In Rainbow Six Extraction müsst ihr nicht nur gegen eine außerirdische Invasion antreten, sondern könnt natürlich auch Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgengen zeigen wir euch, wie ihr alle Achievements erhaltet.

Leitfaden & Roadmap für Rainbow Six Extraction

Insgesamt könnt ihr in Rainbow Six Extraction 43 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 13x Silber, 26x Bronze) und 42 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Spielstunden für 100%: 40 bis 50+, hängt von eurem Skill und eurer Truppe ab.

40 bis 50+, hängt von eurem Skill und eurer Truppe ab. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Ist eigentlich nicht relevant. Ihr könnt fast alles auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad (Moderat) absolvieren. Allerdings müsst ihr für manche Achievements einen höheren Schwierigkeitsgrad auswählen, um einen XP-Bonus zu erhalten, ansonsten könnt ihr manche Trophäen nicht erreichen.

Ist eigentlich nicht relevant. Ihr könnt fast alles auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad (Moderat) absolvieren. Allerdings müsst ihr für manche Achievements einen höheren Schwierigkeitsgrad auswählen, um einen XP-Bonus zu erhalten, ansonsten könnt ihr manche Trophäen nicht erreichen. Verpassbare Trophäen: 0

0 Verbuggte Achievements: 0

0 Online Erfolge: Im Grunde genommen alle, da ihr eine Verbindung zu den Servern von Ubisoft aufbauen müsst, um das Spiel zu spielen. Ihr könnt die jeweiligen Missionen aber auch solo absolvieren.

Im Folgenden zeigen wir euch alle Achievements mit ihren Freischaltbedingungen:

Wichtiger Hinweis: Wir verstecken keine Trophäen/Erfolge. Wenn ihr also ohne Spoiler ins Spiel starten wollt, solltet ihr die Auflistung mit extremer Vorsicht genießen.

Hierfür müsst ihr 3 Feinde mit einem Nahkampfangriff treffen. Geht einfach nur auf einen Feind zu und drückt R3/RS (PS/Xbox). Achtet darauf, dass ihr von vorne oder der Seite kommt, da ein Takedown, also von hinten, nicht als Nahkampf zählt.

Hierfür könnt ihr entweder den Operator Ela verwenden, da ihre Fähigkeit Feinde betäubt, oder Betäubungsgranaten, die können von jedem Operator benutzt werden (sobald ihr sie freischaltet).

Hierfür könnt ihr entweder Fähigkeiten der einzelnen Operator nutzen oder Ausrüstung, wie Granaten, Minen oder ähnliches.

Hierfür könnt ihr entweder Operator Lion oder Alibi benutzen, da ihre Fähigkeiten Feinde scannen. Aber auch REACT-Geräte (Scan-Granaten und Scan-Minen) können Gegner scannen.

Wenn ein Verbündeter zum ersten Mal zu Boden geht, lebt er weiter. In diesem Status kann er von euch wiederbelebt werden. Macht dies 3 Mal und ihr bekommt die Trophäe. Für den Erfolg zählt übrigens auch die Selbstwiederbelebungs-Spritze, die ihr im Verlauf des Spiels freischaltet.

Wenn ihr es mit einem Kameraden machen möchtet, müsst ihr jedoch darauf achten, dass euer Teammitglied nur ein Mal in einer Mission zu Boden geht. Wenn er es zwei Mal macht, ist er nämlich ganz raus.

Hier müsst ihr einfach nur 5 beziehungsweise 6 unterschiedliche Typen von Feinden innerhalb eines Übergriffes eliminieren, eigentlich sollte es automatisch im Spielverlauf geschehen.

Geht einfach nur nah genug an ein Nest ran und drückt R3/RS (PS/Xbox). Wiederholt es 50 Mal.

Sprenger sind die kriechenden Gegner mit einem roten Sack auf dem Rücken. Verseucher kriechen ebenfalls, besitzen aber einen grünen Sack auf dem Rücken. Schleicht euch entweder von hinten an sie heran oder betäubt sie mit einer Granaten, um danach einen Takedown durchzuführen. Ihr könnt auch Rauchgranaten dafür verwenden, damit fällt ein Takedown wesentlich leichter. Wiederholt es insgesamt 50 Mal.

Hierfür benötigt ihr etwas Spawn-Glück. Der Schleim ist eine rot glühende Masse, die meistens an der Decke oder an Wänden hängt. Den müsst ihr mit Sprengstoff eliminieren. Wichtig: Am besten schießt ihr mit eurer Waffe drauf, bis sich der Schleim in drei Teile teilt. Erst danach solltet ihr ihn mit einem Sprengstoff besiegen, denn dadurch erhaltet ihr 3 Kills. Wenn ihr vor der Teilung den Schleim tötet, zählt es nur als eine Eliminierung.

