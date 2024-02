Persona 3 Reload: Tipps und Tricks für den Anfang

Ihr seid neu in Persona 3 Reload und habt mit der Spielreihe zuvor noch nie etwas zu tun gehabt? Kein Problem, hier listen wir euch Tipps und Tricks auf, die ihr zu Spielbeginn beachten sollt.

Tipps und Tricks für den Spielbeginn in Persona 3 Reload

In Persona 3 Reload werdet ihr gut mit Hilfe einiger Tutorials und Erklär-Bildschirmen in die Spielmechanik eingeführt. Allerdings gibt es einige Informationen, die ihr erst im Laufe des Spiels erfahrt. Manchmal auch erst dann, wenn es bereits zu spät ist.

Daher listen wir euch hier einige Tipps und Tricks auf, um euch das Spielen zu erleichtern.

Es gibt kein automatisches Speichern:

Solltet ihr einen schwierigeren Schweregrad gewählt haben, wird euch bestimmt aufgefallen sein, dass der Tod euch sehr weit zurücksetzt. Das Spiel speichert nämlich nicht von selbst, also solltet ihr gerade vor wichtigen Kämpfen manuell speichern.

Checkt regelmäßig euer Handy:

Nach der Schulzeit habt ihr den Nachmittag und den Abend zur freien Verfügung. Blickt daher auf euer Handy und schaut nach, wer euch alles geschrieben hat. Dadurch könnt ihr oftmals bestimmte Ereignisse freischalten und erleben.

Kauft im Paulownia Einkaufszentrum ein:

Ihr erhaltet im Juni Zugang zu diesem neuen Bereich. Dort könnt ihr nicht nur Gegenstände craften, sondern auch richtig gute Heilitems kaufen. Die Juwelen erhaltet ihr im Tartarus, denn mit Geld kann man sie leider dort nicht kaufen.

Beantwortet die Schulfragen korrekt

Euer Unterricht in der Schule hilft euch, den Charakter zu bilden. Diesen könnt ihr durch das Wach bleiben formen, falls ihr mal wieder zu müde seid. Oder ihr nutzt die Schulfragen. Für jede richtige Antwort steigt euer sozialer Status. Eine Übersicht über alle Antworten findet ihr in der Verlinkung.

Vergesst den sozialen Status nicht

Auch wenn die Kämpfe im Tartarus ziemlich Spaß machen, solltet ihr das normale Leben nicht vernachlässigen. Ihr kommt im Laufe des Spiels nämlich an den Punkt, wo ihr zwingend eine bestimmte Stufe bei den drei Eigenschaften haben müsst.

Ansonsten kommt ihr in der Hauptgeschichte nicht mehr weiter. Schaut daher Filme, lernt, jobbt und verbringt Zeit mit euren Teamkollegen.

Quests mit Elizabeth sind verpassbar

Ihr könnt für Elizabeth 101 Quests erledigen, wovon ihr 82 auf jeden Fall benötigt. Ansonsten lädt sie euch nicht auf ihr Zimmer ein. 16 Aufgaben sind verpassbar und können später nicht mehr nachgeholt werden, sobald zu viele Tage verstrichen sind.

Es gibt zwei Enden in Persona 3 Reload

Wir möchten euch hier nicht zu sehr spoilern, daher halten wir uns kurz. Am 31. Dezember müsst ihr über eine Person eine Entscheidung fällen. Je nachdem wie ihr euch entscheidet, erhaltet ihr das gute oder das böse Ende. Also speichert am besten vorher ab, solltet ihr das „falsche“ Ende erhalten oder falls ihr beide Enden sehen wollt.

