Die richtigen Waffen sind das A und O in Remnant 2. Doch manche davon sind gar nicht so leicht zu finden. In diesem Guide zeigen wir euch eine Liste aller Waffen, wo ihr sie findet und welche einzigartigen Waffen-Mods manche von ihnen tragen.

Welche Waffen gibt es in Remnant 2?

Die Waffen teilen sich in 3 verschiedene Typen:

Nahkampfwaffen funktionieren ihrem Namen entsprechend nur aus der Nähe. Dafür müsst ihr sie nie nachladen. Nahkampfangriffe können aufgeladen werden, verbrauchen dann aber Ausdauer.

funktionieren ihrem Namen entsprechend nur aus der Nähe. Dafür müsst ihr sie nie nachladen. Nahkampfangriffe können aufgeladen werden, verbrauchen dann aber Ausdauer. Handfeuerwaffen verwenden eure primäre Munition und umfassen Pistolen und Revolver. Sie sind vor allem auf kurzer und mittlerer Distanz effektiv

verwenden eure primäre Munition und umfassen Pistolen und Revolver. Sie sind vor allem auf kurzer und mittlerer Distanz effektiv Gewehre verwenden eure sekundäre Munition und umfassen größere Waffen wie Maschinengewehr, Sniper und Schrotflinten, aber auch Bögen und Armbrüste.

Jede Waffe bringt ihre eigene Magazingröße, Streuung und Schaden mit sich. Außerdem können sie mit Mods und Umwandlungen angepasst werden. Mods verleihen ihnen eine aktive Fähigkeit, während Umwandlungen passive Boni und Fertigkeiten beinhalten. Umwandlungen können außerdem aufgewertet werden.

Mit Mods und Umwandlungen könnt ihr eure Waffen weiter anpassen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Manche Waffen haben eine einzigartige Mod. Diese kann nicht ausgetauscht werden. Das gilt vor allem für Boss-Waffen. Umwandlungen können allerdings weiterhin beliebig eingesetzt werden.

Es gibt auch Waffen, die besondere Projektile verschießen können. Dafür ist keine Mod nötig, sondern lediglich Munition.

Während ihr normale Waffen einfach in der Welt finden könnt, müsst ihr Boss-Waffen erst bei McCabe herstellen. Außerdem braucht ihr zum Aufwerten den Boss-Waffen zusätzlich Lumenitkristalle.

Bei McCabe könnt ihr Bosswaffen und Waffen-Mods herstellen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Andere Waffen könnt ihr wiederum nur bei Händlern erwerben. Die meisten Waffen, die ihr bei Brabus bekommt, sind auch Startwaffen eines Archetypen.

Im Folgenden zeigen wir euch alle Waffen in Remnant 2 mit einer kurzen Zusammenfassung ihrer Werte und Fähigkeiten. Dabei unterscheiden wir zwischen Standardwaffen ohne Mod und Waffen mit einzigartiger Waffen-Mod. Die Schadenszahlen beziehen sich jeweils auf die unverbesserten Waffen.

Fundorte und Fähigkeiten aller Nahkampfwaffen

Alle Standard-Nahkampfwaffen

Waffe Beschreibung Fundort Gul-Klinge Kurzschwert, 57 Schaden Yaesha: Am Blutmondaltar kaufen. Knochenhäcksler Beil, 58 Schaden, gute Angriffsgeschwindigkeit Losomn: Nach dem Abschluss des Festmahls in der großen Halle. Benutzt einen der Fahrstühle. Der Alchemist startet damit. Schneide des Waldes Katana, 59 Schaden Yaesha: Im königlichen Garten hinter einer zerstörbaren Wurzel-Wand Eisernes Großschwert Großschwert, 105 Schaden, großer Trefferbereich, langsamer Angriff Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Draufgänger startet damit. Schlagringe Klauen, 43 Schaden, geringe Reichweite Station 13: Bei Brabus kaufen. Verzierte Klinge Langes Einhand-Schwert, 52 Schaden Losomn: Belohnung für die Quest der Ratskammer. Verzierter Flegel Schnelle Keule, 63 Schaden Losomn: Auf dem Weg zum Scharfrichter in der Ratskammer. Rebellions-Speer Speer, 60 Schaden, kleiner Trefferbereich Yaesha: Belohnung von Bedel von den Vaunnt, wenn ihr das Reh rettet. Der Beschwörer startet damit. Königliches Breitschwert Großschwert, 102 Schaden Yaesha: Greift die ewige Kaiserin auf dem roten Thron an und verliert. Verrostete Klauen Klauen, 51 Schaden, geringe Reichweite Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Helfer startet damit. Altmetallhammer Hammer, 83 Schaden, langsamer Angriff Station 13: Bei Brabus kaufen. Altmetallkriegsbeil Einhand-Axt, 57 Schaden Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Revolverheld startet damit. Altmetallstab Stab, 65 Schaden, gute Reichweite Station 13: Bei Brabus kaufen. Stahlflegel Keule, 69 Schaden, guter Trefferbereich dank flexiblem Griff Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Doktor startet damit. Stahlkatana Katana, 56 Schaden, schnelle Angriffe Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Pirscher startet damit. Erde der Saat: Im Unland der Asche. Stahlspeer Speer, 61 Schaden, gute Reichweite Station 13: Bei Brabus kaufen. Stahlschwert Schwert, 56 Schaden Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Jäger startet damit. Gripzange Klauen, 55 Schaden, geringe Reichweite N'Erud: Kann am Replikator der Drzyr hergestellt werden.