Streiter kommen extrem häufig vor, ihr schaltet diese Trophäe automatisch im Spielverlauf frei.

Quäler und Schützen kommen sehr oft vor, dieses Achievement solltet ihr automatisch im Spielverlauf freischalten.

Blendsporen sind kleine, gelb/grün leuchtende Bälle. Schießt mit eurer Waffe auf sie und eliminiert sie dadurch. Wiederholt es 50 Mal.

Wurzler laufen mit allen vier Beinen auf dem Boden rum, sind dabei aber leicht aufrecht. Bei einer ihrer Attacken hauen sie die Vorderbeine in den Boden und schicken eine Angriffswelle nach vorne. Wenn diese euch trifft, steckt ihr an dieser Stelle fest. Ihr müsst 50 Wurzler töten, ohne das diese Attacke von ihnen euch trifft. Der Schwachpunkt vom Wurzler liegt übrigens im Nacken.

Wüter sind riesige, gepanzerte Bestien. Ab dem dritten Schwierigkeitsgrad könnt ihr sie als normale Feinde antreffen. Am besten werft ihr eine Rauchgranate oder eine Betäubungsgranate auf sie, hierdurch könnt ihr euch leicht annähern und mit R3/RS (PS/Xbox) einen Takedown durchführen. Ihr könnt euch aber auch von hinten anschleichen und dann einen Takedown anwenden.

Fürsten kommen von allen Gegnertypen am seltesten vor, aber häufiger auf der dritten beziehungsweise vierten Schwierigkeitsstufe. Ihr benötigt also auch etwas Spawn-Glück. Es sind die Gegner, die mit Schüssen eure Sicht verdecken und andere Feinde in den Kampf spawnen können.

Blender krabbeln auf allen vier Beinen und hinterlassen kleine rote Säcke auf dem Boden, die als Minen fungieren. Tötet insgesamt 30 von ihnen, das sollte eigentlich automatisch im Spielverlauf passieren.

Haltet Kreis/B (PS/Xbox) gedrückt, um euch hinzulegen. Aus dieser Position müsst ihr einfach einen Feind eliminieren.

Proteus sind sozusagen Bosse. Sie findet ihr nur, wenn ihr in einem Übergriff ein Portal als Ziel besitzt, meistens in der dritten Subzone einer Region. Benutzt am besten einen bereits hochgelevelten Operator hierfür, er/sie sollte auch eine offensive Fähigkeit besitzen.

Lasst einen Operator in einer Mission „sterben“. Danach wählt ihr einen neuen Operator und wählt die selbe Region beziehungsweise das selbe Areal aus. Nun müsst ihr euren zuvor verlorenen Operator retten.

Schließt alle Ziele in den drei Subzonen eines Übergriffes ab und evakuiert am Ende der Mission mit mindestens 80% Gesundheit. Wichtig: Eure Gesundheit ist in „normale Gesundheit“ (weißer Balken) und „Bonus-Gesundheit“ (blauer Balken) unterteilt. Für den Erfolg müsst ihr mindestens 80 Lebenspunkte im weißen Balken besitzen, weiße Gesundheit könnt ihr in einem Übergriff übrigens nicht wiederherstellen, „Bonus-Gesundheit“ jedoch schon.

Schließt 20 Ziele in New York ab, die Region dabei ist egal. Wenn euch also eine Map gut liegt, könnt ihr diese auch immer wiederholen.

Schließt 20 Ziele in San Francisco ab, die Region dabei ist egal. Wenn euch also eine Map gut liegt, könnt ihr diese auch immer wiederholen.

Schließt 20 Ziele in Alaska ab, die Region dabei ist egal. Wenn euch also eine Map gut liegt, könnt ihr diese auch immer wiederholen.

Schließt 20 Ziele in Truth or Consequences ab, die Region dabei ist egal. Wenn euch also eine Map gut liegt, könnt ihr diese auch immer wiederholen.

Selbsterklärend, der Schwierigkeitsgrad ist übrigens egal.

Insgesamt gibt es 9 verschiedene Ziele in einer Mission. Schließt im gesamten Spielverlauf 5 unterschiedliche ab und das Achievement gehört euch. Eigentlich solltet ihr es automatisch im Spielverlauf erhalten.

Hierfür müsst ihr einen Übergriff auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, alle drei Ziele erfolgreich absolvieren und am Ende heil aus dem Gebiet evakuieren. Zudem ist es wichtig, dass ihr so viele Gegner wie möglich eliminiert.

