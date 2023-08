Das Klagelied in Remnant 2 bietet nicht viele Gegner, dafür umso mehr Rätsel. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die richtigen Kombinationen, Wege und Schlüssel findet, um alle Gegenstände im Nebengebiet zu finden.

Wo ist das Klagelied in Remnant 2?

„Das Klagelied“ ist ein Nebengebiet in Yaesha. Tretet durch ein rundes Tor, um dorthin zu gelangen. Solltet ihr das Klagelied nicht finden, startet Yaesha im Abenteuermodus neu, bis es auftaucht.

Das Gebiet besteht zu großen Teilen aus Rätseln und Fallen, aber bringt auch einige Gegner und eine Abweichung mit sich. Bereitet euch vor allem darauf vor, öfter verschiedene Abzweigungen zu nehmen und zurückzukehren.

Gleich zu Beginn müsst ihr durch Pfeilfallen manövrieren. Glücklicherweise könnt ihr den Pfeilen entgehen, wenn ihr geduckt lauft. Beobachtet trotzdem die Patterns, denn an einer Stelle müsst ihr aufstehen, um eine Hürde zu überspringen.

Timing ist gefragt, sonst erwischen euch die Pfeile und machen euch den Garaus.

Richtige Kombination beim Sargrätsel finden

Wenn ihr auf den Raum voller Särge stoßt, müsst ihr die richtigen Symbole für das später kommende Schloss identifizieren. Um herauszufinden, welche Symbole ihr benötigt, braucht ihr zunächst den Hinweis aus dem Buch, das in einer Ecke des Raumes auf dem Boden liegt.

Findet das Zeichen im Buch auf den Deckeln der Särge wieder und merkt euch die Symbole über den Särgen. Mit der Taschenlampe könnt ihr auch die Farben der Zeichen identifizieren, die beim Finden der richtigen Särge ebenfalls hilfreich sind.

In diesem erleuchteten Bereich findet ihr das Buch, mit dem ihr die Kombination findet.

Setzt euren Weg fort, wenn ihr alle Symbole in diesem Raum gefunden habt. Es müssen nicht unbedingt schon alle vier Symbole sein. Nach ein paar Kämpfen kommt ihr in einen weiteren Raum mit Särgen. Hier findet ihr auch die Drehscheibe, an der ihr die Kombination eingeben könnt. Außerdem könnt ihr eine Abkürzung zum unteren Sarg-Gebiet öffnen.

Findet alle fehlenden Särge mit ihren entsprechenden Symbolen und gebt die Kombination am Rad ein. Die Reihenfolge ist hierbei egal, solange ihr die richtigen Symbole wählt. Bestätigt und die Tür hinter dem Rad geht auf. Ihr könnt euren Weg durch das Klagelied fortsetzen.

Die Reihenfolge der Zeichen ist nicht so wichtig, um die Tür zu öffnen.

Kolkets Schlüssel und der Schlüssel des Vorratsraums

Ihr kommt bei einem Checkpoint an. Von hier aus könnt ihr zwei Schlüssel finden, die ihr für den Rest des Gebiets benötigt.

Um Kolkets Schlüssel zu bekommen, müsst ihr die Särge vor dem Raum des Checkpoints öffnen. Aus einem davon wird eine Abweichung kommen. Versucht die kleine Form direkt zu besiegen, um euch den Kampf zu erleichtern.

Ihr erhaltet Kolkets Rasierer. Dieser ist noch kein Schlüssel, aber wenn ihr ihn untersucht, könnt ihr mit der Unterseite interagieren. Dadurch klappt der Rasierer auf und es kommt ein Schlüssel zum Vorschein.

An der Unterseite von Kolkets Rasierer könnt ihr ihn in einen Schlüssel verwandeln.

Den Schlüssel des Vorratsraums findet ihr, wenn ihr beim Checkpoint den Weg hinter einigen Vasen nehmt. Zerstört sie und folgt dem Gang. Ihr müsst geduckt unter einem der Wasserfälle hindurchgehen und am Ende wartet der Schlüssel auf euch.

Wenn ihr den Gang weiter erkundet, kommt ihr zur Tür des Vorratsraums. Öffnet sie, klettert auf das Regal und vermeidet im folgenden Raum alle Sägeblätter. Am Ende findet ihr einen Sarg mit der Rüstung der roten Witwe, eine mittlere Rüstung.

Hier könnten ihre Vasen stehen. Hinter ihnen findet ihr den Zugang zum Vorratsraum.

Sprungpassage überwinden und Magnetsteinkrone finden

Auf eurem Weg durchs Klagelied werdet ihr an einem Abgrund mit darüber schwebenden Plattformen vorbeikommen. Merkt euch den Ort und kehrt zurück, wenn ihr Kolkets Schlüssel habt. Ihr braucht ihn bei der Tür am Ende.

Um den Abgrund zu überqueren, müsst ihr zunächst die erste Plattform identifizieren. Für einen Sprung ist es zu weit, aber ihr könnt über eine unsichtbare Brücke laufen. Schießt auf die Lücken vor den Plattformen, um die Brücke zu finden. Ein werfbarer Gegenstand kann dabei ebenfalls helfen.

Schießt auf die Lücken zwischen den Plattformen, um die unsichtbare Brücke zu finden.

Sobald ihr auf der ersten Plattform angekommen seid, wird der restliche Weg deutlich leichter. Ihr müsst immer zur nächsten Plattform mit dem gleichen Symbol laufen. Achtet darauf, dass es wirklich die nächstgelegene Plattform ist, damit ihr nicht runterfallt.

Unten angekommen öffnet ihr die Tür mit Kolkets Schlüssel und kommt in einen großen Raum mit einer Truhe und einem von der Decke hängenden Schiff. Links neben dem Eingang ist eine scheinbare Wand. Wenn ihr dort hindurchlauft, könnt ihr die Magnetsteinkrone finden.

Die Wand links vom Eingang von Kolkets Krypra ist nicht echt.

Die Magnetsteinkrone hat neben ihren Rüstungswerten auch noch den Effekt einer Taschenlampe. Außerdem könnt ihr mit ihr den Magnetstein-Ring von Bedel von den Vaunt bekommen. Geht einfach zu ihm, während ihr die Krone tragt und nachdem ihr euren Dialog mit ihm beendet habt, gibt er euch den Ring. Der Ring erhöht euren Schaden bei Gegnern, die von euch erleuchtet werden. Er funktioniert also sehr gut in Kombination mit der Krone.