Alle einzigartigen Nahkampfwaffen

Waffe Beschreibung Besonderheit Fundort Atomzertrümmerer Hammer, 72 Schaden Der aufgeladene Angriff macht alle Nahkampfangriffe für 5 Sekunden schneller. N'Erud: Letzter Wagen des Zuges in der Station Terminus. Der Ingenieur starte damit. Stab des Labyrinths Speer, 64 Schaden, nötig zum Freischalten des Archon Generiert mehr Mod-Energie. Der aufgeladene Angriff ist ein Flächenangriff, der noch mehr Mod-Energie generiert. Labyrinth: Im Norden des gespaltenen Zugangs. Im Guide zum Archon findet ihr eine genaue Beschreibung. Er startet auch mit dieser Waffe. Gasgigant Hammer, 78 Schaden Angriffe vergiften Gegner und neutrales Ausweichen hinterlässt eine Giftwolke. Yaesha: Bosswaffe vom Endboss Tal'Ratha (metaphysisch) Speer der Jägerin Speer, 63 Schaden Der Speer wird beim aufgeladenen Angriff geworfen. Bosswaffe vom Weltboss Jägerin Krell-Axt Handaxt, 54 Schaden Beim aufgeladenen Angriff wird die Axt geworfen und verursacht Überladung, die Schockschaden über Zeit verursacht Yaesha: Im Druckplattenpuzzle von Endairas Ende Klinge des Assassinen Dolch, 41 Schaden, Bonusschaden auf blutende Gegner und bei Rückentreffern Aufgeladene Angriffe erzeugen Blutung. Losomn: Bringt die Klinge des Assassinen aus der Ratskammer-Quest zu Nimue. Atomspalter Großschwert, 100 Schaden, Ausweichangriffe feuern nukleare Partikel Aufgeladene Ausweichangriffe sind stärker und haben eine höhere Reichweite. N'Erud: In jedem Nebengebiet. Seht euch bei den Gebieten genau um, in denen Menschenkapseln stehen. Traumfänger Stab, 58 Schaden, nötig zum Freischalten von Waffen, Mods und Archetypen Nach 250 Schaden sendet ein aufgeladener Angriff eine verlangsamende Welle aus, die euch pro getroffenem Gegner bufft. Losomn: Tauscht die Steinstatue der Nachtweberin im Netz der Nachtweberin. Im verlinkten Guide zeigen wir es euch. Ungezähmtes Urteil Klauen, 53 Schaden, geringe Reichweite Aufgeladene Angriffe belegen nach Aufladung den Gegner mit einer Todesstrafe, die nach kurzer Zeit Schaden verursacht. Blutende Ziele erhalten mehr Schaden dadurch. Yaesha: Greift den Verwüster an und tötet dann das Reh, bevor er es frisst. Die Belohnung ist diese Bosswaffe. Gottesspalter Schwert, 38 Schaden, geringer Schwachstellenmultiplikator Von aufgeladenen Angriffen getroffene Gegner erhalten 2 Sekunden nur Schwachstellenschaden. Losomn: Bosswaffe von Faerin Nachtschatten Klauen, 47 Schaden, hohe kritische Trefferchance Neutrales Ausweichen verleiht euch 5 Sekunden Lebensraub. Losomn: Bosswaffe der Nachtweberin. Ihr müsst ihr Herz zerstören, wenn sie Kreaturen beschwört. Stab des roten Rehs Stab, 62 Schaden Nach genug Schaden erzeugt ein aufgeladener Angriff den Geist des Rehs, der Gegnern schadet und Verbündete heilt. Yaesha: Bosswaffe des Verwüsters. Belebt das Reh wieder und besiegt den Verwüster. Schwert des Helden Schwert, 51 Schaden Aufgeladene Angriffe senden eine Energiewelle aus. Station 13: Bei Brabus kaufen, nachdem ihr die Kampagne auf Albtraum beendet habt. Der Entdecker startet mit dieser Waffe. Spektralklinge Schwert, 53 Schaden Aufgeladene Angriffe nach neutralem Ausweichen erzeugen einen Klingensturm vor euch. N'Erud: Bosswaffe von Wächter Sha'Hala Steinbrecher Großschwert, 103 Schaden Aufgeladene Angriffe schießen Schockwellen über den Boden. Yaesha: Bosswaffe des Verderbenden. Ihr dürft seinen Wächter nicht besiegen. Schweler Schwert, 46 Schaden, Feuerschaden Aufgeladene Angriffe verursachen Verbrennung bei Gegnern. Beendet das Spiel auf Veteran. Rand der Welt Großschwert, 101 Schaden Aufgeladene Angriffe erzeugen eine mächtige Energiewelle. Beendet das Spiel auf Apokalypse.

