In Remnant 2 kann es euch in die Kathedrale der Omen verschlagen. Dieses Nebengebiet hat keine Gegner, aber dafür braucht ihr die richtigen Kombinationen, um die verschiedenen Räume zu öffnen. In diesem Guide erklären wir euch, wie die Kathedrale funktioniert und wie ihr das Schattenbild einstellen müsst.

Wie löst ihr die Kathedrale der Omen in Remnant 2?

Die Kathedrale der Omen ist ein Nebengebiet in der Welt von Yaesha. Sie verbirgt sich hinter einer runden Tür auf der Karte und ist optional. Dafür könnt ihr dort einige wertvolle Objekte ergattern.

Die Kathedrale hat zwar keine Gegner, aber wird dafür eure grauen Zellen fordern, denn alle Türen sind verschlossen und öffnen sich nur mit der richtigen Kombination. Um diese einzustellen, müsst ihr die drei Hebel verwenden, um das Schattenbild in der Mitte im Uhrzeigersinn zu drehen.

Die Hebel haben folgende Wirkung:

Hebel am Eingang: Dieser Hebel bewegt die zwei gegenüberliegenden Ringe und das zentrale Dreieck, an dessen Ecken sie hängen.

Dieser Hebel bewegt die zwei gegenüberliegenden Ringe und das zentrale Dreieck, an dessen Ecken sie hängen. Linker Hebel: Damit bewegt ihr zwei nebeneinanderliegende Ringe.

Damit bewegt ihr zwei nebeneinanderliegende Ringe. Rechter Hebel: Hiermit bewegt ihr die Symbole.

Um herauszufinden, welche Kombination ihr für die jeweilige Räume braucht, findet ihr in einem kleinen Raum links ein Buch mit Erklärungen. Es zeigt die sechs Symbole am Boden und drei Geschichten, die euch zeigen, wie ihr das Schattenbild anordnen sollt.

In diesem Buch findet ihr alle Informationen, die ihr für die Kathedrale der Omen braucht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr die Rätsel löst und welche Belohnungen ihr dafür bekommt. Die Bilder sind alle aus der Perspektive des Eingangshebels.

„Das Unheil“ gelöst

Für dieses Rätsel müsst ihr die Schatten folgendermaßen einstellen:

Hebel am Eingang: Das Dreieck muss nach links zeigen, so wie auf der Tür.

Das Dreieck muss nach links zeigen, so wie auf der Tür. Linker Hebel: Die Kreise müssen um das Reh und den Tod liegen. Über dem Reh liegen damit zwei Kreise.

Die Kreise müssen um das Reh und den Tod liegen. Über dem Reh liegen damit zwei Kreise. Rechter Hebel: Der Verwüster muss im oberen Kreis, das Reh im unteren Kreis sein.

Dadurch öffnet sich die Tür gegenüber vom Eingang und ihr finden den Samen des Glaubens. Damit könnt ihr die Waffenmod „Astralausbruch“ herstellen, die mehrere abprallende Projektile erzeugt.

Mit dieser Kombination öffnet ihr den Raum „Das Unheil“ in der Kathedrale der Omen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Der Blutmond“ gelöst

Für dieses Rätsel müsst ihr die Schatten folgendermaßen einstellen:

Hebel am Eingang: Das Dreieck muss nach oben rechts zeigen, so wie auf der Tür.

Das Dreieck muss nach oben rechts zeigen, so wie auf der Tür. Linker Hebel: Die Kreise liegen um den Verwüster und den Mond. Damit liegen zwei Kreise über dem Mond.

Die Kreise liegen um den Verwüster und den Mond. Damit liegen zwei Kreise über dem Mond. Rechter Hebel: Der Verwüster ist unten vom Eingang aus gesehen. Dadurch liegen der Mond und die Sonne in den Kreisen am Dreieck.

Es öffnet sich der rechte Raum, in dem ihr zwei Kisten findet. Während eines Blutmonds öffnet sich außerdem die Falltür und ihr findet den Omen-Ring, der euch für Leben statt Ausdauer ausweichen lässt. Wenn ihr ihn mit einem anderen Ring oder Amulett mit einem Symbol der Kathedrale kombiniert, verwandelt sich eure Ausweichrolle in einen kleinen Teleport.

Mit dieser Kombination öffnet ihr den Zugang zum Blutmond-Raum in der Kathedrale der Omen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Die Hoffnung“ gelöst

Für dieses Rätsel müsst ihr die Schatten folgendermaßen einstellen:

Hebel am Eingang: Das Dreieck zeigt nach unten links. Dafür habt ihr nur das Buch als Vorlage, allerdings schaut das Buch vom Raum des Unheils aus.

Das Dreieck zeigt nach unten links. Dafür habt ihr nur das Buch als Vorlage, allerdings schaut das Buch vom Raum des Unheils aus. Linker Hebel: Die Kreise umschließen Sonne und Leben.

Die Kreise umschließen Sonne und Leben. Rechter Hebel: Tod zeigt nach unten, wodurch der Verwüster und das Reh in den Kreisen am Dreieck liegen. Damit sind Verwüster, Sonne, Leben und Reh umkreist.

Dieses Rätsel öffnet keinen Raum. Dafür erscheint der Schützenbogen in der Mitte des Raumes. Dieser Bogen hat die Fähigkeit, ein Portal zu erzeugen, aus dem Sterne nach unten fallen.

Das Rätsel der Hoffnung öffnet keine Tür in der Kathedrale der Omen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