Alternativ könnt ihr auch das Maelstrom-Protokoll spielen, da dieser Modus nicht nach drei Subzonen endet. Hier könnt ihr also mehrere Subzonen beenden und so versuchen mehr EP zu verdienen.

Auftrag-Übergriffe ändern sich wöchentlich, in ihnen findet ihr auch unterschiedliche Modifikationen vor. Ihr könnt aber auch normale Übergriffe absolvieren. Wichtig ist nur, dass ihr den höchsten Schwierigkeitsgrad wählt und alle Ziele erfolgreich absolviert. Zudem solltet ihr so viele Feinde wie möglich in den Subzonen eliminieren.

Am besten absolviert ihr es solo und auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Schließt einfach alle Einsatzziele der 3 Subzonen eines Übergriffes ab und evakuiert am Ende. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei egal.

Ihr könnt das Achievment auch solo absolvieren. Wählt einfach einen männlichen Operator aus und schließt alle Einsatzziele in den drei Zonen eines Übergriffes ab. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei egal.

Ihr könnt das Achievment auch solo absolvieren. Wählt einfach einen weiblichen Operator aus und schließt alle Einsatzziele in den drei Zonen eines Übergriffes ab. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei egal.

Benutzt einen Operator auf Stufe 10, wählt einen Übergriff aus, schließt alle Ziele ab und evakuiert am Ende. Wiederholt es 5 Mal, der Schwierigkeitsgrad ist dabei egal.

Siehe „Enzyklopädie“.

Siehe „Enzyklopädie“.

In den Orten gibt es an unterschiedlichen Punkten der Map sogenannte „interessante Orte“. Damit sind Gegenstände beziehungsweise Szenerien innerhalb eines Gebietes gemeint, bei denen ihr ein Lupen-Symbol vorfindet. Drückt Viereck/X (PS/Xbox), um mit ihnen zu interagieren.

Ein separater Guide zu allen Fundorten der interessanten Orten ist derzeit in Arbeit. Sobald er fertig ist, verlinken wir ihn euch hier.

In jeder Region gibt es unterschiedliche Studien zum abschließen. Sie findet ihr im rechten Bildschirmrand oder, wenn ihr die Options-Taste innerhalb eines Übergriffes drückt. Die Studienziele kommen immer in einem Set von 3 Stück und sind selbsterklärend.

Absolviert alle Studienziele in allen 4 Regionen (New York, San Francisco, Alaska, Truth & Consequences) und liest daraufhin die finale Studienbeschreibung.

Die Voraussetzung ist, dass ihr alle Studien in allen Regionen abgeschlossen habt. Sobald ihr also das Achievement „Alles ist miteinander verbunden“ bekommen habt, müsst ihr einfach einen weiteren Übergriff starten und aus ihm erfolgreich evakuieren.

Den React-Laser schaltet ihr als letztes Gerät frei, auf Meilenstein-Stufe 25. Der REACT-Laser wird automatisch auf eure Waffe angebracht. Ihr könnt ab dann zwischen ihm und dem UV-Licht hin und her wechseln. Sobald ihr den Laser freigeschalten habt, müsst ihr mit ihm einfach nur Auswuchs, also den schwarzen Schleim der euch verlangsamt, zerstören.

Waffenaufsäzte schaltet ihr automatisch frei, für den Erfolg müsst ihr nur 15 Mal Waffenaufsätze wechseln. Das könnt ihr sogar an einer einzigen Waffen machen, in dem ihr einfach nur einen Aufsatz immer wieder hin und her wechselt.

Hierfür müsst ihr bei einer eurer Waffen einen legendären Talisman ausrüsten. Geht dafür ins Operator-Menü, wählt euer Gewehr aus und geht zur Sektion, in der ihr eure Aufsätze anbringen könnt. Dann wählt ihr einen legendären Waffen-Talisman aus. Es sind die Gegenstände, die eine gelbe/orange Schrift besitzen.

Wichtig: Einen legendären Talisman schaltet ihr automatisch durch die Studienziele frei, ihr müsst euch also keinen im Ubisoft-Store kaufen.

Eigentlich selbsterklärend, geht ins Operator-Menü, wählt einen Operator aus und rüstet ihm eine neue Uniform aus. Das macht ihr ingesamt bei 9 unterschiedlichen Charakteren.

Dieses Achievement dauert am längsten, da es der größte Grind ist. Ein Operator braucht 145.000 EP, um auf Stufe 10 zu kommen, was auch das Max-Level ist. Bringt alle Operator auf Level 10 und rüstet jedem danach eine Kopfbedeckung aus.