Fundorte und Fähigkeiten aller Handfeuerwaffen

Alle Standard-Handfeuerwaffen

Waffe Beschreibung Fundort Bolzentreiber 26 Schaden, feuert Dreier-Salven, mittlere Feuerrate und Magazingröße Yaesha: Gebt die geheime Kombination in die Wasserharfe ein. Unser Trophäen-Guide verrät sie euch. Doppellauf 110 Schaden, Schrotflinte, sehr kleine Feuerrate und Magazingröße Losomn: Sammelt die Steinstatuen in der Anstalt und gebt sie der Ärztin. Sie verrät euch die Kombination für den Safe. Der Alchemist startet damit. MP60-R 9 Schaden, große Feuerrate und Magazingröße Station 13: Im Frachtraum. Der Beschwörer startet damit. Repetierpistole 15 Schaden, gute Feuerrate und mittlere Magazingröße Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Jäger und der Entdecker starten damit. Risskanone 42 Schaden, Schrotflinte, kleine Feuerrate und mittlere Magazingröße, langsame Nachladegeschwindigkeit N'Erud: Im Kellergewölbe der Formlosen im zweiten Gang, der während des Bosskampfes geöffnet wird. Der Ingenieur startet damit. Dienstpistole 24 Schaden, mittlere Feuerrate und kleine Magazingröße Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Doktor und der Pirscher starten damit. Silverback Modell 500 55 Schaden, kleine Feuerrate und Magazingröße Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Draufgänger startet damit. Jagdpistole 105 Schaden, kleine Feuerrate und ein Schuss im Magazin Station 13: Bei Brabus kaufen. Tech 22 8 Schaden, große Feuerrate und mittlere Magazingröße Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Helfer startet damit. Klassischer Westernrevolver 32 Schaden, kleine Feuerrate und Magazingröße Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Revolverheld startet damit. Rostige Repetierpistole 15 Schaden, mittlere Feuerrate und Magazingröße Ihr startet damit.

