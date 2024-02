Adaptives Laden: Was ist das? Wie aktivieren oder ausschalten?

Die Smartphone-Hersteller suchen nach verschiedenen Methoden, um die Akku-Lauf- und Lebenszeit zu verlängern. Dabei kann das Feature „Adaptives Laden“ helfen. Wie funktioniert das und wie lässt es sich aktivieren beziehungsweise wieder ausschalten?

Google Facts

Das adaptive Laden ist bei den Google-Pixel-Smartphones ab dem Pixel 4 verfügbar. Die Funktion soll ein Überladen des Akkus verhindern, wenn man das Gerät zum Beispiel über Nacht an der Steckdose lässt.

Anzeige

Was ist „Adaptives Laden“?

Ist die Option aktiviert, hängt die Ladegeschwindigkeit von einem eingestellten Wecker oder den allgemeinen Ladegewohnheiten ab. Hat man zum Beispiel einen Wecker für 9:00 Uhr gestellt und steckt das Smartphone vor dem Schlafengehen ans Ladegerät, wird der Akku langsam aufgeladen, sodass er eine Stunde vor der eingestellten Weckzeit voll ist. Das gilt, solange man das Gerät zwischen 21:00 Uhr und 4:00 Uhr an ein Ladegerät steckt und eine Weckzeit zwischen 3:00 Uhr und 10:00 Uhr aktiviert ist. Das verhindert ein mögliches Überladen der Batterie, wodurch die Lebensdauer verkürzt wird.

Anzeige

Alles drahtlos laden: So funktioniert Reverse Wireless Charging – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Bei Geräten, die neuer als das Pixel 4 sind, läuft die adaptive Ladefunktion sogar unabhängig von einer Tages- und Weckzeit. Dann „lernt“ das Betriebssystem die Ladegewohnheiten und passt Ladegeschwindigkeiten automatisch daran an. Google gibt an, dass es rund 14 Tage dauert, bis das System die Ladegewohnheiten verinnerlicht hat. Dabei bezieht man sich auf den Alltag. Auf Reisen oder bei Nutzern, die keinen routinierten Tagesablauf haben, funktioniert das adaptive Laden also womöglich nicht.

GOOGLE Pixel 7a 128 GB Sea Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 10:17 Uhr

Wie lässt sich „Adaptives Laden“ aktivieren oder ausschalten?

Standardmäßig ist die Funktion bei Pixel-Geräten aktiviert. Läuft das „adaptive Laden“, seht ihr im Benachrichtigungsfenster, wie lange es noch dauert, bis der Akku voll ist. Falls ihr wollt, dass der Akku abends schnell auflädt oder ihr das adaptive Laden gar nicht nutzen wollt, könnt ihr die Funktion deaktivieren:

Ruft dafür die Einstellungen eures Pixel-Smartphones auf. Steuert den Bereich „Akku“ an. Hier findet ihr das Menü für „Adaptives Laden“. Deaktiviert die Option „Adaptives Laden verwenden“.

Anzeige

Wollt ihr die Funktion nur einmalig für einen laufenden Ladevorgang ausschalten, nutzt den Button „Dieses Mal deaktivieren“ im Benachrichtigungsfenster.

Bildquelle: Screenshot GIGA

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.