Bei den Raum-Zeit-Verzerrungen handelt es sich um große Sphären, die im Spielverlauf von Pokémon-Legenden: Arceus auftauchen. Darin findet ihr besondere Pokémon und Items. Alles, was ihr über die Raum-Zeit-Verzerrung wissen müsst und welche Pokémon ihr dort fangen könnt, verraten wir euch hier.

Raum-Zeit-Verzerrungen freischalten & finden

Die Störungen im Raum-Zeit-Gefüge könnt ihr nicht von Beginn an besuchen. Erst nachdem ihr den König des Waldes Axantor besiegt und Hauptmission 7 abgeschlossen habt, wird euch Professor Laven im Roten Sumpfland die Mechanik rund um die Raum-Zeit-Verzerrungen erklären.

Folgende Eigenschaften der violetten Sphären solltet ihr verinnerlichen:

Eine Raum-Zeit-Verzerrung spawnt immer zufällig in der Spielwelt, kann also nicht aktiv von euch ausgelöst werden. Allerdings scheinen sie öfter aufzutauchen, je mehr Aufgaben im Pokédex ihr abgeschlossen habt.

Sobald eine Raum-Zeit-Verzerrung erscheint, bekommt ihr eine entsprechende Hinweismeldung und der Standort wird euch sogar auf der Karte markiert.

Es dauert ca. 5 Minuten, bis sich eine Raum-Zeit-Verzerrung gebildet hat.

Schlaft ihr in einem Basislager oder beendet und startet das Spiel neu, verschwindet die Raum-Zeit-Verzerrung wieder! Ihr könnt also zum Beispiel nicht vorher abspeichern und neuladen, um die Sphäre erneut zu betreten. Nutzt also die Chance, wenn eine Raum-Zeit-Verzerrung auftaucht!

Es gibt einige Pokémon, die nur in Raum-Zeit-Verzerrungen auftauchen. Je nach Gebiet, indem die Sphäre auftaucht, gibt es hier andere exklusive Pokémon (Siehe Tabelle weiter unten) zu finden.

Des weiteren findet ihr seltene Items (Siehe Liste weiter unten) in den Raum-Zeit-Verzerrungen.

Liste der Pokémon in Raum-Zeit-Verzerrungen

In der folgenden Tabelle könnt ihr einsehen, welche exklusiven Pokémon sich in den Raum-Zeit-Verzerrungen der einzelnen Gebiete befinden. Das schließt zum Beispiel auch die Starter-Pokémon mit ein, die allerdings erst nach der Hauptgeschichte in den Sphären auftauchen.