Alle einzigartigen Handfeuerwaffen

Waffe Beschreibung Waffen-Mod Fundort Kubuswaffe 15 Schaden, mittlere Feuerrate und kleine Magazingröße, unendlich Munition, Projektile kehren zurück, nötig zum Freischalten des Archon, kann überhitzen Aktiviert einen Schild, der bis zu 500 Schaden absorbiert und abgefeuert werden kann. Labyrinth: Bosswaffe des Wächters des Labyrinths. Enigma 22 Schaden, kleine Feuerrate und mittlere Magazingröße, feuert Blitze auf Gegner in der Nähe Platziert Blitzstäbe, die eine Elektrofeld erzeugen, das Schaden verursacht. Labyrinth: Auf dem Weg zum verdorbenen Portal, hinter dem der Archon-Archetyp versteckt liegt. Höllenfeuer 13 Schaden, Flammenwerfer, mittlere Feuerrate und Magazingröße Feuert eine Granate ab. Erde der Saat: Unter dem LKW am Start vom Unland der Asche. Nutzt die naheliegende Wurzel, um auf den Wagen zu gelangen. Meridian 82 Schaden, Granatenwerfe, kleine Feuerrate und Magazingröße Feuert eine Rakete ab. Losomn: In einem Kanalisationsgebiet. Tötet ein Wesen, das eine Röhre verstopft und kommt nach 90 Minuten wieder. Dann könnt ihr über Planken zu der Waffe springen. Nebula 12 Schaden, große Feuerrate und Magazingröße, verschießt Säurenebel, getötete Gegner hinterlassen Säurenebel Sendet Nanobots aus, die Gegner suchen und ihnen Säureschaden zufügen. N'Erud: Bosswaffe von Tal'Ratha. Runenpistole 15 Schaden, mittlere Feuerrate und große Magazingröße Belegt Gegner mit Seelenmarkern. Diese hinterlassen heilende Echos, wenn sie sterben. Losomn: Tauscht das gefräßige Medaillon am Netz der Nachtweberin ein und bringt die so erhaltene Rune zu Nimue. Sorge 45 Schaden, Armbrust, kleine Feuerrate und Magazingröße Ruft verschossene Bolzen zurück, die auf dem Rückweg Schaden verursachen und euch heilen. Damit kann das Magazin übers Maximum aufgefüllt werden. Yaesha: Tauscht Kaeulas Träne bei Meidra ein. Ihr findet die Träne im Nebengebiet Kaeulas Ruhe. Sternenschuss 22 Schaden, geringe Feuerrate und mittlere Magazingröße, verschießt ein schnelles, explosives Projektil Verstärkt das Projektil und die Explosion. Fügt der Explosion Verbrennung hinzu. N'Erud: Im Unterstützungsschiff in einem der Hauptgebiete. Ihr müsst fünf Särge finden und aktivieren. Den ersten findet ihr im Nebengebiet „Dunkle Leitung“.

Fundorte und Fähigkeiten aller Gewehre

Alle Standard-Gewehre

Waffe Beschreibung Fundort AS-10 „Bulldogge“ 60 Schaden, Schrotflinte, geringe Feuerrate und Magazingröße Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Draufgänger startet damit. Blackmaw AR-47 17 Schaden, hohe Feuerrate und Magazingröße Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Helfer startet damit. Thompson-Maschinenpistole 10 Schaden, hohe Feuerrate und sehr hohe Magazingröße, wird beim Feuern genauer Station 13: In Letos Vorrat. Doppelläufige Schrotflinte 115 Schaden, Schrotflinte, sehr geringe Feuerrate und Magazingröße Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Pirscher startet damit. Armbrust 115 Schaden, Armbrust, geringe Feuerrate und nur ein Schuss im Magazin Yaesha: Findet die vier Symbole auf der Karte der königlichen Gärten und gebt die richtige Kombination am Turm ein. Der Beschwörer startet damit. Fords Schrotflinte 130 Schaden, Schrotflinte, sehr geringe Feuerrate und geringe Magazingröße, nötig zum Freischalten des Archon Yaesha: Kehrt nach dem Sieg gegen den Endboss zum roten Thron zurück. Der Ring, den ihr dort erhaltet, öffnet euch in der Bibliothek auf der selben Karte einen Geheimraum. Unser Guide zum Archon erklärt euch den Weg genauer. Jagdmeister M1 70 Schaden, sehr geringe Feuerrate und geringe Magazingröße, Zielfernrohr Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Jäger startet damit. Pulsgewehr 16 Schaden, mittlere Feuerrate und Magazingröße, schießt Dreier-Salven N'Erud: Schließt den Bereich unter dem Sucher mit dem Speicherkern II aus der stillgelegten n'erudischen Anlage und dem Chiffre des Anstands aus der Station Terminus auf. Königlicher Jagdbogen 80 Schaden, mittlere Feuerrate und nur ein Schuss im Magazin Losomn: Besiegt den Bittsteller im Salon des Bittstellers in seinem Spiel. Rostiges Repetiergewehr 55 Schaden, geringe Feuerrate und Magazingröße Ihr startet damit. Witwenmacher 125 Schaden, mittlere Feuerrate und nur ein Schuss im Magazin, Zielfernrohr Station 13: Bei Brabus kaufen. Wrangler 1860 55 Schaden, geringe Feuerrate und Magazingröße, langsames Nachladen Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Alchemist und der Revolverheld starten damit. XMG57 „Knochensäge“ 12 Schaden, hohe Feuerrate und Magazingröße, kann überhitzen Station 13: Bei Brabus kaufen. Der Doktor startet damit.

Alle einzigartigen Gewehre