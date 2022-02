Mit der Ursaluna-Entwicklung gibt es in Pokémon-Legenden: Arceus ein neues zu Pokémon entdecken, das ihr aus Ursring entwickeln könnt. Dabei gibt es allerdings bestimmte Voraussetzungen und ihr müsst den Gegenstand Torfblock finden. Wie ihr genau Ursaluna fangen könnt, erfahrt ihr hier!

Teddiursa oder Ursaring fangen

Leider könnt ihr Ursaluna nicht in der Spielwelt fangen, sondern nur aus Ursaring entwickeln. Dafür müsst ihr also wissen, wo ihr dieses Pokémon finden könnt. Ursaring könnt ihr dabei schon relativ früh im Spielverlauf beim Prankenplatz im Roten Sumpfland entdecken. Sofern ihr Elite-Pokémon sammelt, könnt ihr hier auch schon ein Elite-Ursaring finden.

Falls Ursaring noch zu stark für euch ist, könnt ihr beim Prankenplatz auch die Vorform Teddiursa einfangen und es ab Level 30 zu Ursaring entwickeln. Alternativ tauchen Teddiursa und Ursaring auch oft beim Pilgerpfad im Kraterberg-Hochland auf.

Torfblock finden

Bevor ihr nun Ursaring zu Ursaluna entwickeln könnt, benötigt ihr vorher noch das neue Entwicklungs-Item Torfstein. Dafür müsst ihr das Reittier-Ursaluna im Roten Sumpfland einsetzen und mit ihm Items ausgraben, bis ihr einen Torfblock gefunden habt. Dafür solltet ihr nicht allzu lange benötigen.

Ursaring entwickeln & Ursaluna bekommen

Wenn ihr nun den Torfblock im Inventar bei Ursaring benutzen wollt, wird euch das vielleicht nicht gelingen, da es hier noch eine spezielle Voraussetzung gibt. Ihr könnt Ursaring nämlich nur bei Vollmond entwickeln, ansonsten ist der Torfblock wirkungslos.

Ihr müsst nun allerdings nicht jede Nacht in den Nachthimmel schauen. Ruht euch einfach im nächsten Basislager bis zur Nacht aus und schaut dann im Inventar, ob ihr den Torfblock anwenden könnt. Falls nicht, ruht euch so lange „bis in die Nacht“ aus, bis ihr eine Nacht mit Vollmond erwischt und ihr den Torfblock einsetzen könnt. Ihr könnt Ursaring dabei übrigens in jedem der fünf Gebiete im Spiel entwickeln, so lange es Vollmond gibt.

Ursaluna ist ein Pokémon vom Typ Boden/Normal, besitzt sehr gute Standardwerte und ist daher eine sehr gut Ergänzung für eure Teams.

