übersetzt, minimale Englischkenntnisse sind also Voraussetzung.

Anzeige

Ihr braucht eine kleine Auffrischung für die Monopoly-Regeln? Im Video erklären wir sie euch schnell und einfach:

Die Monopoly-Regeln Abonniere uns

auf YouTube

Kostenlose Monopoly-Klone

Wenn es euch vor allem um das spaßige Spielprinzip geht, euch die Lizenz von Monopoly aber nicht so wichtig ist, dann könnt ihr auch auf folgende kostenlose Monopoly-Klone ausweichen, die es im Netz zu finden gibt:

Rento - Dieser Monopoly-Klon lässt kaum Wünsche offen. Ihr könnt hier alleine gegen den Computer, mit Freunden offline oder online Monopoly spielen. In Rento werden dabei die Straßennamen durch Ländernamen ersetzt. Das Ganze ist zudem komplett in deutsch spielbar. Mobile Versionen für iOS und Android könnt ihr ebenfalls nutzen.

Netopoly - Auf dieser Seite könnt ihr neben vielen anderen Brettspielen auch den Monopoly-Klon Netopoly spielen. Zwar ist die Benutzeroberfläche rein zweckdienlich ohne schicke Effekte gestaltet worden, dafür könnt ihr in einer Lobby aber schnelle Online-Matches gegen andere Spieler starten.

Webopoly - In diesem Klon kauft ihr statt Straßen große Internet-Fimen wie Google, Yahoo und Napster. Zwar ist auch hier die Optik spartanisch, zumindest könnt ihr aber selbst Spielräume erstellen und Freunde über ein Passwort-System eurem Spiel beitreten lassen.

Anzeige

⇒ Monopoly: Startgeld – die Verteilung für Euro, DM und Classic

Kostenpflichtige Alternativen für Monopoly

Wenn euch der Monopoly-Spaß doch etwas Geld wert ist, könnt ihr euch für rund 20 Euro den Tabletop Simulator auf Steam kaufen. Über diesen könnt ihr neben vielen hundert anderen Brettspielen auch Monopoly als Mod integrieren.

Dabei muss sich nur ein Spieler den Tabletop Simulator kaufen, der den anderen Spielern dann über Steam Remote Play der Bildschirm teilen kann. Über den Steam-Chat könnt ihr dann gleichzeitig mit euren Freunden sprechen. Beachtet, dass sich jeder Spieler einen Steam-Account erstellen muss und ihr die Schnelleinladung-Funktion nutzt. Die anderen Möglichkeiten über Nutzernamen und Freundescode sind anfangs noch gesperrt.

Eine weitere Möglichkeit bietet euch Monopoly Plus auf Steam, welches ihr für rund 15 Euro erwerben könnt. Bei dieser aufwändig animierten Monopoly-Version könnt ihr euch auf viele Effekte gefasst machen. Zudem bekommt ihr hier Einzelspiel gegen die KI, lokalen Multiplayer per Splitscreen und Online-Spiel geliefert.

Anzeige

Monopoly über App spielen

Hersteller Hasbro verbreitet Monopoly auch selbst als mobile Version für iOS und Android. Allerdings kosten euch diese Versionen jeweils 4,49€. Wer davor nicht zurückschreckt, bekommt die originalgetreue Monopoly-Erfahrung auf mobile Endgeräte.

Mit der kostenpflichtigen Monopoly-App bleiben keine Wünsche offen.

Ihr könnt hier ganz entspannt im Einzelspieler gegen die KI antreten. Alternativ gibt es einen lokalen Multiplayer-Modus, bei dem ihr das Handy zwischen euren Freunden weiterreicht. Aber auch Online-Matches gegen Spieler auf der ganzen Welt oder gegen Freunde und Familie in privaten Spielräumen sind möglich.

Monopoly GO!

Nicht unerwähnt wollen wir auch Monopoly GO! lassen, das ihr als App-Spiel für iOS und Android herunterladen könnt. In diesem Spiel würfelt ihr euch allerdings nur Runde um Runde um das Brett und sammelt möglichst viel Geld, um Städte mit verschiedenen Themen aufzubauen. Mit dem klassischen Monopoly hat dieses Spiel also nicht wirklich etwas zu tun. Kostenlose Würfel-Links für Monopoly GO zeigen wir euch im verlinkten Artikel.

Anzeige

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.